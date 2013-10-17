Batman: Arkham Origins, Appstore'daki yerini aldı

Haber Editörü
Geçtiğimiz hafta duyurusu yapılan Batman: Arkham Origins'in mobil oyunu Appstore'daki yerini aldı.
Nether Realm ve Warner Bros. işbirliğiyle geliştirilen yapım, Batman Arkham City Lockdown'da da olduğu gibi "Infinity Blade" benzeri bir oynanış sunuyor. Black Mask tarafından başına yüklü miktarda ödül konulan Batman'in Bane, Copperhead ve Deadshot gibi azılı suçlulara karşı verdiği mücadeleyi konu alan yapım, 25 Ekim'de yayınlanacak PC ve konsol sürümüyle aynı hikayeyi işliyor.
Kaliteli grafikleriyle dikkatleri üzerine çeken yapımda yeni kombolar, kostümler ve yükseltmeler mobil oyuncuları bekliyor. Yakın bir zaman içerisinde Android versiyonunun da yayınlanmasını beklediğimiz Batman: Arkham Origins'in iOS versiyonuna aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iPad diye bir şey duydun mu hiç
Aynı oyunları başlık değiştirip ısıtıp ısıtıp koyuyorlar. Amaç nasıl daha az uğraşarak daha çok para kazanabiliriz. XCOM falan 15-20 TL ama adamlar yapmış en azından. Batman vs. oyunları PC'dekilerin yanına bile yaklaşamıyor bırak benzemeyi. Yazık Batman. Superman sevenlere. Ottan .oktan oyunlar. Son olarak şunu ilave etmek istiyorum : Bu ne leeennnn?
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1167 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve