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Beats Powerbeats Pro kablosuz kulaklıklar satışa çıktı

Beats markasının en üst seviyedeki kulaklıklarından birisi durumundaki kablosuz Powerbeats Pro ülkemizde de satışa çıktı. Powerbeats Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
31 dk.
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iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın geçtiğimiz aylarda tanıtımını yaptığı yeni kablosuz kulaklık modeli Beats Powerbeats Pro kısa bir gecikmenin ardından ülkemizde de satışlara başladı.

Powerbeats Pro özellikleri ve fiyatı

Gerçek kablosuz tasarımı benimseyen Powerbeats Pro kulaklıklar bu açıdan Apple AirPods ile de rakip oluyor. Kulak üzerinden etrafını saran ve silikonlarla tutuşu destekleyen kulaklık aynı zamanda su ve ter geçirmez. Kullanılmadığında kulaklıklar üzerindeki kontak noktaları ile kılıfında şarj oluyor.

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Kulaklık modeli Apple H1 yongasını kullanıyor. Hızlı eşleşme, enerji verimliliği, sürekli Siri açık ve daha kaliteli ses deneyimi gibi özellikler sunan H1 yongası sayesinde Apple cihazları rakiplerinden farklılaşıyor.

AirPods gibi Powerbeats Pro da onları kulağınıza taktığınızda oynatmaya devam ediyor ve çıkardığınızda duruyor. Her bir kulaklık ayrıca fiziksel kontrol tuşlarına da sahip ve bunlarla ses ile şarkıyı kontrol edebiliyor.

9 saate kadar kullanım ömrü sunan Powerbeats Pro kulaklıklar kılıfa yerleştirildiğinde 15 saat daha kullanım süresi takviyesi yapabiliyor. Kılıfı ise Lightning girişi üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Powerbeats Pro kulaklıklar 1999TL fiyat etiketine sahip.

 

https://www.apple.com/tr/shop/product/MV6Y2EE/A/powerbeats-pro-totally-wireless-kulak-i%CC%87%C3%A7i-kulakl%C4%B1k-siyah Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kucukyenici 28 dk.
Maşallah. Kulaklık alana telefonu hediye mi?
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