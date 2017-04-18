Tesla fabrikasında kimyasal sızıntı

Tesla'nın Nevada eyaletinde bulunan ve Panasonic'le birlikte yönetilen pil üretim tesisi Gigafactory'nin tam kapasite ile çalışır hale gelmesi için inşaat çalışmaları halen sürerken dün tesiste önemli bir kaza yaşandı. İnşaat alanlarını temizlemek için kullanılan kimyasal bir maddenin bulunduğu 55 galonluk varilin çalışanlara oldukça yakın bir alanda devrilmesiyle çalışanlar ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.





Tesis yöneticileri olayın yaşandığı bölgeyi hemen tahliye ederken Tesla sözcüsü de kısa bir araştırmanın ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Varilin devrilmesinin güvenlik protokollerine göre halka tehdit oluşturmadığını belirten sözcü, yine de tesisin bir kısmını tahliye ettiklerini ve kimyasala maruz kalan birkaç çalışanı da hastaneye götürdüklerini dile getirdi. Sözcü ayrıca hastane raporlarına göre de ciddi bir yaralanmanın olmadığını açıkladı.





Şu an için sadece Powerwalls ve Powerpack üretimi yapılan Gigafactory'de bu yılın 3.çeyreğinden itibaren Model 3'ler için batarya üretiminin de başlatılması bekleniyor. Üretimin hız kazanacağı tesis üretime bağlı olarak çalışan sayısını da arttıracak ve yıl sonuna kadar 2 bin kişinin daha tesiste görev alacağı düşünülüyor.

https://electrek.co/2017/04/17/tesla-gigafactory-chemical-spill/