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Tesla fabrikasında kimyasal sızıntı

Tesla'nın Nevada eyaletinde bulunan fabrikasında kimyasal sızıntı yaşandı. Sızıntının ardından fabrikanın bir bölümü tahliye edilirken çalışanlar hastaneye götürüldü.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla fabrikasında kimyasal sızıntı

Tesla'nın Nevada eyaletinde bulunan ve Panasonic'le birlikte yönetilen pil üretim tesisi Gigafactory'nin tam kapasite ile çalışır hale gelmesi için inşaat çalışmaları halen sürerken dün tesiste önemli bir kaza yaşandı. İnşaat alanlarını temizlemek için kullanılan kimyasal bir maddenin bulunduğu 55 galonluk varilin çalışanlara oldukça yakın bir alanda devrilmesiyle çalışanlar ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.


Tesis yöneticileri olayın yaşandığı bölgeyi hemen tahliye ederken Tesla sözcüsü de kısa bir araştırmanın ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Varilin devrilmesinin güvenlik protokollerine göre halka tehdit oluşturmadığını belirten sözcü, yine de tesisin bir kısmını tahliye ettiklerini ve kimyasala maruz kalan birkaç çalışanı da hastaneye götürdüklerini dile getirdi. Sözcü ayrıca hastane raporlarına göre de ciddi bir yaralanmanın olmadığını açıkladı.


Şu an için sadece Powerwalls ve Powerpack üretimi yapılan Gigafactory'de bu yılın 3.çeyreğinden itibaren Model 3'ler için batarya üretiminin de başlatılması bekleniyor. Üretimin hız kazanacağı tesis üretime bağlı olarak çalışan sayısını da arttıracak ve yıl sonuna kadar 2 bin kişinin daha tesiste görev alacağı düşünülüyor. 

https://electrek.co/2017/04/17/tesla-gigafactory-chemical-spill/ Yorum Yaz
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gxhero 2 yıl
Bir teneke deterjan dökülmüş haberi yapılıyor bizimkiler aksiyon olsun diye hastane çöplüğünden çıkardığı nükleer maddeden tespih yapıyor teyy...
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Rohanli_Theoden 2 yıl
türkiyeyi örnek alsınlar. bizde hiç kimyasal sızıntı oluyor mu? yapmasınlar öyle araba falan. gidip almanlardan alsınar. en güzeli.
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Captain_Ivy 2 yıl
Geçmiş olsun
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lalale 2 yıl
bonzai çekmiş solcularda ayrı bi komik oluyor gerçi hangileri normal ki
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V4LKyR 2 yıl
Nazar değdi nazar.
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fullflavor1977 2 yıl
icten yanmali motorlar federasyonun parmagi vardir kesin...
yada ruslar varili hackledi...hacklenen varilde oluyormus yani...
yada YSK muhuru basmadi varile ve devrildi...
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alemburda34 2 yıl
Fazla çamaşır suyu kullanmışlar.
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axaxa 2 yıl
Kaza olmuş işte olabilir yani adı üstünde kaza.
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