Haber Editörü
|Tüm forumun bayramı Mübarek olsun
|Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun.
|Bayramınız mübarek olsun
|tüm donanımhaber ailesinin ve forum üyelerinin bayramı kutlu olsun
A Moonwalker
Önce güldüm sonra bastım eksiyi
| Böyle bir konu açılırda konuya gelip bayramlaşmamak olmaz....
Tüm dh ailesine mutlu ve huzurlu bayramlar dilerim.Sevdiklerinizle nice güzel bayramlar geçirmeniz dileğiyle.....İYİ BAYRAMLAR
|Bir teknoloji sitesinin ana sayfa haberine bayram konusu açması çok güzel bir şey. DH'ı bu konudaki duyarlılığından dolayı tebrik ederim. Tüm DH ekibinin ve üyelerinin bayramı kutlu olsun.
| Her Gününüzün Bayram Tadında Geçmesi Dileğiyle.
Mutlu Bayramlar.
sugar_klavyecibuna değinecektim
|Tüm forum takipçilerine hayırlı ve sağlıklı nice bayramlar
|Kurban kesme incelemesi bekliyorum!
Deri nasıl yüzülür?
Kurban nasıl parçalanır?
Haberlerde söylenildiği gibi, ilk eti yemek için 24 saat geçmeli mi üzerinden, yoksa hemen orada bir kavurma yapılır mı?
İşkembe, bağırsak nasıl temizlenir?
Evde kokoreç yapımı?
Kelle nasıl değerlendirilir?
|İyi bayramlar
fuckulteli
1- Eğer küçükbaş kesiyorsanız kompresör ile hava basarsanız daha kolay olur..
2-Deriyi yüzdükten sonra iç organları çıkarıp önce but sonra kaburga felan alıyorsun..
3-Bu yaşıma kadar kurban kestikten sonra hiç 24 saat beklemedim hemen yaptık..
4-Yine hiçbir zaman bağırsağı almadık o konuya cevap veremiyecem..
5-Kelle de genelde almayız sevmediğimizden dolayı ama alırsan önce parçalıyorsun sonra kelle ile sarımsaklı çorba yapıyorlar komşular getirmişti ordan biliyorum bunu :)
|Bayramınız kutlu olsun Herkese iyi bayramlar.
|Tüm forumun bayramı mübarek olsun.
Shady
Kuzu yerine Citizeni kesseniz.Yine çöküp duruyor
|Bayramınız mübarek olsun DonanımHaber ahalisi Hep beraber nice bayramlara inşallah.
|anam avradim olsun, bayraminiz kutlu olsun
Kurban bayramı eti depolamak demek değildir...
Akrabayı-komşuyu Fakiri hatırlamaktır...
- Kurban bayramınız mübarek olsun..