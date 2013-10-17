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Batman: Arkham Origins, Appstore'daki yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
47
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Batman: Arkham Origins, Appstore'daki yerini aldı
Geçtiğimiz hafta duyurusu yapılan Batman: Arkham Origins'in mobil oyunu Appstore'daki yerini aldı. 

Nether Realm ve Warner Bros. işbirliğiyle geliştirilen yapım, Batman Arkham City Lockdown'da da olduğu gibi "Infinity Blade" benzeri bir oynanış sunuyor. Black Mask tarafından başına yüklü miktarda ödül konulan Batman'in Bane, Copperhead ve Deadshot gibi azılı suçlulara karşı verdiği mücadeleyi konu alan yapım, 25 Ekim'de yayınlanacak PC ve konsol sürümüyle aynı hikayeyi işliyor. 

Kaliteli grafikleriyle dikkatleri üzerine çeken yapımda yeni kombolar, kostümler ve yükseltmeler mobil oyuncuları bekliyor. Yakın bir zaman içerisinde Android versiyonunun da yayınlanmasını beklediğimiz Batman: Arkham Origins'in iOS versiyonuna aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden erişebilirsiniz.


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doctor5945 6 yıl en beğenilen
Buda iOS farkı olsa gerek
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TearsForFears 6 yıl
Ufacik ekranda oyunmu oynanir be.Bas parmagim ekranın yarısını kapliyor zaten.Bi 4.5 inc yapamadilar su telefonu.
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dark dragon 6 yıl TearsForFears
LawLess437
Ufacik ekranda oyunmu oynanir be.Bas parmagim ekranın yarısını kapliyor zaten.Bi 4.5 inc yapamadilar su telefonu.

iPad diye bir şey duydun mu hiç
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Rahatı Kaçan Ağaç 6 yıl
Ücretsiz olması ilginç
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maho2306 6 yıl
bu elma şekerlerindeki android kompleksi ciddi boyutlara ulaşıyor tedaviye ihtiyacı var arkadaşların oyun haberi altında ilkokul bebesi gibi baaaakk bize geldi size yoook sanki ios bunlara para veriyor oyun haberi arkadaşım; oyun hakkında yazın güzelmi, kasıyormu, zevklimi ben oyun oynayan biri değilim ama en azından haber içeriğiyle ilgili konuşunda indirmeyi düşünenler faydalansın platformun birine önce birine sonra gelince ne oluyor ki. Ayrıca biz büyük ekranlarla daha hızlı işlemcilerle ve ramle full hd ekranlarla daha iyi kameralar ve daha uzun giden pillerle hafıza kartı sayesinde sizden çok daha fazla hafızalarla sizden çok daha önce tanıştık (siz daha çoğuyla tanışmadınız bile) o yüzden siz androidçilere ios la vurursunuz ama onların size vurucak çok daha fazla silahı var ve bakın oyunda size ücretsiz geliyor şunu bilinki anroid gibi bir rakibi olmasaydı iosta ücretsiz oyunlar bu kadar artmazdı biz her şeye bedava ulaşabildiğimiz için müşteri kaybetmeme adına ve platformu daha çok teşfik etmek için ios ta ücretsiz uygulamalar arttı. Bırakın rekabet artsın bende süper kamerası olan en az 4,5 inçlik full hd oisli bir iphonu uygun fiyata alıyım. Rekabet hepimize yarar
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Mr.Clicker 6 yıl
İos her zaman bir adım öndedir
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SOUNDBACK 6 yıl
Arkadaslar ücretsiz fakat bu kadar rezil bir oyun görmedim oyunun sonunu getirdim gram zevk almadım infinity blade tarzı degil bu yanına bile yaklasamaz resmen cocuk oyunu grafikler dövüş stilleri igrenc ötesi hele Batman'ın kostümlerine gülmekten ölecektim oyunu yapan Batman'ı sevmiyor dalga gecmis diyecegim ama warner bros valla ne diyim gitsin film yapsın çeksin elini uygulamadan oyunu bitirince sonunda birsey olacağını sanmayın sonunda film bile yok bitirip bitirmedigini bile anlamıyorsun 10 uzerinden 2
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woozer 6 yıl
Umarım indirmesi ücretsiz adam akıllı oynaması paralı olan oyunlardan değildir
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Pondera 6 yıl
Warner Bros yapmış... Yaw yine Infinity Blade esintili Gods Among Us gibi bir oyundur kesin. Biri bunu doğrularsa sevinirim. Hayatta indirmem isterse bedava değil üstüne para versin. Birader nedir, eğilmek için dokun, çekilmek için sağa bas bilmem ne bilmem nee.. Böyle oyun mu olur. 7-12 yaş arasına yapıyorsun desen kavga-dovus ne alaka? oyunculara yapıyorsun desen açık dünya nerede? Karakter kontrolü nerede?
Aynı oyunları başlık değiştirip ısıtıp ısıtıp koyuyorlar. Amaç nasıl daha az uğraşarak daha çok para kazanabiliriz. XCOM falan 15-20 TL ama adamlar yapmış en azından. Batman vs. oyunları PC'dekilerin yanına bile yaklaşamıyor bırak benzemeyi. Yazık Batman. Superman sevenlere. Ottan .oktan oyunlar. Son olarak şunu ilave etmek istiyorum : Bu ne leeennnn?
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xxsavasxx2 6 yıl
benim hiç hoşuma gitmedi oyun ayrıca iphone 4s dede fps düşmeleride gözden kaçmıyor değil. Yani kasma oluyo azda olsa
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DH Misafiri 6 yıl
Bu Google her sektöre burnunu sokmaya çalışıyor ama bi oyun şirketi alıp veya kurup şu mağazayı adam edemıyor, nası bi kafadır la bu
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AlfieLowis 6 yıl
Arkadaş bu oyunun Batman arkham origins ile yakından uzaktan alakası yok gibi . Bu oyun adı " Batman fighter " olsaydı daha iyi olurdu .

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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neverktulu 6 yıl
Açıklamasında "free to play brawler" diye bir ibare geçiyordu. Umarım Fifa 14 gibi "pay to play" tarzı bir oyun değildir.
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JakSocket 6 yıl
Bir oyunun bir sistemde önce çıkması o sistemin iyi olduğunu değil, şirketinin oyun yapımcısına daha fazla para verdiğini gösterir. Apple kullanan biri olarak söylüyorum.
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