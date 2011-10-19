Başımız Sağolsun!



Bugün Türk Milleti olarak gerçekten acı bir güne başladık. PKK tarafından düzenlenen saldırı sonucunda 26 Askerimiz şehit düştü ve 22 askerimiz yaralandı.

Teröristler dün gece saat 01:00 sularında güvenlik noktaları ve asker ile polis lojmanlarına ateş açtılar. Güvenlik kuvvetlerinin anında karşılık vermesiyle, güvenlik kuvvetleriyle teröristler arasında çatışmalar başladı ve malesef önce 26 aileye sonrasında ise milletimizin evine ateş düştü. Böylesine haince bir saldırı sonucunda şehit olan kahraman askerlerimizin ailelerine, yakınlarına ve milletimize Allah'tan sabır diliyoruz. Vatanımızı ve bütünlüğümüzü korumak adına şehitlik mertebesine erişen 26 Askerimizin de mekanı Cennet olsun.

Aslında söylenecek veya yazılacak o kadar çok şey var ki, ortak payda da buluşmak ve şehit ailelerinin ve Türk Milletinin acısına ortak olmak adına Donanımhaber.com ve BolumSonuCanavarı.com ailesi olarak tekrar şehit ve yaralı yakınlarına Allah'tan sabır diliyoruz. Umarız bir daha böylesine kötü haberler yazmak durumunda kalmayız.

Herkese Saygılar...

Kaan ARLI