Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Beşiktaş'ın internet sayfasının alt yapısı Türk Telekom'dan

7 yıl
16,2b
1
23
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Türk sporunun 100 yıllık çınarlarından Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün internet sitesi, teknoloji alanında ülkemizin önde gelen firmalarından Türk Telekom'un katkılarıyla birlikte artık daha modern, dinamik ve sosyal...

Türk Telekom ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucunda yeni tasarımıyla yayına başlayan site sosyal medya desteği, arka plan yönetimi, dinamik manşet gibi yeniliklerle güçlendirilerek Beşiktaş ruhuna uygun modern ve dinamik bir yapı kazandı. Yaklaşık 6 ay süren revizyonda Türk Telekom, dünya kulüplerinin çözümlerini örnek aldı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
ben ağrıtuaktan rıza alt yapıya katılmak istiyorum lütfen bana yardımcı olun harika oynuyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Knoxville 7 yıl
DH Misafiri

ben ağrıtuaktan rıza alt yapıya katılmak istiyorum lütfen bana yardımcı olun harika oynuyorum





ebeyin ki
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neuro 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ben ağrıtuaktan rıza alt yapıya katılmak istiyorum lütfen bana yardımcı olun harika oynuyorum











Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 7 yıl
biraz daha uğraşsalar ntvspor aynısı olacakmış herhalde..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madenci ilyas 7 yıl
Bence 10 numara olmuş. Eski halinde dikkat ettiyseniz siteyi hızlı başlata filan eklerken takımın logosu bile gözükmüyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
hadi bakalım bi bu eksikti. Kendi işini yapsın önce ttnet sonra bu işlere el atar. yazıklar olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AC DC 7 yıl
desene site çöküp çöküp duracak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Computeus 7 yıl
Koca(!) TT web tasarıma da mı başladı? Kendi işi hariç herşeyi yapıyor.
BJK sitesi de kapalı şu an. Keşke dokunmasaydınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blank42 7 yıl
Gerçekten çok modern, bakım mesajı ne öyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 7 yıl
Sitemiz bakım nedeniyle kısa bir süre sonra yayında olacaktır.
hiç şaşırmadım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16225 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, türk telekom
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sony Vaio C Video İnceleme 7 yıl Samsung Wave 3'ü inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim