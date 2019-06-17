Chrome'un Android versiyonunda, çeviri seçeneğine erişim kolaylaştı

Yabancı dilde internet sitelerini gezerken birçoğumuz Chrome tarayıcısının çeviri özelliğini kullanıyoruz. Çoğu durumda otomatik olarak devreye giren bu özellik, bazen de ekranda belirmiyor ve bu da can sıkıcı bir durum yaratıyor. Ancak tarayıcının Android versiyonuna gelen güncelleme bu sorunu ortadan kaldırdı.

Yeni özellik kullanıma sunuldu

Çoğu zaman çeviri servisini kesintisiz olarak kullanabilmemize rağmen, bazı web sayfalarında bu özellik devreye girmiyor veya tekrar aktifleştirebilmek için sayfanın en üstüne çıkmak zorunda kalabiliyoruz. Yayınlanan yeni 75.0.3370.89 güncellemesi ile birlikte artık Android cihazlarımızdaki Chrome tarayıcısında, çeviri özelliğini açmak için sağ üstteki üç noktaya tıklamamız yeterli olacak.

https://mspoweruser.com/chrome-for-android-now-makes-it-easier-to-access-web-page-translation/

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Daha sonra açılan menüden "" seçeneğine tıklayarak çeviri özelliğini anında ekrana getirebileceksiniz. Bu sayede de çeviri özelliğinin ekrana gelmediği durumlarda sayfayı yeniden yüklemek veya en üste çıkmak gibidurumların önüne geçmiş olacaksınız. Yaptığımız denemelerde bu güncellemenin Türkiye'deki kullanıcılara ulaştığını belirtelim. Bu özelliğe erişebilmek için Chrome versiyonunuzunolduğundan emin olun.