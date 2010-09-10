Beklenen Gelişme: Nokia'da şirketin başına yeni bir isim atandı

Daha önceki haberlerimizde Nokia'da tepe yöneticisinin değişebileceğinden ve şirketin başına yeni bir ismin geçebileceğinden bahsetmiştik. Beklenen gelişme sonunda gerçekleşti ve şirketin son birkaç yıldaki kötü performansının (özellikle akıllı telefon pazarında) faturası tepe yöneticisi Olli-Pekka Kallasvuo'ya kesildi. Başta Apple olmak üzere HTC rakiplerin gerisine düşen Nokia, yeni tepe yöneticisi olarak Microsoft'un Kurumsal Bölüm başkanı Stephen Elop'u atadı. Bilgisayar mühendisliği eğitimi alan Elop, Microsoft öncesinde Juniper Networks, Adobe ve Macromedia gibi isimlerde görev almıştı. 20 Eylül'de koltuğunu Elop'a teslim edecek olan Olli-Pekka Kallasvuo ise Nokia Siemens'teki yönetim kurulu başkanlığını sürdürecek ve ayrıca yaklaşık 4.8 milyon avroluk bir ödenek alacak.

Nokia yaptığı bu değişiklik ile analistlerin beklentilerini de karşılamış oldu zira şirketi yakından takip eden uluslararası analiz firmaları, ağırlığını Finli yöneticilerin oluşturduğu Nokia yönetim kurulunda, yeni bir vizyon için konusunda uzman uluslararası bir isme ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişlerdi. İşte bu noktada yeni tepe yöneticisi Stephen Elop'un Kanadalı olduğunu da not düşelim.