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Bayramınız Kutlu Olsun

6 yıl
1,6b
1
59
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Donanımhaber.com ekibi olarak tüm üye ve okuyucularımızın Kurban Bayramı'nı kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dileriz. 

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mq1n 6 yıl en beğenilen
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Kurban bayramı eti depolamak demek değildir...
Akrabayı-komşuyu Fakiri hatırlamaktır...

- Kurban bayramınız mübarek olsun..
Kurban bayramı eti depolamak demek değildir...Akrabayı-komşuyu Fakiri hatırlamaktır...- Kurba...
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Yanıtla +19
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CVenturas 6 yıl
Tüm forumun bayramı Mübarek olsun
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BetterBosh 6 yıl
Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun.
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DeepWeb 6 yıl
Bayramınız mübarek olsun
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yahyageo 6 yıl
tüm donanımhaber ailesinin ve forum üyelerinin bayramı kutlu olsun
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Virinom 6 yıl
A Moonwalker
anam avradim olsun, bayraminiz kutlu olsun

Önce güldüm sonra bastım eksiyi
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onr4249 6 yıl
Böyle bir konu açılırda konuya gelip bayramlaşmamak olmaz....

Tüm dh ailesine mutlu ve huzurlu bayramlar dilerim.Sevdiklerinizle nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle.....İYİ BAYRAMLAR
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Mr. Jingles 6 yıl
Bir teknoloji sitesinin ana sayfa haberine bayram konusu açması çok güzel bir şey. DH'ı bu konudaki duyarlılığından dolayı tebrik ederim. Tüm DH ekibinin ve üyelerinin bayramı kutlu olsun.
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Guest-41635B9FE 6 yıl
Her Gününüzün Bayram Tadında Geçmesi Dileğiyle.
Mutlu Bayramlar.
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Elvis the Pelvis 6 yıl
İyi bayramlar herkese teşekkür ederiz çok incesiniz

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Illuminn 6 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci

Bir teknoloji sitesinin ana sayfa haberine bayram konusu açması çok güzel bir şey. DH'ı bu konudaki duyarlılığından dolayı tebrik ederim. Tüm DH ekibinin ve üyelerinin bayramı kutlu olsun.

buna değinecektim
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kacsakgitsek 6 yıl
Tüm forum takipçilerine hayırlı ve sağlıklı nice bayramlar
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fuckulteli 6 yıl
Kurban kesme incelemesi bekliyorum!
Deri nasıl yüzülür?
Kurban nasıl parçalanır?
Haberlerde söylenildiği gibi, ilk eti yemek için 24 saat geçmeli mi üzerinden, yoksa hemen orada bir kavurma yapılır mı?
İşkembe, bağırsak nasıl temizlenir?
Evde kokoreç yapımı?
Kelle nasıl değerlendirilir?
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SherlockHolmes. 6 yıl
İyi bayramlar
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Mr.Lucky 6 yıl fuckulteli
fuckulteli
Kurban kesme incelemesi bekliyorum!
Deri nasıl yüzülür?
Kurban nasıl parçalanır?
Haberlerde söylenildiği gibi, ilk eti yemek için 24 saat geçmeli mi üzerinden, yoksa hemen orada bir kavurma yapılır mı?
İşkembe, bağırsak nasıl temizlenir?
Evde kokoreç yapımı?
Kelle nasıl değerlendirilir?

1- Eğer küçükbaş kesiyorsanız kompresör ile hava basarsanız daha kolay olur..
2-Deriyi yüzdükten sonra iç organları çıkarıp önce but sonra kaburga felan alıyorsun..
3-Bu yaşıma kadar kurban kestikten sonra hiç 24 saat beklemedim hemen yaptık..
4-Yine hiçbir zaman bağırsağı almadık o konuya cevap veremiyecem..
5-Kelle de genelde almayız sevmediğimizden dolayı ama alırsan önce parçalıyorsun sonra kelle ile sarımsaklı çorba yapıyorlar komşular getirmişti ordan biliyorum bunu :)
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FERFEROS 6 yıl
Bayramınız kutlu olsun Herkese iyi bayramlar.
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pergamonist 6 yıl
Tüm forumun bayramı mübarek olsun.
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AltairIbnLaAhad 6 yıl Shady
Shady





Donanımhaber.com ekibi olarak tüm üye ve okuyucularımızın Kurban Bayramı'nı kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dileriz. 


Kuzu yerine Citizeni kesseniz.Yine çöküp duruyor
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iamburak 6 yıl
Bayramınız mübarek olsun DonanımHaber ahalisi
Hep beraber nice bayramlara inşallah.
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W.Fichtner 6 yıl
anam avradim olsun, bayraminiz kutlu olsun
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