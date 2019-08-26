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Qualcomm tekelleşme davasında rahat bir nefes aldı

Qualcomm’un bugüne kadar uyguladığı yonga anlaşmaları ve patent sözleşmeleri stratejisini tamamen değiştirecek olan mahkeme sürecinde geçici bir karar aldırdı.
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Cep Telefonları
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Haber Editörü
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Qualcomm’un yongalarını satın almak isteyen müşterilere tekelleşme oluşturacak şekilde anlaşmalar sunması ve rakip tasarımcıları anlaşma dışı bırakması şikâyete konu olmuştu. ABD Ticaret Komisyonu tarafından incelemeye alınan Qualcomm tarihindeki en zor dava ile karşı karşıya kalmıştı. Bir süreliğine mahkemeler Qualcomm’u serbest bırakmış gibi görünüyor.

Bir süre serbest

Kaliforniya bölge mahkemesinde devam eden davada Qualcomm’un anlaşma ve teklif sunma davranışına tedbir getirilmişti. Yani firma rakiplerine de mevcut teknolojilerini lisanslamak zorunda kalacaktı. Bu nedenle Qualcomm’un tüm anlaşma şartlarını değiştirmesi gerekiyordu. Bu da firmaya gelir anlamında zararlar verecekti. Firma temyiz mahkemesine kararın iptali için başvuru yapmıştı.

Ayrıca Bkz. "Jon Snow artık Marvel evreninde"

Firmanın Temyiz Mahkemesi dokuzuncu dairesine yaptığı tedbirin kaldırılması ara talebi kabul gördü ve geçtiğimiz günlerde daire, itirazın karara bağlanmasına kadar tedbirin kaldırılmasına hükmetti.

Qualcomm bu sayede mevcut anlaşma ve lisans sözleşmesi davranışlarına devam edebilecek. 5G ihalelerinin hızlanmaya başladığı dönemde Qualcomm’a hayat öpücüğü gibi gelen bu karar firmayı da sevindirdi. Temyiz sürecinin uzun bir süre devam etmesi beklendiği için Qualcomm şimdilik hakimiyetini koruyacak gibi.

 


https://www.engadget.com/2019/08/24/qualcomm-wins-stay-in-antitrust-ruling/ Yorum Yaz
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