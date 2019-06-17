BenQ, monitör modellerine metin okuma modu ekliyor

Teknoloji Editörü
Teknoloji üreticilerinden BenQ, Amazon Kindle gibi e-kitap ve makale okumak için tasarlanmış cihazlardaki özellikleri, önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği yeni monitör modellerine ekleyeceğini açıkladı. ePaper adı verilecek olan bu mod, kullanıcıların ekrandan kitap, makale ve metin ağırlıklı sayfaları okumalarını kolaylaştıracak.
Gözleri rahatlatacak
BenQ bu yaz birbirinden benzersiz özelliklere sahip iki farklı monitör modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. BenQ GL2480 ve GL2780 model numarasına sahip olan bu monitörler 24 ve 27 inç büyüklüğünde olacak ve ePaper görüntüleme modu içerecekler. Şirket yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre ekran üzerindeki menüden erişilebilecek olan bu mod, gözlerde daha rahatlatıcı bir deneyim sunmak için mavi ışığı kaldırıyor. Monitörlerde ayrıca kırmızı ve yeşili görmekte zorluk çeken kullanıcılar için yardımcı seçenekler de mevcut olacak.ePaper modunun dışında monitörlerde olacağını bildiğimiz özellikler ise maksimum 1.920 x 1.080 75 Hz çözünürlük, 1ms tepki süresi ve 250 nit parlaklığa sahip olacakları. İki model de AMD FreeSync ve Nvidia G-Sync'i desteği sunmacaklar ve bu da oyuncu odaklı monitörler olmayacaklarını gösteriyor. BenQ GL2480 ve GL2780, Ağustos ayında satışa sunulacak ve sırasıyla 149.99 dolar ve 179.99 dolarlık fiyat etiketine sahip olacaklar.
https://www.tomshardware.com/news/benq-gl2480-gl2780-epaper-monitors-specs-price,39653.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mesela LG kullanıyorum 2 yıldır