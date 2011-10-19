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Başımız Sağolsun!

7 yıl
21,1b
1
418
Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bugün Türk Milleti olarak gerçekten acı bir güne başladık. PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucunda 26 Askerimiz şehit düştü ve 22 askerimiz yaralandı.
Teröristler dün gece saat 01:00 sularında güvenlik noktaları ve asker ile polis lojmanlarına ateş açtılar. Güvenlik kuvvetlerinin anında karşılık vermesiyle, güvenlik kuvvetleriyle teröristler arasında çatışmalar başladı ve malesef önce 26 aileye sonrasında ise milletimizin evine ateş düştü. Böylesine haince bir saldırı sonucunda şehit olan kahraman askerlerimizin ailelerine, yakınlarına ve milletimize Allah'tan sabır diliyoruz. Vatanımızı ve bütünlüğümüzü korumak adına şehitlik mertebesine erişen 26 Askerimizin de mekanı Cennet olsun.
Aslında söylenecek veya yazılacak o kadar çok şey var ki, ortak payda da buluşmak ve şehit ailelerinin ve Türk Milletinin acısına ortak olmak adına Donanımhaber.com ve BolumSonuCanavarı.com ailesi olarak tekrar şehit ve yaralı yakınlarına Allah'tan sabır diliyoruz. Umarız bir daha böylesine kötü haberler yazmak durumunda kalmayız.
Herkese Saygılar...
Kaan ARLI

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AloneAssassin 7 yıl
Allah düşmanın bile şereflisini versin : Vergi vermezsin, yardım alırsın. Fatura ödemezsin, bizden keserler. Cahilim dersin, öğretmeni şehit edersin. Hastayım dersin, doktoru şehit edersin. Yolumuz yok dersin, mühendisi şehit edersin. Asfaltı kazar mayınla patlatırsın. Resmi dilini bile öğrenmeye tenezzül etmediğin devletten iş beklersin. Fakirim dersin ama inatla çoğalıp virüsleri bile kıskandır...ırsın. Fakirim dersin, aşiret düğününde görgüsüzlüğün dibine vurursun. Sıkıntın varsa, gel uzlaşalım, kardeşçe yaşayalım dersin, olmaz bu topraklar bizim diye iddia edersin. Biz bu toprakları kanla aldık, kanla veririz deriz, savaşalım deriz, pis faşist dersin. Arkamızı döndüğümüzde pusu kurarsın. Bıktık artık kardeş ayaklarından, Allah düşmanın bile şereflisini versin.
Allah düşmanın bile şereflisini versin : Vergi vermezsin, yardım alırsın. Fatura ödemezsin, bizden keserler. Cahilim dersin, öğretmeni şehit edersin. Hastayım ...
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5 Yanıt Yanıtla +163
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TuffkiLLe 7 yıl
26 askerimiz şehit oldu ama karşı tarafın hiç zaiyatı yok mu arkadaşlar ya ? cidden aklım almıyor bu nasıl iştir.. askerlerimiz karşılık verdi deniyor.. nereye veriyorlar bu karşılığı ? niye hiç şu kadar terörist öldürüldü haberi yok.. teröristler kurşun atarken bizim askerimiz boncukatar silahla mı karşılık veriyor ? 26 cana karşılık kaç terörist öldürüldü ? koskoca devlet bu ya, devlet.. koskoca düzenli ordun var.. kuvayi milliye zamanında bile bundan daha etkiliydi ordumuz, düzenli ordu değilken..

