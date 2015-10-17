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Bataryaya ihtiyacı olmayan ışık Lumen, Kickstarter'da başarıya ulaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bataryaya ihtiyacı olmayan ışık Lumen, Kickstarter'da başarıya ulaştı
 
Doğal afet gibi durumlarda hayati önem taşıyan yardımcı ekipmanların başında ufak el fenerleri geliyor. Ancak bildiğiniz üzere bu ürünler gücünü pil ya da lityum bataryalardan alıyor, bu nedenle de belirli bir süre sonra şarj edilmeleri gerekiyor. Kickstarter üzerinde koyduğu 5 bin dolar hedefi 22 bin dolar seviyesine getirmeyi başaran Lumen ise, sonsuz bir kullanım süresi veriyor.
Çakmak cebinde taşınabilecek kadar ufak bir boyutu bulunan Lumen, bünyesinde yer alan ufak boyutlu termoelektrik jeneratör ile üzerine dokunulduğunda oluşan ısıyı elektriğe çeviriyor ve bu enerji ile herhangi bir bataryaya gerek olmadan oldukça parlak ışık (5mm boyutunca Cree LED) verebiliyor.
Alüminyum ya da titanyumdan üretilen gövde seçenekleriyle sağlam bir çözüm oluşturan ve ısı aktarımı noktasında verimli çalışabilen Lumen, vücut sıcaklığı 36 derece, ortam sıcaklığı ise 27 derece olan bir noktada yaklaşık 15 mA@3v elektrik üretebiliyor. Sonuç olarak 3000 mCd ışık çıkışı gerçekleştirebilen el feneri, çoğu işleme fazlasıyla yetebilecek düzeyde aydınlatma sağlayabiliyor.
Yapılacak en az 35$ bağış ile 2016 Şubat ayında elde edilen Lumen, çalışma sürecini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.
Bataryaya ihtiyacı olmayan ışık Lumen, Kickstarter'da başarıya ulaştı
 

https://www.kickstarter.com/projects/940015402/lumen-eternal-flashlight-that-doesnt-need-batterie/ Yorum Yaz
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venom88 4 yıl
Akıllı telefonların hemen hepsinde ısınma sorunu var koy bu teknolojiyi telefona ısıdan kendini biraz şarj etsin işte :))
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tobepeople 4 yıl
vücut ısın da düşer ki misal tünel altında kaldığinı düşün bence yaş iş bunun yerine hareket enerjisi ve kurmalı sistemleri geliştirmek lazım çok daha makul ayrıca sadece ışık ne işe yarayacak orası da ayrı bir konu yani somayı düşünün o adamların vücut ısıları da yoktu kısaca işe yaramazdı bu sistem orada
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BaŞKumandaN 4 yıl
Teknoloji tahmin edilenden çok daha hızlı gelişiyor belkide bundan 50 yıl sonra şarj etmeye bile gerek kalmayacak telefonları.
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emc2xy 4 yıl
Cidden yararlı bir teknoloji. Ama pil firmaları uyuz olur. Umarım gelişimi engellenerek; bakkallarda satılmaktan ileri gidemeyen bir şeye dönüşmez.
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Master_Evil 4 yıl
çok yararlı bir ürün olmuş, böyle projelere her zaman destek vermek lazım
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Kefelon 4 yıl
Güzel bir amaç için kullanmayı düşünmüşler. Ama ısıyı elektriğe çeviren böyle bir teknolojiyi mobil sektöre adapte etmenin daha yararlı olacağını düşünüyorum. Gün boyu elimizden bırakmadığımız telefonlarımızı çok fazla ısıtıyoruz elimizden gelen sıcaklıkla, yüksek performans gerektiren işlerde işlemciden gelen ısıyla beraberde cayır cayır yanıyor neredeyse telefonlarımız. Bu ısıyı bataryayı şarj etmede kullanabilirseler pil performansında gayet yüksek bir artış yakalayabilirler bence mobil cihaz üreticileri...
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Mamut 4 yıl
E Matrix'e ilk adımı attık...
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scanner66 4 yıl
...entegre edilebilse çok iyi olur, birçok üreticiye fikir kaynağı olabilir, telefonlarda da kullanabilirler... sen ve ben hiçbir zaman birşey yapmayacağız ne de olsa yaparlar ederler.
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Constantine 4 yıl
Aklıma 90'ların sonlarına doğru her evde bulunan ama kimsenin kullanmadığı dinamolu el fenerleri geldi
.

Ürün hoşuma gitti, umarım yaygınlaşır.
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Spiderhip 4 yıl
Kirk Lee
Benzer teknolojiyi telefonlarda da kullanabilirler. Cebimizdeki ısı ile, hatta işlemcinin ısınması sayesinde belli bir geri dönüşüm sağlanabilir. Üretilen enerji düşük olduğu için ekran açıkken fazla etki etmezse de, bekleme konumundayken telefonun enerjisini karşılaması kullanım ömrünü etkileyebilir...

Valla bencede bir şekilde taşınabilir cihazlara bunlar entegre edilebilse çok iyi olur. Yani 3-5 saat kazandırsa bile birşeydir. Hatta bu cihazlar genelde kendiliğinden ısı ürettiği için, kendi ısılarını kullanabilseler zaten tamamen süper olurdu. Zira aksi taktirde, ekstra cihaza ısı vermek ne kadar doğru bilmiyorum, yani enerjiye çevirecek olsa koyarız kalorifer peteklerinin üstüne ama büyük ihtimalle patlar :)
Zaten mobil cihazlar için bir pil teknolojisi üretiliyordu günya, aylarca çalıştırabilecek kadar etkili deniyordu, o ne oldu belli değil. O olsa zaten bu vücut ısısı teknolojisine ancak acil durumlarda, pil 0 iken, acil aramalar ya da fener gibi durumlar için ancak ihtiyaç olurdu.
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istanbulbirbaska 4 yıl
Peltier benzeri birşey olmalı
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E-sosyal 4 yıl
köşeleri çok sivri görünüyor, cepte taşırken rahatsızlık hissi yaratabilir ama onun dışında gerçekten harika bir ürün birçok üreticiye fikir kaynağı olabilir
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