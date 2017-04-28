Bataryaların zaman içerisinde kapasitesini kaybetmesinin nedeni bulundu

Zaman içerisinde akıllı telefonların veya dizüstü bilgisayarların bataryalarının kapasitesinin azaldığını hepimiz biliriz. Cihazın kullanışlılığını önemli ölçüde etkileyen bu olumsuz değişimin nedeni, United States Department of Energy’de görevli olan araştırmacılar tarafından bulunmuş olabilir.

Bilim insanları, lityum iyon bataryalardaki sorunun enerjinin ortaya çıkmasını sağlayan lityum iyonların bağlanmasından kaynaklandığını düşünüyorlar. Elektrolit çözelti içerisinde bulunan ve elektrotlar arasında gidip gelerek, enerjiyi ortaya çıkaran elektronların harekete geçmesini sağlayan lityum iyonların sayısı, bir anlamda kullandığımız bataryaların kapasitesini belirliyor.

Alve.com'da gör

Akıllı telefonlarda sıcak fırsatlar!

Bataryanın uzun süre kullanılmasıyla birlikte bazı elektrotların yapısında değişimler oluşuyor ve serbest bir şekilde dolaşan “mangan” gibi metal iyonları ortaya çıkıyor. Zıt elektrotlar arayarak etkileşime girmeye çalışan metal iyonları, lityum iyonlarının tepkime sırasında yakalanmasına neden oluyorlar. Bu olayın sık sık gerçekleşmesiyle serbest dolaşan lityum iyonlarının sayısı, yani bataryanın kapasitesi azalıyor.

Çalışmada katkısı bulunan isimlerden birisi olan Daniel Abrahan, anotlara yönelen manganlar ve yakalanan lityum iyonları arasında bağlantı olduğunu dile getirdi. Bilim insanı, lityum iyonunun sayısının azalmasına neden olan bu olayı ortaya çıkartabildikleri için soruna çözüm sunabileceklerini de söyledi.

http://bgr.com/2017/04/26/battery-life-capacity-study/