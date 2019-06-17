BenQ, monitör modellerine metin okuma modu ekliyor

Teknoloji üreticilerinden BenQ, Amazon Kindle gibi e-kitap ve makale okumak için tasarlanmış cihazlardaki özellikleri, önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği yeni monitör modellerine ekleyeceğini açıkladı. ePaper adı verilecek olan bu mod, kullanıcıların ekrandan kitap, makale ve metin ağırlıklı sayfaları okumalarını kolaylaştıracak.

Gözleri rahatlatacak

BenQ bu yaz birbirinden benzersiz özelliklere sahip iki farklı monitör modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. BenQ GL2480 ve GL2780 model numarasına sahip olan bu monitörler 24 ve 27 inç büyüklüğünde olacak ve ePaper görüntüleme modu içerecekler. Şirket yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre ekran üzerindeki menüden erişilebilecek olan bu mod, gözlerde daha rahatlatıcı bir deneyim sunmak için mavi ışığı kaldırıyor. Monitörlerde ayrıca kırmızı ve yeşili görmekte zorluk çeken kullanıcılar için yardımcı seçenekler de mevcut olacak.

https://www.tomshardware.com/news/benq-gl2480-gl2780-epaper-monitors-specs-price,39653.html

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ePaper modunun dışında monitörlerde olacağını bildiğimiz özellikler ise maksimum75 Hz çözünürlük,tepki süresi veparlaklığa sahip olacakları. İki model deve'i desteği sunmacaklar ve bu da oyuncu odaklı monitörler olmayacaklarını gösteriyor. BenQve, Ağustos ayında satışa sunulacak ve sırasıylavefiyat etiketine sahip olacaklar.