çok sinirliyim, bir o kadar da üzgün.. ben ki 21 yaşında bir genç olarak başımız sağolsun demekten yoruldum, babam yaşındaki insanların, anam yaşındaki şehit analarının durumunu hayal bile edemiyorum.. çok şehit veriyoruz karşılıksız olarak.. normal değil bu durum, savaştayız ancak kimse bunu bilmiyor.. bildirmiyorlar.
26 askerimiz şehit oldu ama karşı tarafın hiç zaiyatı yok mu arkadaşlar ya ? cidden aklım almıyor bu nasıl iştir.. askerlerimiz karşılık verdi deniyor.. nereye...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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omeeeeer 7 yıl
berkkarabacak
Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. insan ırkının kızamığıdır. eğer bir adam bir marşa ayak uydurup, emir altında neşe içinde yürüyebiliyorsa, benim gözümde beş para etmez. kendisine yalnızca bir omurilik yetebilecekken yanlışlıkla kocaman bir beyin sahibi olmuştur. uygarlığın bu kara lekesi en kısa sürede yok edilmelidir. emirle gelen kahramanlıktan, bilinçsiz şiddetten, aptalca yurtseverlikten, tüm bunlardan nasıl da nefret ediyorum.ben savaşı öylesine tiksinti verici ve aşağılayıcı buluyorum ki böyle iğrenç bir eyleme katılmaktansa kendimi parçalayıp yok ederim daha iyi...benim anlayışıma göre, savaşta adam öldürmek cinayetten başka bir şey değildir. aynı zamanda hem savaşa hazırlanıp hem de savaşı önleyemezsiniz.yalnız bir pasifist (barışsever) değil, militan bir pasifistim (barışseverim). barış için savaşmaya gönüllüyüm. insanların kendileri savaşa gitmeyi reddetmediği sürece hiçbir şey savaşı durduramaz.ALBERT EİNSTEİN

Almanyalı bir Yahudi-ye göre çocukluk hastalığı olabilir fakat "Türkiyeli" bir Türk-e göre, Kür Şad-dır, Alparslan-dır, Fatih-tir, Yavuz-dur, Atatürk-tür!
berkkarabacakMilliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. insan ırkının kızamığıdır. eğer bir adam bir marşa ayak uydurup, emir altında neşe içinde...
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3 Yanıt Yanıtla +19
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kudretx 7 yıl
Bu terörün kökü kazınmalı artık.

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TELESCOPE 7 yıl LesEnfantsTerribles
LesEnfantsTerribles





Bugün Türk Milleti olarak gerçekten acı bir güne başladık.

PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucunda 26 Askerimiz şehit düştü ve 22 askerimiz yaralandı.
 
Teröristler dün gece saat 01:00 sularında güvenlik noktaları ve asker ile polis lojmanlarına ateş açtılar. Güvenlik kuvvetlerinin anında karşılık vermesiyle, güvenlik kuvvetleriyle teröristler arasında çatışmalar başladı ve malesef önce 26 aileye sonrasında ise milletimizin evine ateş düştü. Böylesine haince bir saldırı sonucunda şehit olan kahraman askerlerimizin ailelerine, yakınlarına ve milletimize Allah'tan sabır diliyoruz. Vatanımızı ve bütünlüğümüzü korumak adına şehitlik mertebesine erişen 26 Askerimizin de mekanı Cennet olsun.
 
Aslında söylenecek veya yazılacak o kadar çok şey var ki, ortak payda da buluşmak ve şehit ailelerinin ve Türk Milletinin acısına ortak olmak adına Donanımhaber.com ve BolumSonuCanavarı.com ailesi olarak tekrar şehit ve yaralı yakınlarına Allah'tan sabır diliyoruz. Umarız bir daha böylesine kötü haberler yazmak durumunda kalmayız.
 
