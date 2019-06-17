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Chrome'un Android versiyonunda, çeviri seçeneğine erişim kolaylaştı

Chrome tarayıcısının Android versiyonunda Google'ın web sayfası çeviri özelliği birçok kişi tarafından kullanılıyor. Bazı durumlarda aktif olmayan bu seçeneğe erişim, yeni güncelleme ile kolaylaştı.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yabancı dilde internet sitelerini gezerken birçoğumuz Chrome tarayıcısının çeviri özelliğini kullanıyoruz. Çoğu durumda otomatik olarak devreye giren bu özellik, bazen de ekranda belirmiyor ve bu da can sıkıcı bir durum yaratıyor. Ancak tarayıcının Android versiyonuna gelen güncelleme bu sorunu ortadan kaldırdı.

Yeni özellik kullanıma sunuldu 

Çoğu zaman çeviri servisini kesintisiz olarak kullanabilmemize rağmen, bazı web sayfalarında bu özellik devreye girmiyor veya tekrar aktifleştirebilmek için sayfanın en üstüne çıkmak zorunda kalabiliyoruz.  Yayınlanan yeni 75.0.3370.89 güncellemesi ile birlikte artık Android cihazlarımızdaki Chrome tarayıcısında, çeviri özelliğini açmak için sağ üstteki üç noktaya tıklamamız yeterli olacak.
Daha sonra açılan menüden "Çevir..." seçeneğine tıklayarak çeviri özelliğini anında ekrana getirebileceksiniz. Bu sayede de çeviri özelliğinin ekrana gelmediği durumlarda sayfayı yeniden yüklemek veya en üste çıkmak gibi vakit kaybettiren durumların önüne geçmiş olacaksınız. Yaptığımız denemelerde bu güncellemenin Türkiye'deki kullanıcılara ulaştığını belirtelim. Bu özelliğe erişebilmek için Chrome versiyonunuzun güncel olduğundan emin olun.

https://mspoweruser.com/chrome-for-android-now-makes-it-easier-to-access-web-page-translation/ Yorum Yaz
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fixriterzi 5 gün en beğenilen
youtube alt yazı çeviri de kolaylaşsa android sürümünde.
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Erkansins 4 gün
Opera da 3 4 senedir yerlesik olarak var bu özellik
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fixriterzi 5 gün en beğenilen
youtube alt yazı çeviri de kolaylaşsa android sürümünde.
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interwap 5 gün
Chrome da çeviri işkence
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sema-cskn 5 gün yeni yorumcu
Çok sık kullandığım bir şey iyi olmuş valla
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korayalttantire 5 gün
Hele sukur ya. Neden bu kadar gec yaptilar bu degisikligi anlamiyorum. iOS tarafinda da iyilestirme var, ama aynisi mi emin degilim.
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