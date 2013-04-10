Belkin'den iPad uyumlu yeni klavyeli kılıf modeli





Daha önce de iPad uyumlu birçok klavyeli kılıf modelini gördüğümüz Belkin, bu tarz ürünlerinin sayısını arttırmaya devam ediyor. Firmadan bu sefer YourType Folio + ismine sahip yeni bir kılıf modeli daha geldi.

Belkin'in geliştirdiği YourType Folio +, Apple'ın iPad modelleri için özel ve tam uyumlu olarak tasarlanmış durumda. Öncelikle cihazları her türlü darbe ve düşmeden koruyabilen kılıf, beraberinde gelen ve 60 saat aktif, 2000 saat bekleme sağlayabilen Bluetooth klavyenin gövdeden ayrılabilmesi ile birçok kılıf modelinden farklı bir yapı sunuyor. TruType özellikli klavye ayrılarak ihtiyaç olmayan durumlarda çok daha kompakt bir yapıya bürünebilen kılıf, ayrıca oldukça şık bir tasarıma sahip.

Normal kullanımlarda iPad modelleri dik konumda da tutabilen Belkin YourType Folio +, enerji ihtiyacını microUSB portu üzerinden karşılayabiliyor. Özel kontrol tuşlarının da üzerinde unutulmadığı model, iPad modellerinin bütün tuşlarının ve kulaklık girişinin aktif olarak kullanılmasına imkan sağlayabiliyor.

Belkin tarafından geliştirilen YourType Folio + klavyeli iPad kılıfı, beş farklı renk kombinasyonu ile firmanın resmi üzerinden 99,99$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.





http://www.belkin.com/us/F5L114-Belkin/p/P-F5L114