Herkese Saygılar...
Kaan ARLI




BU OLAYLA İLGİLİ OLARAK GÖSTERDİĞİNİZ NEZAKETİN ÇOK YERLİ VE YERİNDE OLDUĞUNU BİLMENİZİ İSTERİM,BU ARADA SİZE VE SİZİN ŞAHSINIZDA (DH ) E ŞÜKRANLARIMI BİLDİRİRİM.
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frkn7 7 yıl
sayının çok daha fazla olduğu söyleniyor. ancak herkes gibi bende inanmak istemiyorum bu söylenenlere...
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Fear Dot Com 7 yıl
CUMARTESI SAAT 21:00 BAGDAT CADDESI BOYNER ONUNDE SEHITLERIMIZ İÇİN TOPLANILACAKTIR TUM DH AİLESİNİ VE TUM VATANDASLARIMIZI BU GOREVE KATILMALARINI BEKLİYORUZ
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GeNccLuBeR 7 yıl
Allah'tan Tüm Şehitlerimize Rahmet Ailelerine Sabır Versin. Mekanları Cennet Olsun. Biz Büyük Bir Milletiz Bununda üstesinden geliriz Allah'ın izniyle inşallah
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metehan_bera 7 yıl
@gonuldağı
Yüzbaşım:))) peki naapcak devlet. Açılım yapmak istedi, şerefsizler bu işi aslında istemediklerinden ( Bir çok BDP li ve demokrat Kürtler itiraf ediyor) Habur da sabote ettiler. Açılım yapıyor diye vatan haini ilan edildi baştakiler. Operasyon yaparak K.Iraka girdiler. Bu iş silahla çözülmez; 30 senedir sonuç alınmaz diyoruz. Peki ne yapacak devlet?
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gonuldagi 7 yıl
PKK nın 2008 deki Aktütün karakolu saldırısının videosunu izledim.
Adamlar çay corba içerek katırların sırtında uçak savarlarla roket atarlala geliyorlar gece görüş dürbünleri her şeleri tas tamam. Ellerini kollarını sallaya sallaya karakolun tepesinden saltırıya geçiyorlar saatlerce sürüyor çatışma ne bir yardım gidiyor nede askerimiz birşey yapa biliyor kurşunlardan
karakol alev alıyor yanmaya başlıyor. Bu esnada teröristler o kadar rahatki anlatamam adamlar birde kameraya alıyor.
Bizim devletin başındakiler bol keseden atıyor. Yani olmayan devlet. Söyleyecek söz bulamıyor insan bir bu kadar şehitte o zaman vermiştik.
1 tane skorsky helikopter yetişse bir tane sağ terörist bırakmaz neden gitmiyor ?
Şimdi kuzey ırak a girdiler oraya giden tanıdıklarım var her yer mağara araç hareket edemez terörüstler bölgeyi senden daha iyi biliyor ne yapacaksın kaçacaklar arkandan dolaşıp gene vuracaklar.
Velhasıl bu iş böyle olmaz diyenler istifa etti al bildiğin gibi yap dediler.
Şimdi sıra sende istifa et. Yanlış yapıyorsun kışkırtarak vururum asarım keserim görüşürüm diyerek bir yere varamazsın. Heleki Irak ın kürt yöneticilerine kanıp onlara göre yol çizerken 100 bin kere düşüneceksin.
Geçmişte aynı hatayı Özal yaptı şimdi sen aynını tekrar etmek zorunda kaldın.
İşte onları Irak ın başına getirenler sana bu işte başarı vermezler tamamen kendin tasarlayıp kendin bitireceksin. 30 senedir silahla bitmedi 10 binlerce terörist 30 binden fazla asker vatandaş öldü kimin eline ne geçti.
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serdarcenk 7 yıl
Offff of, dertten yazasım bile yok :(
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murat2O98 7 yıl
profiteer

Bıçak kemiğe dayandı mı ? dayanmadı mı ?


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BayGlock 7 yıl murat2O98
murat2O98

profiteer

Bıçak kemiğe dayandı mı ? dayanmadı mı ?


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Bu kaçıncı bıçak yeter artık
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akibeel 7 yıl
allah sehitlerimize cennetinin en guzel yerlerini nasip etsin
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tiger cage 7 yıl
Allah şehitlerimize rahmet yakınlarına sabır eylesin ,bu teröründe destekçilerininde belasını versin yeterbe artık...
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benkimya 7 yıl
Başta donanımhaber sitesi olmak üzere herkese örnek olmasını umuyorum
Best fm
Mavi karadeniz tv
www.teksas.org
Yayınlarını durdurup gerekli hassasiyeti gösterdikleri için teşekkür ederim
Donanimhaber sitesi yöneticileri mesajları silmek ve yazanları engellemekle meşguldüler
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benkimya 7 yıl
Başta donanimhaber sitesi olmak üzere tüm herkese örnek olurlar umarım
Best fm
Mavi karadeniz tv teksas.org/...
Yayınlarını durdurup gerekli hassasiyeti gösterdiler.
Donanimhaber yöneticileri milleti yasaklamakla meşguldüler.
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