ABD'de yılın tabancası ödülünü yerli Canik TP9SFx kazandı

Oluşturulan jüri tarafından yapılan 28 saatlik değerlendirmeler sonucu beş şirket finale kaldı -Canik, Glock, Springfield, H&K ve SigSauer-. Jüride bulunan farklı farklı sektörlerden 30 üye; üreticiden son kullanıcıya, güvenlik memurundan satış temsilcisine farklı alanlarda uzman kişiler görüşlerini derecelendirdi. Ürünlerin teknik özellikleri, performansları ve fiyatları gibi toplam 23 kriterden oluşan değerlendirmeler sonucunda Samsun'da üretilen Canik, birincilik ödülünü ülkemize kazandırdı
TP9SFx, tam boy polimer gövdesiyle dikkat çekiyor. Rakiplerine nazaran daha yüksek kapasiteli şarjörü büyük avantaj sağlıyor. DA/SA veya SAO Tetik Mekanizması kullanıcıya atış seçeneği sunuyor. TP9SFx, 132 mm namlu boyu ile TP serisinin en özel versiyonu olarak tasarlandı. Kişinin silah üzerinde değişiklikler yapabilmesi de sağlanmış. Red-Dot optik sistemlerinin bağlanabilmesi amacı ile kapak üzerinde revisyon yapılmış ve piyasada yer alan optiklerin bağlantıları için ara-yüzler tasarlanmış, hızlı kurulum amacı ile de ara-yüzlere kurma kolu bağlantısı yapılmış.
http://www.canikarms.com/news/abdde-yilin-silahi Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ar-Ge yatırımı olmadan bu silahı yapamazsın zaten. Ayrıca ABD bile dışarıdan hatta bizden silah alıyorken bizim almama nedenimiz ne?
paran varsa bile, taşıma ruhsatı alıp elin conisinin 300 dolara aldığı silahı 3500 tl ye alıp birde üstüne 5000 tl ruhsat parası vermek hiç adil değil. aldığın ruhsatta bulundurma. evinin eşiğinden çıkaramazsın. poligona bile giderken karakoldan belge alman gerekir. Türkiyede malesef yasal yoldan bilinçli silahlanma isteyen kişiye gerekli bütün engeller çıkarılıyor.
bu sebepten suçluda, katilde, teröristte glock, s&w vs. hatta ak47, ar15 ler varken, kanuna saygılı vatandaşın alabileceği yivsiz av tüfeği.
silah karşıtı arkadaşlar söylemeden yazayım. silahla işlenen suçların %90 ı kayıt dışı ruhsatsız silahla işleniyor. bu sebepten çoğu cinayet faili mechul kalıyor. ruhsatlı olan kişi zaten kanuna saygılı ve silah konusunda bilinçlidir. bilinçli silahseverden havaya sıkan maganda çıkmaz.
ayrıca Türkiyede silah almak kolay olsa herkes birbirini vurur diyende çıkacağı için onuda yazayım. birini vurmayı kafaya koyan kişi silahı bulur arkadaş. sen suçluyu durdurabilecek silaha sahipmisin önemli olan bu. hırsız katil sıradan vatandaşın %95 inde silah olmadığını biliyor. ondan bu kadar rahatlar. ama karşındakinde silah olabilme ihtimali bile suçluyu caydıracak derecede engelleyebilir.
biraz uzun oldu ama son bir şey. isviçre askerlik yapan her vatandaşına askerlik bitiminde silahını zimmetliyerek veriyor. ve ömür boyu onun oluyor. mühimmatı ile birlikte. bir söz var kosovalıların söylediği. barış zamanında biz sandıklara ceyiz koyduk. sırplar silah koydu. sonuç malum.
bilinçli, eğitimli silahlanma kötü birşey değildir.