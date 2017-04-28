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Bataryaların zaman içerisinde kapasitesini kaybetmesinin nedeni bulundu

Akıllı telefon, laptop ve diğer cihazlarda kullandığımız bataryaların zaman içerisinde kapasitesini kaybetme nedeni bulundu. Bilim insanları bu soruna çözüm bulabileceklerini düşünüyorlar.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
16,8b
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41
Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Zaman içerisinde akıllı telefonların veya dizüstü bilgisayarların bataryalarının kapasitesinin azaldığını hepimiz biliriz. Cihazın kullanışlılığını önemli ölçüde etkileyen bu olumsuz değişimin nedeni, United States Department of Energy’de görevli olan araştırmacılar tarafından bulunmuş olabilir.

Bilim insanları, lityum iyon bataryalardaki sorunun enerjinin ortaya çıkmasını sağlayan lityum iyonların bağlanmasından kaynaklandığını düşünüyorlar. Elektrolit çözelti içerisinde bulunan ve elektrotlar arasında gidip gelerek, enerjiyi ortaya çıkaran elektronların harekete geçmesini sağlayan lityum iyonların sayısı, bir anlamda kullandığımız bataryaların kapasitesini belirliyor.

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Bataryanın uzun süre kullanılmasıyla birlikte bazı elektrotların yapısında değişimler oluşuyor ve serbest bir şekilde dolaşan “mangan” gibi metal iyonları ortaya çıkıyor. Zıt elektrotlar arayarak etkileşime girmeye çalışan metal iyonları, lityum iyonlarının tepkime sırasında yakalanmasına neden oluyorlar. Bu olayın sık sık gerçekleşmesiyle serbest dolaşan lityum iyonlarının sayısı, yani bataryanın kapasitesi azalıyor.

Çalışmada katkısı bulunan isimlerden birisi olan Daniel Abrahan, anotlara yönelen manganlar ve yakalanan lityum iyonları arasında bağlantı olduğunu dile getirdi. Bilim insanı, lityum iyonunun sayısının azalmasına neden olan bu olayı ortaya çıkartabildikleri için soruna çözüm sunabileceklerini de söyledi.


http://bgr.com/2017/04/26/battery-life-capacity-study/ Yorum Yaz
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underlater 2 yıl en beğenilen snomask
snomask

Kullanılmayan bataryaların da kapasitesi azalmıyor muydu?

Orada da iç direnç sorunu ortaya çıkıyor. Kendi iç direnci sebebiyle yükünü kaybediyor. Benim bilgisayar sürekli elektrik aldığı için bataryasını %80 oranında şarj ettim. Sonra da hava almayacak şekilde streç film ve buz dolabı poşetine sardım. Buz dolabının kola konan yerinde duruyor. 6 ayda bir kontrol ediyorum sadece %1 yük kaybediyor. Yani bataryayı kullanmıyorsan soğuk ortamda tutarsan kapasite çok yavaş azalıyor. Bu sayede de bataryanın ömrü uzuyor.
snomaskKullanılmayan bataryaların da kapasitesi azalmıyor muydu?Orada da iç direnç sorunu ortaya çıkıyor. Kendi iç dire...
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4 Yanıt Yanıtla +20
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SEO-Uzmanı 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

