Beşiktaş'ın internet sayfasının alt yapısı Türk Telekom'dan

Türk sporunun 100 yıllık çınarlarından Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün internet sitesi, teknoloji alanında ülkemizin önde gelen firmalarından Türk Telekom'un katkılarıyla birlikte artık daha modern, dinamik ve sosyal...

Türk Telekom ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonucunda yeni tasarımıyla yayına başlayan site sosyal medya desteği, arka plan yönetimi, dinamik manşet gibi yeniliklerle güçlendirilerek Beşiktaş ruhuna uygun modern ve dinamik bir yapı kazandı. Yaklaşık 6 ay süren revizyonda Türk Telekom, dünya kulüplerinin çözümlerini örnek aldı.