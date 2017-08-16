ABD'de yılın tabancası ödülünü yerli Canik TP9SFx kazandı

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ABD'de bu yıl ikincisi düzenlenen Industry Choice Awards etkinliğine aralarında Samsun Yurt Savunma'nın da bulunduğu toplam 98 şirket katıldı. Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen Canik TP9SFx modeli 2017 Handgun of the Year (Yılın Tabancası) ödülüne layık görüldü.





Oluşturulan jüri tarafından yapılan 28 saatlik değerlendirmeler sonucu beş şirket finale kaldı -Canik, Glock, Springfield, H&K ve SigSauer-. Jüride bulunan farklı farklı sektörlerden 30 üye; üreticiden son kullanıcıya, güvenlik memurundan satış temsilcisine farklı alanlarda uzman kişiler görüşlerini derecelendirdi. Ürünlerin teknik özellikleri, performansları ve fiyatları gibi toplam 23 kriterden oluşan değerlendirmeler sonucunda Samsun'da üretilen Canik, birincilik ödülünü ülkemize kazandırdı

TP9SFx, tam boy polimer gövdesiyle dikkat çekiyor. Rakiplerine nazaran daha yüksek kapasiteli şarjörü büyük avantaj sağlıyor. DA/SA veya SAO Tetik Mekanizması kullanıcıya atış seçeneği sunuyor. TP9SFx, 132 mm namlu boyu ile TP serisinin en özel versiyonu olarak tasarlandı. Kişinin silah üzerinde değişiklikler yapabilmesi de sağlanmış. Red-Dot optik sistemlerinin bağlanabilmesi amacı ile kapak üzerinde revisyon yapılmış ve piyasada yer alan optiklerin bağlantıları için ara-yüzler tasarlanmış, hızlı kurulum amacı ile de ara-yüzlere kurma kolu bağlantısı yapılmış.





1998 yılında kurulan Samsun Yurt Savunma Sanayi (SYS), Türkiye'nin önde gelen savunma sanayilerinden birisi. SYS, Türkiye'nin tabanca ihracatının yaklaşık %70'ini gerçekleştiriyor. Yarı-otomatik tabanca üretiminin yanında roket, füze ve havacılık sistemleri üretimi de yapılıyor. SYS, 2016 yılında ABD'ye tabanca ihracatında dünyada sekizinci marka konumunda bulunuyor.

http://www.canikarms.com/news/abdde-yilin-silahi