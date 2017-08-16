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ABD'de yılın tabancası ödülünü yerli Canik TP9SFx kazandı

ABD'de bu yıl ikincisi düzenlenen Industry Choice Awards yarışmasında 2017 Yılının Tabancası ödülünü Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen Canik TP9SFx modeli kazandı.
1 yıl
109,7b
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74
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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ABD'de yılın tabancası ödülünü yerli Canik TP9SFx kazandı
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ABD'de bu yıl ikincisi düzenlenen Industry Choice Awards etkinliğine aralarında Samsun Yurt Savunma'nın da bulunduğu toplam 98 şirket katıldı. Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen Canik TP9SFx modeli 2017 Handgun of the Year (Yılın Tabancası) ödülüne layık görüldü.


Oluşturulan jüri tarafından yapılan 28 saatlik değerlendirmeler sonucu beş şirket finale kaldı -Canik, Glock, Springfield, H&K ve SigSauer-. Jüride bulunan farklı farklı sektörlerden 30 üye; üreticiden son kullanıcıya, güvenlik memurundan satış temsilcisine farklı alanlarda uzman kişiler görüşlerini derecelendirdi. Ürünlerin teknik özellikleri, performansları ve fiyatları gibi toplam 23 kriterden oluşan değerlendirmeler sonucunda Samsun'da üretilen Canik, birincilik ödülünü ülkemize kazandırdı

TP9SFx, tam boy polimer gövdesiyle dikkat çekiyor. Rakiplerine nazaran daha yüksek kapasiteli şarjörü büyük avantaj sağlıyor. DA/SA veya SAO Tetik Mekanizması kullanıcıya atış seçeneği sunuyor. TP9SFx, 132 mm namlu boyu ile TP serisinin en özel versiyonu olarak tasarlandı. Kişinin silah üzerinde değişiklikler yapabilmesi de sağlanmış. Red-Dot optik sistemlerinin bağlanabilmesi amacı ile kapak üzerinde revisyon yapılmış ve piyasada yer alan optiklerin bağlantıları için ara-yüzler tasarlanmış, hızlı kurulum amacı ile de ara-yüzlere kurma kolu bağlantısı yapılmış.


1998 yılında kurulan Samsun Yurt Savunma Sanayi (SYS), Türkiye'nin önde gelen savunma sanayilerinden birisi. SYS, Türkiye'nin tabanca ihracatının yaklaşık %70'ini gerçekleştiriyor. Yarı-otomatik tabanca üretiminin yanında roket, füze ve havacılık sistemleri üretimi de yapılıyor. SYS, 2016 yılında ABD'ye tabanca ihracatında dünyada sekizinci marka konumunda bulunuyor.

http://www.canikarms.com/news/abdde-yilin-silahi Yorum Yaz
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DragonLive 1 yıl en beğenilen
ulan böyle bir firmamız var hala dışardan silah alıyoruz. biraz ar-ge yatırımı yapmış olsaydık şimdi çok farklı yerlerde olabilirdik.
2 Yanıt Yanıtla +96
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CaBr2 1 yıl DragonLive
DragonLive

ulan böyle bir firmamız var hala dışardan silah alıyoruz. biraz ar-ge yatırımı yapmış olsaydık şimdi çok farklı yerlerde olabilirdik.

