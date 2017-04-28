Bataryaların zaman içerisinde kapasitesini kaybetmesinin nedeni bulundu

Zaman içerisinde akıllı telefonların veya dizüstü bilgisayarların bataryalarının kapasitesinin azaldığını hepimiz biliriz. Cihazın kullanışlılığını önemli ölçüde etkileyen bu olumsuz değişimin nedeni, United States Department of Energy’de görevli olan araştırmacılar tarafından bulunmuş olabilir.
Bilim insanları, lityum iyon bataryalardaki sorunun enerjinin ortaya çıkmasını sağlayan lityum iyonların bağlanmasından kaynaklandığını düşünüyorlar. Elektrolit çözelti içerisinde bulunan ve elektrotlar arasında gidip gelerek, enerjiyi ortaya çıkaran elektronların harekete geçmesini sağlayan lityum iyonların sayısı, bir anlamda kullandığımız bataryaların kapasitesini belirliyor.Alve.com'da gör Akıllı telefonlarda sıcak fırsatlar!
Bataryanın uzun süre kullanılmasıyla birlikte bazı elektrotların yapısında değişimler oluşuyor ve serbest bir şekilde dolaşan “mangan” gibi metal iyonları ortaya çıkıyor. Zıt elektrotlar arayarak etkileşime girmeye çalışan metal iyonları, lityum iyonlarının tepkime sırasında yakalanmasına neden oluyorlar. Bu olayın sık sık gerçekleşmesiyle serbest dolaşan lityum iyonlarının sayısı, yani bataryanın kapasitesi azalıyor.
Çalışmada katkısı bulunan isimlerden birisi olan Daniel Abrahan, anotlara yönelen manganlar ve yakalanan lityum iyonları arasında bağlantı olduğunu dile getirdi. Bilim insanı, lityum iyonunun sayısının azalmasına neden olan bu olayı ortaya çıkartabildikleri için soruna çözüm sunabileceklerini de söyledi.
http://bgr.com/2017/04/26/battery-life-capacity-study/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Orada da iç direnç sorunu ortaya çıkıyor. Kendi iç direnci sebebiyle yükünü kaybediyor. Benim bilgisayar sürekli elektrik aldığı için bataryasını %80 oranında şarj ettim. Sonra da hava almayacak şekilde streç film ve buz dolabı poşetine sardım. Buz dolabının kola konan yerinde duruyor. 6 ayda bir kontrol ediyorum sadece %1 yük kaybediyor. Yani bataryayı kullanmıyorsan soğuk ortamda tutarsan kapasite çok yavaş azalıyor. Bu sayede de bataryanın ömrü uzuyor.
düşük amperde şarj edin
( düşük amperde ısınmıyor ! eğer ısınıyorsa daha düşük amperlisini bulun !
hızlı şarj olayı tamamen yalandır genelde bu işi yüksek amperli şarjlar yapar
ve pil ısınınca pil kendi kendine kimyasal reaksiyona girer ! ve yük toplanma yerleri
atomik anlamda çökmelere sebep olur ! yani + ve - uçlara yönler gelmeden pilin içinde
bir birini etkileyecek manyetik alan oluşturduğu için + - yükler pilin içinden çıkmadan notür leşir bunun sonucu ortaya ısı çıkar !
ısınmadan ne kadar yavaş dolarsa o kadar uzun dayanır !!!
Tüm bunları yapmıyorsanız neden dizüstü pc aldınız?