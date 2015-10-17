Bataryaya ihtiyacı olmayan ışık Lumen, Kickstarter'da başarıya ulaştı

Doğal afet gibi durumlarda hayati önem taşıyan yardımcı ekipmanların başında ufak el fenerleri geliyor. Ancak bildiğiniz üzere bu ürünler gücünü pil ya da lityum bataryalardan alıyor, bu nedenle de belirli bir süre sonra şarj edilmeleri gerekiyor. Kickstarter üzerinde koyduğu 5 bin dolar hedefi 22 bin dolar seviyesine getirmeyi başaran Lumen ise, sonsuz bir kullanım süresi veriyor.

Çakmak cebinde taşınabilecek kadar ufak bir boyutu bulunan Lumen, bünyesinde yer alan ufak boyutlu termoelektrik jeneratör ile üzerine dokunulduğunda oluşan ısıyı elektriğe çeviriyor ve bu enerji ile herhangi bir bataryaya gerek olmadan oldukça parlak ışık (5mm boyutunca Cree LED) verebiliyor.

Alüminyum ya da titanyumdan üretilen gövde seçenekleriyle sağlam bir çözüm oluşturan ve ısı aktarımı noktasında verimli çalışabilen Lumen, vücut sıcaklığı 36 derece, ortam sıcaklığı ise 27 derece olan bir noktada yaklaşık 15 mA@3v elektrik üretebiliyor. Sonuç olarak 3000 mCd ışık çıkışı gerçekleştirebilen el feneri, çoğu işleme fazlasıyla yetebilecek düzeyde aydınlatma sağlayabiliyor.

Yapılacak en az 35$ bağış ile 2016 Şubat ayında elde edilen Lumen, çalışma sürecini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.

https://www.kickstarter.com/projects/940015402/lumen-eternal-flashlight-that-doesnt-need-batterie/