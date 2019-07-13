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Facebook 5 milyar dolarlık cezaya razı oldu

Yılın başlarından bu yana kişisel verilerin sızdırılması konusundaki ihmali nedeniyle soruşturma geçiren Facebook, Federal Ticaret Komisyonu ile 5 milyar dolar ceza için anlaşma sağladı.
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl Cambridge Analytica analiz şirketinin yüz milyona yakın Facebook kullanıcısının verilerine erişim sağladığı ve elde ettiği verilerle seçimleri manipüle ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. O günden bu yana pek çok dava ile uğraşan Facebook, Federal Ticaret Komisyonu ile devam eden ceza pazarlığında tarihi bir rakama razı oldu.

Tarihi ceza

Yılın ilk aylarında başlayan Komisyon soruşturması Facebook’u oldukça köşeye sıkıştırmıştı. Kamuoyu baskısı da işin içine eklenince sosyal medya devi için uzlaşıdan başka yol kalmamıştı. Komisyon sosyal ağ devi ile 5 milyar dolar tazminat konusunda anlaştı ve 3’e karşı iki oyla ceza kabul edildi.

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Bugüne kadar bir teknoloji şirketine verilen en büyük ceza olarak kabul edilen 5 milyar dolar için Facebook zaten daha önceden razı olmuştu. Şirketin yılın ilk çeyrek raporlarında bu dönem için 5 milyar dolar civarında bir maliyet olacağı gündeme gelmişti.

Pek çok otorite verilen cezanın Facebook için çok büyük olmadığını belirtiyor ancak kişisel verilerin gizliliğine önem vermek ve korumak artık çok daha önemli hale geldi. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde bu konuda daha ciddi adımlar atılacaktır.

 

https://www.engadget.com/2019/07/12/facebook-ftc/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teknokaptan 23 dk.
Kişisel verileri çalanan kişiler için bir ödeme yapılmayacak len komisyon parayı alıyor giden halkın bilgileri oluyor ne güzel sistem....
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ozakin70 3 sa.
Abd dışında da kullanıyor millet farkındalar dimi?
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samsunum55 3 sa.
Bizim bu işten kazancımız ne kadar olucak peki ?
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