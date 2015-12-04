Batman v Superman'den 3 dakikalık yeni fragman

DC Comics çizgi romanlarının en popüler iki kahramanını karşı karşıya getirecek olan Batman v Superman: Adaletin Şafağı için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler de yayınlanmaya devam ediyor. Önümüzdeki yılın Mart ayında sinemaseverlerle buluşacak olan filmin tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros, film için yeni bir fragman yayınladı.

3 dakikalık bu yeni fragman, Batman çizgi romanlarının önemli karakterlerinden Komiser Gordon'un gençlik yıllarını anlatan Gotham dizisinin dün yayınlanan yeni bölümünün ardından yayınlandı, Daha önce yayınlanan fragmanlara kıyasla filmin içeriği hakkında çok daha fazla bilgi veren yeni fragman, serinin önemli kötü adamlarından Doomsday'in de Adaletin Şafağı'nda karşımıza çıkacağını gösterdi. Ayrıca bu fragmanda bazı eğlenceli sahnelere yer verilerek, filmin karanlık tonuna rağmen, çizgi roman uyarlamalarında görmeye alışık olduğumuz keyifli anları da içereceğinin sinyallerini verildi.

Superman'in hikayesini Man of Steel'in kaldığı yerden devam ettiren Adaletin Şafağı'nda karşımıza Ben Affleck tarafından canlandırılan yeni bir Batman çıkacak. Süper güçlere sahip Superman'in Dünya'ya yapabileceklerinden endişelenen Batman, Metropolis'in sevilen kahramanını durdurmak için elinden gelecek yapacak.

Superman ve Batman'in yanı sıra Wonder Woman, Flash ve Aquaman gibi DC Comics'in diğer sevilen kahramanlarını da kısaca görme şansı yakalayacağımız Adaletin Şafağı, DC'nin Marvel'inki gibi bir ortak sinema evreni kurma yolunda ilk adımı olacak. İlk olarak bu filmde karşımıza çıkan kahramanlar, 2017 yılında vizyona girecek Justice League ile birlikte bir araya gelecekler. Ayrıca başta geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlanan Wonder Woman olmak üzere, bu kahramanlar zamanla kendi filmlerine de kavuşacaklar.

Man of Steel'in de yönetmeni olan Zack Snyder tarafından yönetilecek olan filmin başrollerinde Henry Cavill, Ben Affleck, Jesse Eisenberg, Amy Adams, Jeremy Irons, Gal Gadot ve Jason Momoa yer alacak. Batman v Superman: Adaletin Şafağı, 25 Mart 2016'da vizyona girecek.

http://collider.com/batman-vs-superman-new-trailer-ben-affleck/