Bayraktar Mini İHA’ların üçüncü sürümü TSK envanterinde





Baykar Makine tarafından üretilen Bayraktar Mini İHA, Türk Savunma Sanayii adına önemli kilometre taşlarından biri. TSK envanterine giren ilk milli ve özgün mini sınıf insansız hava aracı olan ürün, 2012 yılında Katar’a da satılmış ve Cumhuriyet tarihindeki ilk yurt dışına satılan milli hava aracı olarak tarihe geçmişti.

2007 yılından bu yana TSK envanterine olan mini sınıf İHA’nın üçüncü nesli de TSK envanterine girdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Havacılık tarafından aktif olarak kullanılan İHA’nın yeni sürümünde şu konularda düzenlemeler yapılmış:

Yeni nesil, ivmeölçer destekli OIS kamera,

İyileştirilmiş ataletsel sabit bakış yetenekleri,

Yeni nesil otomatik pilot sistemi,

Konfigüre edilebilir gelişmiş video aktarıcı sistem,

3D harita desteği, kamera yer takip modu gibi özelliklere sahip yeni tip yer kontrol istasyonu sistemi,

Bütünleşik, otomatik yönlenen anten sistemi,

2 eksen akıllı servo sistemi, 360 derece sonsuz yönelme,

Özelleştirilebilir kısayol tuşları, kamera kontrolü için 3 eksenli kumanda kolu,

Rota uygunluk ve görüş hattı analiz özelliği

Yeni ürünün Türk ordusunda kullanılmaya başlandığını resmi Twitter hesabından duyuran Baykar Makine, ürüne dair etkileyici bir video da paylaşmayı ihmal etmedi. Aşağıdan o videoyu izleyebilirsiniz.