Belkin WeMo Baby ile iOS üzerinden bebeğinizi takip edin





Bebek sahipleri için önemli bir yer arz eden bebek takip cihazları, bağımsız üniteler olarak satılırken, mobil cihazlar için üretilmiş olanları da yavaş yavaş karşımıza çıkıyor.





Belkin'in tanıttığı WeMo Baby adlı cihaz da buna bir örnek. Bebek ürünleri firması Evoz ile ortak üretilen WeMo Baby, sadece ev içerisinde değil, internete bağlı olduğunuz heryerde akıllı telefonunuz ile bebeğinizi dinlemenizi sağlıyor.





WeMo Baby, hem WiFi üzerinden hem de hücresel ağlar üzerinden internete bağlanıyor ve ilişkili iOS uygulaması ile bebek takip edilebiliyor. Birden fazla iOS cihazla bebeği dinlemek de mümkün.





Uygulama ücretli abonelik karşılığında SMS veya mail ile ağlama bildirimi, ağlama saatlerinin kayıtları, ağlama ve uyku düzeni analizleri gibi Evoz servislerine de erişim sunuyor.





WeMo Baby, Kasım ayının ilk günlerinde 90$ fiyat etiketiyle Apple Store ve çevrimiçi perakendecilerde satışa sunulacak. Uygulama ise hali hazırda App Store üzerinde yayında. Evoz aylık üyeliği 10$, yıllık üyeliği 60$.

http://www.belkin.com/us/F8J007/p/P-F8J007