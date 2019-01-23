Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba sektörün ilk UFS 3.0 belleğini duyurdu

Entegre belleklerde teorik olarak 2.9GB/s veri aktarım hızlarına kadar çıkacak olan UFS 3.0 depolama belleği teknolojisi üretim başladı. Toshiba yeni standardı ilk kullanan firma oldu.
3 ay
3,6b
1
4
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba sektörün ilk UFS 3.0 belleğini duyurdu

Son yıllarda özellikle akıllı telefon gibi taşınabilir sistemlerde kullanılan entegre depolama belleği teknolojilerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Veri aktarım hızlarını üst seviyelere çıkaran UFS teknolojisinde yeni nesil resmen piyasaya çıkıyor.

UFS 3.0 neler sunuyor?

Geçen yıl başlarında JEDEC organizasyonu tarafından standart gelişmeleri tamamlanan UFS 3.0 depolama belleği standardı mevcut 2.1 standardına göre iki kat daha hızlı veri aktarımlarına ve ayrıca enerji verimliliğini sağlayacak kontrol mekanizmalarına imkân tanıyor.

UFS 2.1 standardında teorik olarak 1.2GBps veri transfer hızları görüyorduk. Pratikte ise 900MB/s okuma ve 180MB/s yazma hızlarına ulaşılıyordu. UFS 3.0 standardı ise teorik olarak 2.9GB/s seviyesine yani iki katından daha fazlasına çıkıyor. Pratikte ise 1.9GB/s okuma ve 400MB/s yazma seviyelerine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’nin patronu katlanabilir telefonu sergiledi"

Veri transfer hızlarında artış için hat başına performans iki kat artarak 11.6Gbps seviyesine ulaşmış. Yani teoride tek hatta 1450MB/s olmak üzere iki hatlı cihazlarda 2.9GB/s seviyeleri mümkün olacak.

UFS 3.0 cihazlarının en yüksek hızlar için HS-G4 (11.6 Gbps) ve HS-G3 (5.8 Gbps) kodlarına destek sunması gerekiyor. Elbette G3 kodunu kullanarak daha düşük veri transfer hızları sunan bellekler de olacaktır.

Diğer taraftan yeni 2.5 V VCC güç kaynağı modu ile enerji tüketiminde önemli tasarruflar elde edilebiliyor. Yine otomotiv endüstrisi için mümkün olan sıcaklık aralıklarının biraz daha geliştirildiği ifade ediliyor. UFS 3.0 için kontrolcü standardı da tanımlanmış durumda.

 

Toshiba sektörün ilk UFS 3.0 belleğini duyurdu
Tam Boyutta Gör

İlk oldu

Toshiba ise sektörde ilk UFS 3.0 bellek modülünü üreten firma ünvanını aldı. 96 katmanlı BiCS 3D FLASH bellek kullanan modül 128GB, 256GB ve 512GB kapasitelere sahip olacak. Kontrolcü ise hata düzeltme, kötü blokları onarma gibi fonksiyonlarla performansa katkı yapıyor. Bellek ve kontrolcü toplamda 11.5 x 13.0 mm boyutlarında bir zar alanı ile geliyor.

Toshiba en yüksek hızlar için HS-G4 (11.6 Gbps) kodunu kullanmış. Firma tam olarak değer belirtmese de önceki nesle göre yüzde 70-80 oranında daha yüksek hızlara ulaştığını ifade ediyor. Bu da yaklaşık 2.5GBps teorik hızlarına denk geliyor.

Yeni bellek modülü akıllı telefonlar ve tabletlerin yanı sıra sanal gerçeklik kaskları, araç içi bilgi sistemleri gibi sektörleri hedefliyor. Yeni performans belleği üretici ortaklara örneklenmeye başladı.

 

