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Belkin'den iPad uyumlu yeni klavyeli kılıf modeli

6 yıl
907
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6
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Belkin'den iPad uyumlu yeni klavyeli kılıf modeli

Daha önce de iPad uyumlu birçok klavyeli kılıf modelini gördüğümüz Belkin, bu tarz ürünlerinin sayısını arttırmaya devam ediyor. Firmadan bu sefer YourType Folio + ismine sahip yeni bir kılıf modeli daha geldi.
Belkin'in geliştirdiği YourType Folio +, Apple'ın iPad modelleri için özel ve tam uyumlu olarak tasarlanmış durumda. Öncelikle cihazları her türlü darbe ve düşmeden koruyabilen kılıf, beraberinde gelen ve 60 saat aktif, 2000 saat bekleme sağlayabilen Bluetooth klavyenin gövdeden ayrılabilmesi ile birçok kılıf modelinden farklı bir yapı sunuyor. TruType özellikli klavye ayrılarak ihtiyaç olmayan durumlarda çok daha kompakt bir yapıya bürünebilen kılıf, ayrıca oldukça şık bir tasarıma sahip.
 
Belkin'den iPad uyumlu yeni klavyeli kılıf modeli
Normal kullanımlarda iPad modelleri dik konumda da tutabilen Belkin YourType Folio +, enerji ihtiyacını microUSB portu üzerinden karşılayabiliyor. Özel kontrol tuşlarının da üzerinde unutulmadığı model, iPad modellerinin bütün tuşlarının ve kulaklık girişinin aktif olarak kullanılmasına imkan sağlayabiliyor.
Belkin tarafından geliştirilen YourType Folio + klavyeli iPad kılıfı, beş farklı renk kombinasyonu ile firmanın resmi üzerinden 99,99$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.
 
Belkin'den iPad uyumlu yeni klavyeli kılıf modeli


http://www.belkin.com/us/F5L114-Belkin/p/P-F5L114 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cellman406 6 yıl
Arkadas bu adamlari anlamiyorum ya cihaz kontratli 200 dolar gibi fiyatlardan kontratsiz 600 den satiliyor ucuz sayilir yani. Obur taraftan da aksesuarlar bir o kadar pahali.
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emmesen 6 yıl
Pahalı.
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aydede96fb 6 yıl
UçamayanPenguen
Son fotografta tuslar 1 2 3 gibi yuzu ekrana dogru bakiyor sanirim klavye yatagindan cikartip takilabiliyor ki tuslarin yanlis tarafa bakmasindan boyle anladim.

ilk fotoğrafa bakarsan çıktığı görünüyor zaten :D
1 Yanıt Yanıtla
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UçamayanPenguen 6 yıl aydede96fb
aydede96fb
UçamayanPenguen
Son fotografta tuslar 1 2 3 gibi yuzu ekrana dogru bakiyor sanirim klavye yatagindan cikartip takilabiliyor ki tuslarin yanlis tarafa bakmasindan boyle anladim.

ilk fotoğrafa bakarsan çıktığı görünüyor zaten :D

Ilk son fotografa bakinca gozumden kacmis 1.fotograf ama niye insan klavyeyi ters birakirki dimi :)
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UçamayanPenguen 6 yıl
Son fotografta tuslar 1 2 3 gibi yuzu ekrana dogru bakiyor sanirim klavye yatagindan cikartip takilabiliyor ki tuslarin yanlis tarafa bakmasindan boyle anladim.
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Beograd 6 yıl
bu ürüne bu fiyat çok bence.
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