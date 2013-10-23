Belkin, iPad Air'e özel yeni klavyeli kılıf ve aksesuar modelerini tanıttı





Dün resmi olarak tanıtımı yapılan Apple'ın yeni tablet bilgisayarı iPad Air için aksesuar ürünleri ortaya çıkmaya başladı. Konunun uzmanı firmalardan Belkin, klavyeli yapıda hazırladığı QODE Ultimate, QODE Thin Type ve QODE Slim Style isimli üç yeni kılıf / aksesuar modelini resmen duyurdu.

Apple iPad Air ile tam uyumlu olarak geliştirilen kılıflardan QODE Ultimate, tableti tam olarak sarıyor ve alüminyum malzeme kalitesi ile koruma noktasında üst seviye bir çözüm ortaya koyabiliyor. Tam boyutlu Bluetooth destekli kablosuz klavyesi ve şarj edilebilir bataryası ile 264 saat gibi oldukça yüksek bir çalışma ömrü sunabilen ürün, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. QODE Ultimate ile benzer olarak QODE Slim Style kılıf modelini de tableti tam olarak saracak şekilde hazırlayan Belkin, beş farklı renk seçeneğiyle çok daha renkli yapıda ürettiği kılıf üzerinde de Bluetooth destekli bir klavye kullanmayı uygun görmüş. Son olarak diğerlerinden farklı olarak daha çok stand benzeri bir yapıyla hazırladığı QODE Thin Type modelini tanıtan firma, bu ürününde de alüminyum malzemeden yana tercih kullanmış. 4 mm kalınlığa sahip olan ürün, tam boyutlu Bluetooth klavyesi ve şarj edilebilir bataryası ile 79 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyor ve iOS işletim sistemine özel kısa yol tuşlarıyla geliyor.





Belkin'in tablet dünyasının en yeni üyesine özel olarak hazırladığı kılıf ve aksesuar ürünlerinden QODE Ultimate 129$, QODE Thin Type 100$ ve QODE Slim Style ise 80$ fiyat etiketiyle yakın zamanda firmanın resmi sitesi üzerinden satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2013/10/23/belkin-ipad-air-keyboard-cases/?ncid=rss_truncated