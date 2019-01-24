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Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BenQ uygun fiyatlı ev sinema projeksiyon cihazını duyurdu

Düşük maliyetli bir ev sinema sistemi kurmak isteyenler için BenQ markası alternatif bir ürün hazırladı. BenQ MH353FHD projeksiyon cihazı özellikleri ve fiyatı haberimizde.
3 ay
7b
1
11
Projeksiyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Odanıza bir ev sinema sistemi kurmak istediğinizde ve bunu da projeksiyon cihazı temelli düşündüğünüzde maliyetler oldukça yukarı çıkıyor. BenQ yeni projeksiyon cihazında uygun fiyat politikası izlemiş.

BenQ MH353FHD özellikleri ve fiyatı

BenQ MH353FHD projeksiyon cihazı Full HD çözünürlük sunuyor ve 100 inç büyüklüğe kadar yansıtma yapabiliyor. 3600 ANSI lümen parlaklık değeri ile 3 metreye kadar Full HD çözünürlük elde edilebiliyor. Firma metinlerin keskin ve renklerin de canlı olduğunu ifade ediyor.

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Cihazda 230W ampül ile yansıtma yapılıyor. Ampül normal kullanımda 4500 saat, ekonomik modda 6000 saat ve akıllı ekonomik modda da 15 000 saat ömür sunuyor. Giriş çözünürlükleri ise 1920 x 1200 ve 640 x 480 VGA. Aynı anda iki kaynaktan 1.4a HDMI portları ile görüntü alınabiliyor.

15 000:1 yerleşik kontrasta sahip olan cihazda 1.2x yakınlaştırma değeri mevcut. Tek bir 2W hoparlör ile ses çıkışı verilirken 3.5mm kulaklık çıkışı da gürültü yapmak istemeyenler için düşünülmüş. Cihazda NTSC/PAL/SECAM uyumluluğu ve kızılötesi alıcı yer alıyor. BenQ MH353FHD projeksiyon cihazı için 549$ fiyat etiketi mevcut.

 

https://www.slashgear.com/benq-mh535fhd-full-hd-projector-is-made-for-budget-home-theaters-23563233/ Yorum Yaz
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CharlieSelim 3 ay en beğenilen
Fiyatı gayet uygun, eğer Türkiye' de yaşamıyorsanız tabii.
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Public_Enemy 3 ay
Bir senede neredeyse yarı yarıyadan fazla fakirleşmiş bir halk olarak artık hiçbirşeyin fiyatı bize uygun değil.
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scorpion20 2 ay
bedavaymış hemen gidip 3-5 tane alayım
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casparza 2 ay
Selamlar, bir düzeltme yapmak istedim bu model Amerika' ya özel bir model sanıyorum. Ülkemizde satılan aynı modelin adı MH550 tek fark sanıyorum 3500AL olması. Fiyatda 4000 TL civarı. webdenal.com/...
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DH Misafiri 3 ay
Türkiye'de rahat 2 katı olur vergi + verginin vergisi + enflasyon + enflasyonun vergisi ile birlikte.
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huzzeyin 3 ay
Haberleri amerikadan yapmayın fiyat uygun değil.
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GetSomeRest 3 ay
Şu projeksiyonlara 21:9 oranı gelse tam ev sinema sistemi olacak.
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kayamtky 3 ay GetSomeRest
Evet güzel bir dilek. Ancak filmlerin de 21:9 oranın da çekilmesi gerekiyor.
Filmlerde bildiğim kadarıyla 21:9 oranı yok. Şu anda en dar sinema formatı olan 1: 2.35 oranlık filmleri alttan üstten bantlı seyretmeye razıysan o başka.
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Public_Enemy 3 ay
Bir senede neredeyse yarı yarıyadan fazla fakirleşmiş bir halk olarak artık hiçbirşeyin fiyatı bize uygun değil.
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CharlieSelim 3 ay en beğenilen
Fiyatı gayet uygun, eğer Türkiye' de yaşamıyorsanız tabii.
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fhrstw 3 ay
Cumhurbaşkanı maaşı alıyorsanız uygun nolacak 5bin tl para mı da?
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ozakin70 3 ay
Uygun fiyat 😂
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