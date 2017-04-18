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Bayraktar Mini İHA’ların üçüncü sürümü TSK envanterinde

Baykar Makine tarafından geliştirilen Bayraktar Mini İHA v3, TSK’nın kullanımına sunuldu. Yeni sürümde yapılan değişiklikler, bu ürünün tarihi önemi ve dahası yazımızda.
2 yıl
3,7b
1
60
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Baykar Makine tarafından üretilen Bayraktar Mini İHA, Türk Savunma Sanayii adına önemli kilometre taşlarından biri. TSK envanterine giren ilk milli ve özgün mini sınıf insansız hava aracı olan ürün, 2012 yılında Katar’a da satılmış ve Cumhuriyet tarihindeki ilk yurt dışına satılan milli hava aracı olarak tarihe geçmişti.

2007 yılından bu yana TSK envanterine olan mini sınıf İHA’nın üçüncü nesli de TSK envanterine girdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Havacılık tarafından aktif olarak kullanılan İHA’nın yeni sürümünde şu konularda düzenlemeler yapılmış: 

  • Yeni nesil, ivmeölçer destekli OIS kamera,
  • İyileştirilmiş ataletsel sabit bakış yetenekleri,
  • Yeni nesil otomatik pilot sistemi,
  • Konfigüre edilebilir gelişmiş video aktarıcı sistem,
  • 3D harita desteği, kamera yer takip modu gibi özelliklere sahip yeni tip yer kontrol istasyonu sistemi,
  • Bütünleşik, otomatik yönlenen anten sistemi,
  • 2 eksen akıllı servo sistemi, 360 derece sonsuz yönelme,
  • Özelleştirilebilir kısayol tuşları, kamera kontrolü için 3 eksenli kumanda kolu,
  • Rota uygunluk ve görüş hattı analiz özelliği

Yeni ürünün Türk ordusunda kullanılmaya başlandığını resmi Twitter hesabından duyuran Baykar Makine, ürüne dair etkileyici bir video da paylaşmayı ihmal etmedi. Aşağıdan o videoyu izleyebilirsiniz.


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MonsterMMORPG 2 yıl en beğenilen
kalite video yapmislar
sadece secim zamani bu haberler cıkıyorlara gelsin
referandum bitti
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Yersiz Yurtsuz 2 yıl
Istemezuk cü malum seçmen gelmeden
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sistemli adam 2 yıl
İnsan gurur duyuyor.
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immeLmann 2 yıl
istemezük ile alakası yok... üretilmesi kullanılması güzel bir şey... ama %100 yerli vb. safsatalar ile göz boyamanın manası yok... yoksa askerin elinde argüman olsun istiyoruz. kimse kendi askerine düşman değil.
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Atılgan oo 2 yıl
IŞİD daha ileri teknoloji geliştirmiş.
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Bluflame 2 yıl
2007’de envanterdeymiş, nasıl oluyorda eşkiya hala sınırdan rahatça geçiyor, roket/havan topu gibi ağır silahları taşıyor ?
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MDV 2 yıl
Adamlar ne yapsalar yaranamiyor
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Giresunlufuk 2 yıl
Reis başkan olursa ülke uçacak. Unutmayınız, hedef 2023!
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1BilimAdamı 2 yıl
Gençler bunu yapan özel şirket,devlet sadece yerli olduğu için destek veriyor(vermeside gerekir)zaten baykar ürünleri kötüde değil,ihracatta yapılıyor.
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mehmettr06 2 yıl
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Türkiye Gazetesi

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star scream 2 yıl mehmettr06
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Türkiye Gazetesi



Johnny nin yanındaki hatunda mı şakşakçı?
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merveyanar 2 yıl
gurur verici gerçekten !
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ikista 2 yıl
Damat ve Savunma bakanı Albayrak'ın kardeşinin firması. 2016 Aralık ayında emniyete 6 tane drone için 36 milyon 77 bin dolar ödendiği ortaya çıkmıştı. Bakalım TSK'ya tanesini kaç milyon dolardan satacaklar...
4 Yanıt Yanıtla
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CaBr2 2 yıl ikista
ikista

Damat ve Savunma bakanı Albayrak'ın kardeşinin firması. 2016 Aralık ayında emniyete 6 tane drone için 36 milyon 77 bin dolar ödendiği ortaya çıkmıştı. Bakalım TSK'ya tanesini kaç milyon dolardan satacaklar...

Ortaya çıktı nedir yahu? Hepsini borsadan takip edebiliyorsun. Önceden İsrail'den alıyorduk, şimdi kendimiz yapıyoruz. Götü yeten yapsın IHA'sını girsin ihaleye.
1 Yanıt Yanıtla +12
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gcb1903 2 yıl ikista
ikista

Damat ve Savunma bakanı Albayrak'ın kardeşinin firması. 2016 Aralık ayında emniyete 6 tane drone için 36 milyon 77 bin dolar ödendiği ortaya çıkmıştı. Bakalım TSK'ya tanesini kaç milyon dolardan satacaklar...

Evet hocam aynen ortaya çıktı. Meğer ondan önce İsrail'den 20 kat pahalı alıyormuşuz biz bu minik şeytanları. Damat Ferit tank işine falan girse de yılan hikayesine dönen Altay'da bitse artık.
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Katalikitci 2 yıl ikista
ikista
Damat ve Savunma bakanı Albayrak'ın kardeşinin firması. 2016 Aralık ayında emniyete 6 tane drone için 36 milyon 77 bin dolar ödendiği ortaya çıkmıştı. Bakalım TSK'ya tanesini kaç milyon dolardan satacaklar...

6 tane için için 36 milyon gayet makul bir rakam, egm nin aldığı ihalar mini iha değil. Bayraktar taktik iha.
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Katalikitci 2 yıl
Bunda motordan ziyade otomasyon, görüntüleme, güdüm sistemi daha ön planda.
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