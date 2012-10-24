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Belkin WeMo Baby ile iOS üzerinden bebeğinizi takip edin

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Bebek sahipleri için önemli bir yer arz eden bebek takip cihazları, bağımsız üniteler olarak satılırken, mobil cihazlar için üretilmiş olanları da yavaş yavaş karşımıza çıkıyor.

Belkin'in tanıttığı WeMo Baby adlı cihaz da buna bir örnek. Bebek ürünleri firması Evoz ile ortak üretilen WeMo Baby, sadece ev içerisinde değil, internete bağlı olduğunuz heryerde akıllı telefonunuz ile bebeğinizi dinlemenizi sağlıyor.

WeMo Baby, hem WiFi üzerinden hem de hücresel ağlar üzerinden internete bağlanıyor ve ilişkili iOS uygulaması ile bebek takip edilebiliyor. Birden fazla iOS cihazla bebeği dinlemek de mümkün.

Uygulama ücretli abonelik karşılığında SMS veya mail ile ağlama bildirimi, ağlama saatlerinin kayıtları, ağlama ve uyku düzeni analizleri gibi Evoz servislerine de erişim sunuyor.

WeMo Baby, Kasım ayının ilk günlerinde 90$ fiyat etiketiyle Apple Store ve çevrimiçi perakendecilerde satışa sunulacak. Uygulama ise hali hazırda App Store üzerinde yayında. Evoz aylık üyeliği 10$, yıllık üyeliği 60$. 

http://www.belkin.com/us/F8J007/p/P-F8J007 Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
KOŞU BANDI SAHİBİNDEN HİÇ KULLANILMAMIŞ GARANTALİ DUNLOP Z8
MOTOR GÜCÜ: 2 hp (sürekli)
HIZ LİMİTLERİ : 1 - 16 Km/Saat
KULLANICI PROGRAMLARI : 10 Program, 5 Hazır Program, 1 Manuel, 2 Nabız Kontrolü Program ve Kullanıcı Programı
EKRAN : Lcd
GÖSTERGE : Hız, Mesafe, Zaman, Kalori, Nabız
EĞİM : %0 - 10, Otomatik Eğim Ayarı Vardır
NABIZ ÖLÇÜMÜ : Elden Nabız Okuma Sistemi
AÇIK HALDE ÖLÇÜLERİ : 177 Cm (boy), 78 Cm (en) * 140 Cm (yükseklik)
CİHAZ AĞIRLIĞI : 82,5 Kg
YÜRÜYÜŞ ALANI : 45 Cm (en), * 127 Cm (boy)
GÖSTEGE BİLGİLERİ : Elektronik Likit Kristal Göstergede Hız, Mesafe, Zaman, Kalori, Nabız ve Eğim Bilgileri GÖRÜLEBİLİR
ZEMİN SİSTEMİ : Esnek ve Yumuşak Zemini Sayesinde Eklemlere Baskı Yapmaz
EMNİYET ANAHTARI ( otomatik durdurma sistemi ) VARDIR
ESNEK ZEMİN SİSTEMİ
KATLANABİLİR, TEKERLEKLİ, TAŞINABİLİR
pazarlık payı vardır..
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TuVNeRa 7 yıl
Çin' den kargo dahil 75 liraya satın aldığım wireless ip kamerayı ekonomik bir çözüm olarak tavsiye ederim.
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defected 6 yıl TuVNeRa
TuVNeRa

Çin' den kargo dahil 75 liraya satın aldığım wireless ip kamerayı ekonomik bir çözüm olarak tavsiye ederim.

link veya benzer bir ürün var mı... ben de alabilirim sanırım iyiymiş
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