https://www.techpowerup.com/251767/toshiba-unveils-industrys-first-ufs-ver-3-0-embedded-flash-memory-devices Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kraix 3 ay en beğenilen
Samsung a rakip çıktı iyi oldu bu. Rekabetın cihazın adıyla sanıyla değil de, donanım birleşenleri konusunda üreticilerin artmasıyla da fiyata etkisi olabilir belki.
Samsung a rakip çıktı iyi oldu bu. Rekabetın cihazın adıyla sanıyla değil de, donanım birleşenleri konusunda üreticilerin artmasıyla da fiyata etkisi olabilir b...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 3 ay
Galaxy S10 bununla gelmeli. Gelmezse, çok özel bir şeyler yapması lazım ki 10. yıl özel telefonu olarak bir anlam kazansın. Apple bile iPhone 10. modelinde oled ekrandan tut, çerçeve oranına kadar bir sürü yenilik sundu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 3 ay
Ufs standartı ne zaman orta segment gelecek. Hep amiral gemisi cihazlarda kullanılıyor. Emmc halen kurtulamadık.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kraix 3 ay en beğenilen
Samsung a rakip çıktı iyi oldu bu. Rekabetın cihazın adıyla sanıyla değil de, donanım birleşenleri konusunda üreticilerin artmasıyla da fiyata etkisi olabilir belki.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foreveriphone 3 ay
Mobil dünya kongresine yetişmez,sene ortası da zor görünüyor, 2020 cihazlarına kaldı artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Philips'de işler değişiyor | Özel video 3 ay Apple, pil geliştirme biriminin başına Samsung'dan önemli bir ismi getirdi 3 ay Trafikte "maket trafik polisi" dönemi başlıyor 3 ay Intel’den Drone ve robotlar için RealSense kamerası 3 ay Skoda yeni crossover modelinin adını koydu: Skoda Kamiq 3 ay Haftaya BİM marketlerde PS4 Slim ve Trust Carus oyuncu kulaklığı satılacak 3 ay Galaxy S10 ve S10 Plus'ın şimdiye kadarki en net görselleri yayınlandı 3 ay Vivo Apex 2019 tanıtıldı: Deliksiz tasarım ve ekranın tamamında etkin parmak izi sensörü 3 ay 2019 Mazda 3'ün ABD'deki fiyatı belli oldu: Giriş seviyesi 21 bin 895 dolar 3 ay Nokia markası Android 9 güncelleme sistemini anlattı 3 ay Nasa, Boeing’in ISS'ye düzenlediği ilk insanlı uçuştaki astronotlardan birini değiştirdi 3 ay Huawei 6,5 Gbps hıza ulaşabilen 5G modemini tanıttı 3 ay Adobe 3D modelleme alanında önemli bir satın alım yaptı 3 ay Galaxy S10 serisinin kripto para cüzdanı sızdırıldı 3 ay AMD’nin başı FX işlemcilerle yine dertte 3 ay Yeni nesil Xbox’ın ışın izleme desteği ve 1TB’lık NVMe SSD ile geleceği söylentisi 3 ay Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport gelecek ay Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir 3 ay Honda, Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli otomobilin teaser görselini yayınladı 3 ay Apple AirPods 2 için geri sayım başladı 3 ay Microsoft'tan görme engelli çocuklar için fiziksel programlama dili: Code Jumper 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Toshiba sektörün ilk UFS 3.0 belleğini duyurdu Sonraki Huawei’in bu yılki amiral gemilerinden biri sıvı lens teknolojisi ile gelebilir 3 ay 2si1 | Kültür Sanat özel bölüm 3 ay Acer TravelMate B114-21 eğitime yönelik güçlü bir dizüstü modeli 3 ay Apple nabız ölçer sensörü davasında uzlaşma sağladı 3 ay "Sürgündeki" başkan adayı McAfee 3 ay Küp uydu KILIÇSAT, 2021 yılında fırlatılacak 3 ay VR yatırımları yüzde 81 azaldı 3 ay Microsoft, Edge'in mobil versiyonuna sahte haber uyarısı ekledi 3 ay Netflix, MPAA'ya katılan ilk video akış şirketi oldu 3 ay iOS 12.1.3 güncellemesi önemli hataları gideriyor 3 ay Oppo Find X2, 10x optik zoom ve ekrana gömülü ön kamera ile gelebilir 3 ay Instagram'dan açıklama geldi: Gönderi gizleme diye birşey söz konusu değil 3 ay 2019 Ford Ranger tanıtıldı: Yeni 2.0L EcoBlue dizel ve 10 ileri otomatik şanzıman 3 ay Huawei, Twitter’dan indirilen fotoğrafların silinmesi hakkında açıklama yaptı 3 ay Netflix içerikleri Instagram Hikayeler'de paylaşılabilecek 3 ay Facebook uydu iletişimini güçlendirmek için 'uzay lazerleri' kuruyor 3 ay İşte Xiaomi'nin katlanabilen telefonu | Rekabet kızışıyor 3 ay Yeni Peugeot 2008 test edilirken görüntülendi 3 ay Üzerinde hiçbir giriş bulunmayan Meizu Zero tanıtıldı 3 ay Fitbit kurumlara yönelik Inspire fitness bilekliklerini duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim