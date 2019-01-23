Toshiba sektörün ilk UFS 3.0 belleğini duyurdu

Son yıllarda özellikle akıllı telefon gibi taşınabilir sistemlerde kullanılan entegre depolama belleği teknolojilerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Veri aktarım hızlarını üst seviyelere çıkaran UFS teknolojisinde yeni nesil resmen piyasaya çıkıyor.

UFS 3.0 neler sunuyor?

Geçen yıl başlarında JEDEC organizasyonu tarafından standart gelişmeleri tamamlanan UFS 3.0 depolama belleği standardı mevcut 2.1 standardına göre iki kat daha hızlı veri aktarımlarına ve ayrıca enerji verimliliğini sağlayacak kontrol mekanizmalarına imkân tanıyor.

UFS 2.1 standardında teorik olarak 1.2GBps veri transfer hızları görüyorduk. Pratikte ise 900MB/s okuma ve 180MB/s yazma hızlarına ulaşılıyordu. UFS 3.0 standardı ise teorik olarak 2.9GB/s seviyesine yani iki katından daha fazlasına çıkıyor. Pratikte ise 1.9GB/s okuma ve 400MB/s yazma seviyelerine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

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Veri transfer hızlarında artış için hat başına performans iki kat artarak 11.6Gbps seviyesine ulaşmış. Yani teoride tek hatta 1450MB/s olmak üzere iki hatlı cihazlarda 2.9GB/s seviyeleri mümkün olacak.

UFS 3.0 cihazlarının en yüksek hızlar için HS-G4 (11.6 Gbps) ve HS-G3 (5.8 Gbps) kodlarına destek sunması gerekiyor. Elbette G3 kodunu kullanarak daha düşük veri transfer hızları sunan bellekler de olacaktır.

Diğer taraftan yeni 2.5 V VCC güç kaynağı modu ile enerji tüketiminde önemli tasarruflar elde edilebiliyor. Yine otomotiv endüstrisi için mümkün olan sıcaklık aralıklarının biraz daha geliştirildiği ifade ediliyor. UFS 3.0 için kontrolcü standardı da tanımlanmış durumda.

Tam Boyutta Gör

İlk oldu

Toshiba ise sektörde ilk UFS 3.0 bellek modülünü üreten firma ünvanını aldı. 96 katmanlı BiCS 3D FLASH bellek kullanan modül 128GB, 256GB ve 512GB kapasitelere sahip olacak. Kontrolcü ise hata düzeltme, kötü blokları onarma gibi fonksiyonlarla performansa katkı yapıyor. Bellek ve kontrolcü toplamda 11.5 x 13.0 mm boyutlarında bir zar alanı ile geliyor.

Toshiba en yüksek hızlar için HS-G4 (11.6 Gbps) kodunu kullanmış. Firma tam olarak değer belirtmese de önceki nesle göre yüzde 70-80 oranında daha yüksek hızlara ulaştığını ifade ediyor. Bu da yaklaşık 2.5GBps teorik hızlarına denk geliyor.

Yeni bellek modülü akıllı telefonlar ve tabletlerin yanı sıra sanal gerçeklik kaskları, araç içi bilgi sistemleri gibi sektörleri hedefliyor. Yeni performans belleği üretici ortaklara örneklenmeye başladı.