Ar-Ge yatırımı olmadan bu silahı yapamazsın zaten. Ayrıca ABD bile dışarıdan hatta bizden silah alıyorken bizim almama nedenimiz ne?
DragonLiveulan böyle bir firmamız var hala dışardan silah alıyoruz. biraz ar-ge yatırımı yapmış olsaydık şimdi çok farklı yerlerde olabi...
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1 Yanıt Yanıtla +59
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ceo-tr 1 yıl
Abd de yılın silahı seçilen bir tabancayı yapan, abd ye en çok yivsiz tüfek satan, yivsiz tüfek üretiminde dünyada 1. olan bir ülkede yasal olarak bu silahları fahiş fiyat ve harçlar yüzünden alamamak üzücü.
paran varsa bile, taşıma ruhsatı alıp elin conisinin 300 dolara aldığı silahı 3500 tl ye alıp birde üstüne 5000 tl ruhsat parası vermek hiç adil değil. aldığın ruhsatta bulundurma. evinin eşiğinden çıkaramazsın. poligona bile giderken karakoldan belge alman gerekir. Türkiyede malesef yasal yoldan bilinçli silahlanma isteyen kişiye gerekli bütün engeller çıkarılıyor.
bu sebepten suçluda, katilde, teröristte glock, s&w vs. hatta ak47, ar15 ler varken, kanuna saygılı vatandaşın alabileceği yivsiz av tüfeği.
silah karşıtı arkadaşlar söylemeden yazayım. silahla işlenen suçların %90 ı kayıt dışı ruhsatsız silahla işleniyor. bu sebepten çoğu cinayet faili mechul kalıyor. ruhsatlı olan kişi zaten kanuna saygılı ve silah konusunda bilinçlidir. bilinçli silahseverden havaya sıkan maganda çıkmaz.
ayrıca Türkiyede silah almak kolay olsa herkes birbirini vurur diyende çıkacağı için onuda yazayım. birini vurmayı kafaya koyan kişi silahı bulur arkadaş. sen suçluyu durdurabilecek silaha sahipmisin önemli olan bu. hırsız katil sıradan vatandaşın %95 inde silah olmadığını biliyor. ondan bu kadar rahatlar. ama karşındakinde silah olabilme ihtimali bile suçluyu caydıracak derecede engelleyebilir.
biraz uzun oldu ama son bir şey. isviçre askerlik yapan her vatandaşına askerlik bitiminde silahını zimmetliyerek veriyor. ve ömür boyu onun oluyor. mühimmatı ile birlikte. bir söz var kosovalıların söylediği. barış zamanında biz sandıklara ceyiz koyduk. sırplar silah koydu. sonuç malum.
bilinçli, eğitimli silahlanma kötü birşey değildir.
Abd de yılın silahı seçilen bir tabancayı yapan, abd ye en çok yivsiz tüfek satan, yivsiz tüfek üretiminde dünyada 1. olan bir ülkede yasal olarak bu silahları ...
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3 Yanıt Yanıtla +47
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HİBİDİHUBLA1 8 ay
Baya güzel.Kuş sincap fare filan vurabilirsiniz belki
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HeLLgaTe 8 ay
Böyle haberleri görmek insanı mutlu ediyor. Gerçi aradan 1 sene geçmiş ben haberi yeni görüyorum
. Bu sene olsa kesinlikle hak etse bile ödülü vermezlerdi.Silahı 1-2 kez kullanma şansım oldu gerçekten mükemmel.
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DH Misafiri 8 ay
silahı eline alıp kullanmayan arkadaşlar boş boş konuşmayın.
oldukca güzel sağlam ve atışı çok güzel bir silah.
hiç ara vermeden 500 adet mermi atttım bir kez teklemedi.
sizler amrka dersiniz glock dersiniz ama glock nerenin olduğunu bile bilmessiniz.
bu silahın kalitesi burada neyse amerikadada aynısı.sadece türkiyede reddtotlu olarak alamıyorsunuz.
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karbonbazliorganizma 1 yıl
Tabancayı test etme imkanım oldu.Ben ağır tabanca kullanmaktan hoşlandığım için bana çok hafif geldi.Zaten ortalama bir tabancaya göre hafif sayılır.Nişan alması ve ergonomisi çok iyi.Türkiye'de bulmak biraz zor.İlk ruhsatlı tabancam bu olur umarım.
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yavzi 1 yıl
Tabiki mke satıyor
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RANCH SOS 1 yıl
İşte bu firma yeni mezun polislere tp9, tp9v2 ve tp9sf model tabancaları sağlayan. Kendiliğinden iğne düşürüpde patlayan normal bir yere düşmede gövdesi parçalanan, özellikle sf modelinde güçsüz iğne vurma ve boş kovan atamama sorunları yaşatan, tp9 modelinde yatağa fişek süremeyen de bu marka.
Evet bu markanın ya üretim kalitesi berbat ya da bu ülkenin polisine ikinci sınıf üretim tabaca verecek kadar insanlıkları berbat.
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Vanished Man 1 yıl RANCH SOS
RANCH SOS
İşte bu firma yeni mezun polislere tp9, tp9v2 ve tp9sf model tabancaları sağlayan. Kendiliğinden iğne düşürüpde patlayan normal bir yere düşmede gövdesi parçalanan, özellikle sf modelinde güçsüz iğne vurma ve boş kovan atamama sorunları yaşatan, tp9 modelinde yatağa fişek süremeyen de bu marka.
Evet bu markanın ya üretim kalitesi berbat ya da bu ülkenin polisine ikinci sınıf üretim tabaca verecek kadar insanlıkları berbat.

Bir türk firmasının yurtdışına sattığı mallarla yurtiçine sattıkları aynı kalitede olmuyor. Dışarıya sattıklarına baksan tıkır tıkır çalışır.
Silah ruhsatı alanlar boşuna 30 yıllık 2.el browninglere 4-5 bin lira vermiyor. O paraya yerli silahların kralını alabilirler.
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cepniturk 1 yıl
Sevindirici.
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Master_Evil 1 yıl
yaban tvde falan reklamlarda hep tüfek reklamı izliyorum, %100 türk malı diyor hepsi de, cidden bu sektörde gelişmişiz bence de imkan olsa dünya çapında çok silahımız yapılır
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yavzi 1 yıl
El kadar alet elbet hepsi birbirine benzer boş konuşmasınlar bence
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by_sinekli 1 yıl
Tabancayı buradan kopya çekmişçiler gelmemişmi hala!

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