düşük amperde şarj edin
( düşük amperde ısınmıyor ! eğer ısınıyorsa daha düşük amperlisini bulun !
hızlı şarj olayı tamamen yalandır genelde bu işi yüksek amperli şarjlar yapar
ve pil ısınınca pil kendi kendine kimyasal reaksiyona girer ! ve yük toplanma yerleri
atomik anlamda çökmelere sebep olur ! yani + ve - uçlara yönler gelmeden pilin içinde
bir birini etkileyecek manyetik alan oluşturduğu için + - yükler pilin içinden çıkmadan notür leşir bunun sonucu ortaya ısı çıkar !
ısınmadan ne kadar yavaş dolarsa o kadar uzun dayanır !!!
düşük amperde şarj edin( düşük amperde ısınmıyor ! eğer ısınıyorsa daha düşük amperlisini bulun !hızlı şarj ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Hobar 2 yıl underlater
Boş yere kendinize eziyet ediyorsunuz. Sürekli takılı duran cihazlarda bile en kötü 3 4 sene batarya idare ediyor. Eskimiş pc nin bataryası yeni olsa ne olacak? Hadi diyelim bilgisayar hala iş görüyor ve batarya kullanılamaz hale geldi. Gider yenisini alırız. Fiyatları kendinize bu kadar eziyet ettiğinize değecek kadar yüksek değil. Batarya olduğu zaman elektrik kesildiğinde bilgisayarınız ani olarak kapanmaz. Evin içinde bir yerden bir yere rahatça prizden söküp taşırsınız. Cihazı dışarı çıkaracağınız zaman tüm bu yaptığınız şeyleri tekrarlamanız gerekmez. Alıp gidersiniz.
Tüm bunları yapmıyorsanız neden dizüstü pc aldınız?
Boş yere kendinize eziyet ediyorsunuz. Sürekli takılı duran cihazlarda bile en kötü 3 4 sene batarya idare ediyor. Eskimiş pc nin bataryası yeni olsa ne olacak...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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10ff 2 yıl
hani ya tesla haberi yok mu hala? noldu bu foruma böyle?
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DH Misafiri 2 yıl
kardeşim bulundu nedir yahu :D kimya okuyan birisi olarak söyleyebilirim ki bu uzun zamandan beri biliniyordu zaten haberin içeriğini saçma ve anlamsız buldum bunu böyle açıklayan firma ise daha vahim bir halde demektir
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DH Misafiri 2 yıl
Nedenini buldukları gibi umarım çözümünü de bulurlar.Düşünsenize elektrikli araçlarda patlama yaşanırdı.Uzun vade de batarya maliyeti ortadan kalkardı
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Kerim5100 2 yıl
Elhamdülillah bugün de pil haberimizi aldık...
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kadirirdem 2 yıl
Çözümü artık bekliyoruz Her şey gelişiyor pil teknolojisi yerinde sayıyor.
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H34RTL3SS 2 yıl
zaten belli değilmiydi bu bana sorsalar söylerdim neden olduğunu
gerçekten belli değilmiydi şimdiye kadar
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eulogy 2 yıl
kapitalizm çok komplike bir sistem. çok gelişmiş.
Varsayalım ki 1 ay giden bataryalar geliştirildi, akıllı telefonlarda kullanıma sunuldu. ona göre yazılımlar geliştirilip, ona göre yeni ihtiyaçlar ortaya çıkartılacaktır. Aldığınız telefonda, amiral gemisi bile olsa size eksik gelen mutlaka birşeyler üreteceklerdir.
Bazıları bunun insanın mükemmeliyetçi doğası ile alakası olduğunu düşünüyor. Bilinenin aksine alakası yoktur. Bu tamamen yapaydır. Kapitalizmin ürettiği yapay bir yoksunluktur. Zaten dikkat ederseniz tüketime ait ihtiyaçlarınızın çoğu sahte ihtiyaç.
Bu yüzden bence pil teknolojisi gelişsin diye , yırtınmaya gerek yok. Yani tüketici olarak. Nasıl olsa başka şeye yırtınacaksınız.
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Seefoo 2 yıl eulogy
Kapitalizmin ürettiği yapak yoksunluk konusunda hak veriyorum.Ancak dünyada depolama teknolojilerinin asıl motivasyonu mobil uygulamalar değil,yenilebilir enerji depolanması.Bu ülkelerin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağı için üniversiteler bu araştırmalar için kaynak alıyor.
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axaxa 2 yıl
Çözüm bulacaklarını söylediklerine göre 2 yıl giden batarya 2.5 yıl gidebilir yani 😄
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alemburda34 2 yıl
Zaten ömür boyu giden ne var ki?
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Hasegawa 2 yıl
Iyi haber. Zaten yakinda tum aletlerde pilleri sabit yapacaklar. Laptoplarin ve telefonlarin buyuk kisminda bataryalar cikmiyor. Aletin omrunu sinirliyorlar bile bile. Degistirmeye calissan uuygun tipte batarya bulamiyorsun. Bulacak olsan da ornegin telefonda su gecirmezlik yokoluyor. Su anki amirila gemisi aletler aslinda 5 sene performans olarak goturecek seviyede ama 2 sene sonra pil bitmis olacak. Akli olan almaz o kadar pahali ama pili biten 2. el aleti.
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DigitalWorld 2 yıl Hasegawa
Hasegawa

Iyi haber. Zaten yakinda tum aletlerde pilleri sabit yapacaklar. Laptoplarin ve telefonlarin buyuk kisminda bataryalar cikmiyor. Aletin omrunu sinirliyorlar bile bile. Degistirmeye calissan uuygun tipte batarya bulamiyorsun. Bulacak olsan da ornegin telefonda su gecirmezlik yokoluyor. Su anki amirila gemisi aletler aslinda 5 sene performans olarak goturecek seviyede ama 2 sene sonra pil bitmis olacak. Akli olan almaz o kadar pahali ama pili biten 2. el aleti.

Ağzına sağlık ya. Sonunda beni anlayan biri.
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