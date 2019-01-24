BenQ uygun fiyatlı ev sinema projeksiyon cihazını duyurdu

Odanıza bir ev sinema sistemi kurmak istediğinizde ve bunu da projeksiyon cihazı temelli düşündüğünüzde maliyetler oldukça yukarı çıkıyor. BenQ yeni projeksiyon cihazında uygun fiyat politikası izlemiş.

BenQ MH353FHD özellikleri ve fiyatı

BenQ MH353FHD projeksiyon cihazı Full HD çözünürlük sunuyor ve 100 inç büyüklüğe kadar yansıtma yapabiliyor. 3600 ANSI lümen parlaklık değeri ile 3 metreye kadar Full HD çözünürlük elde edilebiliyor. Firma metinlerin keskin ve renklerin de canlı olduğunu ifade ediyor.

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Cihazda 230W ampül ile yansıtma yapılıyor. Ampül normal kullanımda 4500 saat, ekonomik modda 6000 saat ve akıllı ekonomik modda da 15 000 saat ömür sunuyor. Giriş çözünürlükleri ise 1920 x 1200 ve 640 x 480 VGA. Aynı anda iki kaynaktan 1.4a HDMI portları ile görüntü alınabiliyor.

15 000:1 yerleşik kontrasta sahip olan cihazda 1.2x yakınlaştırma değeri mevcut. Tek bir 2W hoparlör ile ses çıkışı verilirken 3.5mm kulaklık çıkışı da gürültü yapmak istemeyenler için düşünülmüş. Cihazda NTSC/PAL/SECAM uyumluluğu ve kızılötesi alıcı yer alıyor. BenQ MH353FHD projeksiyon cihazı için 549$ fiyat etiketi mevcut.