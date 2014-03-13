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Beklenen uygulama sonunda geldi, VLC Windows 8 ve 8.1 için kullanıma sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,8b
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Beklenen uygulama sonunda geldi, VLC Windows 8 ve 8.1 için kullanıma sunuldu
Üzerinde uzun zamandır çalışmalar yürütülen ve hatta hayata geçebilmesi popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde destek aranan medya oynatma uygulaması VLC, gerekli sertifikasyon işlemlerini geçerek sonunda kullanıma sunuldu.
x86 ve x64 tabanlı Windows 8 ve 8.1 cihazlar için kullanıma sunulan ve RT ile Windows Phone uyumlu versiyonları üzerinde çalışılmaya devam eden VLC, diğer birçok plartformda da olduğu gibi Ogg, FLAC ve MKV dahil birçok video ve müzik dosyasını aktif olarak oynatabiliyor. Modern bir arayüzle hazırlanan uygulama, gömülü altyazıları gösterebiliyor, canı kutu desteğini veriyor, arkaplanda ses temelli çalma yapabiliyor ve çıkartılabilir depolama birimleri ive DLNA sunucu desteğini bünyesinde barındırıyor.
Ücretsiz olarak sunulan VLC medya uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.wpcentral.com/vlc-windows-8-now-available Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 4 yıl
Güncellendi. VLC for Windows 8 1.4 apps.microsoft.com/...
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9888 5 yıl
VLC Media Player çoğu konuda rakipsiz.
1 Yanıt Yanıtla
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Steve Jobs 5 yıl 9888
Ne gibi +ları var, aydınlatabilir misiniz?
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