Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Belkin, iPad Air'e özel yeni klavyeli kılıf ve aksesuar modelerini tanıttı

5 yıl
3,4b
1
26
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Belkin, iPad Air'e özel yeni klavyeli kılıf ve aksesuar modelerini tanıttı

Dün resmi olarak tanıtımı yapılan Apple'ın yeni tablet bilgisayarı iPad Air için aksesuar ürünleri ortaya çıkmaya başladı. Konunun uzmanı firmalardan Belkin, klavyeli yapıda hazırladığı QODE Ultimate, QODE Thin Type ve QODE Slim Style isimli üç yeni kılıf / aksesuar modelini resmen duyurdu.
Apple iPad Air ile tam uyumlu olarak geliştirilen kılıflardan QODE Ultimate, tableti tam olarak sarıyor ve alüminyum malzeme kalitesi ile koruma noktasında üst seviye bir çözüm ortaya koyabiliyor. Tam boyutlu Bluetooth destekli kablosuz klavyesi ve şarj edilebilir bataryası ile 264 saat gibi oldukça yüksek bir çalışma ömrü sunabilen ürün, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. QODE Ultimate ile benzer olarak QODE Slim Style kılıf modelini de tableti tam olarak saracak şekilde hazırlayan Belkin, beş farklı renk seçeneğiyle çok daha renkli yapıda ürettiği kılıf üzerinde de Bluetooth destekli bir klavye kullanmayı uygun görmüş. Son olarak diğerlerinden farklı olarak daha çok stand benzeri bir yapıyla hazırladığı QODE Thin Type modelini tanıtan firma, bu ürününde de alüminyum malzemeden yana tercih kullanmış. 4 mm kalınlığa sahip olan ürün, tam boyutlu Bluetooth klavyesi ve şarj edilebilir bataryası ile 79 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyor ve iOS işletim sistemine özel kısa yol tuşlarıyla geliyor.

Belkin'in tablet dünyasının en yeni üyesine özel olarak hazırladığı kılıf ve aksesuar ürünlerinden QODE Ultimate 129$, QODE Thin Type 100$ ve QODE Slim Style ise 80$ fiyat etiketiyle yakın zamanda firmanın resmi sitesi üzerinden satışa çıkıyor.
 
Belkin, iPad Air'e özel yeni klavyeli kılıf ve aksesuar modelerini tanıttı
Belkin, iPad Air'e özel yeni klavyeli kılıf ve aksesuar modelerini tanıttı

Learn about the Belkin QODE Ultimate Keyboard Case for iPad Air
Learn about the Belkin QODE Thin Type Keyboard Case for iPad Air
Learn about the Belkin QODE Slim Style Keyboard Case for iPad Air

http://www.engadget.com/2013/10/23/belkin-ipad-air-keyboard-cases/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
The Tenth Doctor 5 yıl en beğenilen
Yıl boyu tanıtılan android telefon , tablet = 100
Çıkan haber = 100
Yıl boyu tanıtılan ipad, iphone = 4
Çıkan haber = 200
Kâr Etme durumu = Apple en fazla.
Adamlar 3 4 cihaz ile işi götürüyor helal valla
Yıl boyu tanıtılan android telefon , tablet = 100Çıkan haber = 100Yıl boyu tanıtılan ipad, iphone = 4Çıkan haber = 200Kâr Etme durumu = Apple...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Persistent Stability 5 yıl The Tenth Doctor
Speedy-Step

Yıl boyu tanıtılan android telefon , tablet = 100

Çıkan haber = 100

Yıl boyu tanıtılan ipad, iphone = 4

Çıkan haber = 200

Kâr Etme durumu = Apple en fazla.

Adamlar 3 4 cihaz ile işi götürüyor helal valla

Apple cidden en fazla kar eden mi?
Bir araştırayım dedim
Apple 6.9 milyar $
Samsung 9.4milyar $
2013 3. çeyrek net kârları.
Speedy-StepYıl boyu tanıtılan android telefon , tablet = 100Çıkan haber = 100Yıl boyu tanıtılan ipad, iphone = 4...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
baybarut 5 yıl
İpad 4 için olanı 150-250TL (yerine göre) civarında (F5L149eaBLK)
Bu da yaklaşık o aralık'ta olur gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
bi ipad parasıda bunamı vercez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 5 yıl
umarım ülkemize uygun bir fiyattan girer. burada el yakıyor aksesuarların hepsi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl
Yine pahalı biz 50tl lik klavyelere kaldık :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bildiginsan 5 yıl
tabiikk ihtiyaçları olan vardır klavyeye vs. ama ince diye ios ve android cihaz alıp 3 4 cm kalınlığında kılıf takmak saçma geliyor. Hiç bir cihazımda kılıf kullanmadan keyfini sürüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
Air daha çıkalı kaç saat oldu da klavyesi çıktı. Danışıklı dövüş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.brian. 5 yıl
ipad air daha yeni çıktı bu ne hız, apple stratejisi gerçekten çok iyi işliyor adamlar ürünü çıkarmadan önce aksesuarlarını bile diğer firmalarla anlaşmışlar demekki. kullanıcıya en iyi hizmeti verebilmek için herşeyi düşünüyolar (biraz pahalı olsada) :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmckr 5 yıl
Belkin yeni modelin aksesuarlari icin pusuda beklemis. Biraz bekle yahu daha dun aksam tanitildi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hsaid 5 yıl
Adamlar müşteriyi kazıklamak için resmen danışıklı dövüş yapıyorlar. Belkin şimdi bunu 12 saattemi tasarladı tanıttı
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
giogo 5 yıl hsaid
hsaid
Adamlar müşteriyi kazıklamak için resmen danışıklı dövüş yapıyorlar. Belkin şimdi bunu 12 saattemi tasarladı tanıttı


Birşey bilmiyorsun bari konuşma.
Apple,Samsung,Sony vs büyük üreticiler telefonlarını tanıtmadan önce cihazlarının dış kasasını bu tarz kapak kılıf vs üreten firmalara yollarlar.Onlar için tam telefona ihtiyaç yoktur,cihazın kasasına göre projeyi oluştururlar ve üretime başlarlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DSGNRY 5 yıl
BELKIN gerçekten çok iyi bir marka, çift giriş şarj aletini kullanıyorum, normal şarja göre çok hızlı ve aynı verimdeler. iPad Air alacak olsam bu klavyeyi kaçırmazdım...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3436 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, Klavye ve
2 etiket daha belkin kılıf
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sony DSC-QX10 Akıllı Lens video inceleme 5 yıl iPad Air, iPad Mini 2 Retina ve fazlası canlı yayın tekrarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim