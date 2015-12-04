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Batman v Superman'den 3 dakikalık yeni fragman

2016'nın en merak edilen filmleri arasında yer alan Batman v Superman: Adaletin Şafağı'ndan 3 dakikalık yeni bir fragman yayınlandı. Yeni fragman filmin ikinci kötü adamını da ortaya çıkardı.
3 yıl
8,4b
1
47
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Batman v Superman'den 3 dakikalık yeni fragman
DC Comics çizgi romanlarının en popüler iki kahramanını karşı karşıya getirecek olan Batman v Superman: Adaletin Şafağı için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler de yayınlanmaya devam ediyor. Önümüzdeki yılın Mart ayında sinemaseverlerle buluşacak olan filmin tanıtım çalışmalarına hız veren Warner Bros, film için yeni bir fragman yayınladı.
 3 dakikalık bu yeni fragman, Batman çizgi romanlarının önemli karakterlerinden Komiser Gordon'un gençlik yıllarını anlatan Gotham dizisinin dün yayınlanan yeni bölümünün ardından yayınlandı, Daha önce yayınlanan fragmanlara kıyasla filmin içeriği hakkında çok daha fazla bilgi veren yeni fragman, serinin önemli kötü adamlarından Doomsday'in de Adaletin Şafağı'nda karşımıza çıkacağını gösterdi. Ayrıca bu fragmanda bazı eğlenceli sahnelere yer verilerek, filmin karanlık tonuna rağmen, çizgi roman uyarlamalarında görmeye alışık olduğumuz keyifli anları da içereceğinin sinyallerini verildi.
Superman'in hikayesini Man of Steel'in kaldığı yerden devam ettiren Adaletin Şafağı'nda karşımıza Ben Affleck tarafından canlandırılan yeni bir Batman çıkacak. Süper güçlere sahip Superman'in Dünya'ya yapabileceklerinden endişelenen Batman, Metropolis'in sevilen kahramanını durdurmak için elinden gelecek yapacak.
 
Batman v Superman'den 3 dakikalık yeni fragman
Superman ve Batman'in yanı sıra Wonder Woman, Flash ve Aquaman gibi DC Comics'in diğer sevilen kahramanlarını da kısaca görme şansı yakalayacağımız Adaletin Şafağı, DC'nin Marvel'inki gibi bir ortak sinema evreni kurma yolunda ilk adımı olacak. İlk olarak bu filmde karşımıza çıkan kahramanlar, 2017 yılında vizyona girecek Justice League ile birlikte bir araya gelecekler. Ayrıca başta geçtiğimiz günlerde çekimlerine başlanan Wonder Woman olmak üzere, bu kahramanlar zamanla kendi filmlerine de kavuşacaklar.
Man of Steel'in de yönetmeni olan Zack Snyder tarafından yönetilecek olan filmin başrollerinde Henry Cavill, Ben Affleck, Jesse Eisenberg, Amy Adams, Jeremy Irons, Gal Gadot ve Jason Momoa yer alacak. Batman v Superman: Adaletin Şafağı, 25 Mart 2016'da vizyona girecek. 

http://collider.com/batman-vs-superman-new-trailer-ben-affleck/ Yorum Yaz
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TheLastNinja 3 yıl en beğenilen
Çocuk filmi.
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BekirTemel 3 yıl TheLastNinja
TheLastNinja
Çocuk filmi.

Diyorsun.

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The Balance 3 yıl TheLastNinja
TheLastNinja
Çocuk filmi.

Muhtemelen biz de o izleyen "Çocuklarız" artık ne kadar çok çocuk varsa dünyada.
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AMERICAN 3 yıl
Superman çöpü.Nolan ın batman serisinin yanına yaklaşamaz.
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Nevfel 3 yıl
Bir süper kahraman furyası aldı başını gidiyor baktılar iyi para getiriyor millete veriyorlar gazı. Millette bunları öyle bir tartışıyorki sanarsın gerçek adamlar.
Siyonistler her devirde insanları böyle kekliyorlar yunan mitolojisi hint mitolojisi mısır mitolojisi vs dolu. Bu asırda da bu süper kahramanlar ile milleti boş boş oyalıyorlar paraları cebe indiriyorlar maalesef.
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ugrymn 3 yıl
Birçok kişinin yorumlarını okudum.1.Bu çocuk filmi değil.2.Filmin sonunu daha vermemişler.Justice league bazı animelerinide izleyenler bilir lex luthor öyle kolay gidecek bir kötü karakter değil.3.Ben Affleck hakikaten yakışmamış Batman'ın karanlık tarafını seviyoruz.Burda bu yok gibi duruyor.Christian Bale oynamamasının sebebi o Batman filmlerinde gördüğümüz bazı yaralanmalar gerçek olması.Sol kolunun kullanamadığını söyluyor.Şimdiki filmlerinın çogunda aksiyon az.Nolan hakikaten Batman serisini bir yerlere getirdi.Çita biraz yüksek.
1 Yanıt Yanıtla
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metroid 3 yıl ugrymn
ugrymn

Birçok kişinin yorumlarını okudum.1.Bu çocuk filmi değil.2.Filmin sonunu daha vermemişler.Justice league bazı animelerinide izleyenler bilir lex luthor öyle kolay gidecek bir kötü karakter değil.3.Ben Affleck hakikaten yakışmamış Batman'ın karanlık tarafını seviyoruz.Burda bu yok gibi duruyor.Christian Bale oynamamasının sebebi o Batman filmlerinde gördüğümüz bazı yaralanmalar gerçek olması.Sol kolunun kullanamadığını söyluyor.Şimdiki filmlerinın çogunda aksiyon az.Nolan hakikaten Batman serisini bir yerlere getirdi.Çita biraz yüksek.

Justice Leaugue'in animesi yok, çizgi filmi var.
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halken 3 yıl
Fragmanı genel olarak beğendim. Ancak filmde birden çok kötü var batman vs süpermen olayı var umarım bu kadar olay iyi işlenir. Biraz çorba olmuş gibi duruyor bakalım heyecanla bekliyoruz. Lex Luthor tiplemesine daha doğrusu Lex Luthor'u oynayan oyuncuya bu rolu pek yakıştıramadım bir türlü umarım iyi bir şey çıkar batman ve süpermen arasında çok bir çocuk gibi duruyor. Sanki daha yaşlı bir oyuncu olsa iyi olurmuş gibi geliyor bana. Ama belli de olmaz hani zamanında Nolan'nın Batman'inde ki Joker karakteri için de aynı şeyleri düşünmüştüm fakat ortaya gerçekten çok iyi bir şey çıkmıştı.
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muratkaya 3 yıl
İlk trailerın gerçekçiliği, ciddiyeti nerede, bu panayır nerede...
Wonder Woman, uzaylılar ve Hulk'un yandan yemişi... Birkaç soytarı daha ekledin mi tamamdır.
The Dark Knight ve The Dark Night Rises'ın ardından çok yadırganacaktır.
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aozgec 3 yıl
tabi birde bu haberin donanım ile alakasını çözemedim. yakında magazin haberleri de göreceğiz sanırım. filmde kullanılan ilginç bir teknoloji mi var? kaçırdım sanırım.
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aozgec 3 yıl
Hani eskiden dublajlı film izlerken ana karakterin sesi değişirdi, nasıl irite olurdu insan. Alışmak aylar sürerdi. Ben Affleck olmamış.
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WarSaw 3 yıl
şimdide işimiz gücümüz yok hamburger beyinli amerikoşların kaba etlerinden uydurdukları süperadamla yarasaadamın birbirlerine karşı başlattıkları savaşı izleyeceğiz hani halk arasında bir tabir vardır çokta silivrimde işte aynı öyle yetti baygınlık getirtti artık bu kokuşmuş amerikan masalları. keşke azıcık adam olsalarda daha ayakları yere basan dünyevi meselelere eğilseler insanlara tarihte yaptıkları şeref yoksunluklarını izleten filmler yapsalar en başta topraklarına kene gibi musallat oldukları ve soykırım uyguladıkları kızılderililer hakkında sonra şu büyük insanlık suçu işledikleri Japonya'ya karşı attıkları bir değil 2 sefer attıkları atom bombasını hangi haleti ruhiye ile yaptıkları ve şerefleri haysiyetleri konusunda azıcık gerçekçi şeyler ortaya koysalar. tırıvırı hayal mahsülü kahramanların devri geçti artık.
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iRevinantz 3 yıl
İzleriz heralde güzel bişey gibi :D
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metroid 3 yıl WarSaw
WarSaw

şimdide işimiz gücümüz yok hamburger beyinli amerikoşların kaba etlerinden uydurdukları süperadamla yarasaadamın birbirlerine karşı başlattıkları savaşı izleyeceğiz hani halk arasında bir tabir vardır çokta silivrimde işte aynı öyle yetti baygınlık getirtti artık bu kokuşmuş amerikan masalları. keşke azıcık adam olsalarda daha ayakları yere basan dünyevi meselelere eğilseler insanlara tarihte yaptıkları şeref yoksunluklarını izleten filmler yapsalar en başta topraklarına kene gibi musallat oldukları ve soykırım uyguladıkları kızılderililer hakkında sonra şu büyük insanlık suçu işledikleri Japonya'ya karşı attıkları bir değil 2 sefer attıkları atom bombasını hangi haleti ruhiye ile yaptıkları ve şerefleri haysiyetleri konusunda azıcık gerçekçi şeyler ortaya koysalar. tırıvırı hayal mahsülü kahramanların devri geçti artık.

Dilbilgisi kurallarından bihaber olan Warsaw, Türkiye'den bildirdi. Aynen devam.


Not : Bunları yazarken avatarında Iron-man olması da ayrıca ironik olmuş.
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_BruceWayne_ 3 yıl
Ben Affleck ve Batman kostümü çok amatörce olmuş kulaklar falan. Bu role Christian Bale daha iyi giderdi.
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koçari 3 yıl Sefil_Arbaletçi
Sefil_Arbaletçi



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


aklıma bu geldi
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pelerinli 3 yıl Sefil_Arbaletçi
Sefil_Arbaletçi


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


...
Batman: Benim anam mezarda ulan mezarda
Superman: Allah rahmet eylesin gardaş. Tamam anan mezardaysa Allah rahmet eylesin ona kimsenin bişe dediği yok
...
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