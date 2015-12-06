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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Beşinci nesil Apple TV üretime giriyor

Dünyanın en değerli teknoloji markaları arasında başı çeken Apple, dördüncü jenerasyon Apple TV daha yeni yeni kitlelere yayılmışken yenisinin üretimine başlamaya hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,8b
1
19
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Can Tunçer
Haber Editörü
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Beşinci nesil Apple TV üretime giriyor

Tüketiciler arasında büyük beğeni toplayan dördüncü nesil incelemesine burada yer verdiğimiz Apple TV, daha şimdiden bir sonraki nesli hakkındaki detaylarla gündeme gelmeye başladı.
Digitimes tarafından yapılan habere göre beşinci jenerasyon Apple TV, 2016'nın ilk çeyreğinde büyük boyutlu üretilmeye başlanacak. Aralık ayı içerisinde ise ilk üretim denemelerinin gerçekleştirileceği belirtilen cihaz, yeni konumlandırılacak işlemci ile dördüncü nesle oranla çok daha güçlü hale gelecek ve bu da yeni uygulama ile oyunların daha kaliteli hale gelmesine yardımcı olacak.
Bu güçlü yeni işlemciyi soğutmak için özel bir ısı dağılım sistemi kullanacağı belirtilen Apple, görünüşe bakılırsa dördüncü jenerasyonda gerçekleştirdiği köklü değişimi yeni nesillerde büyük atılımlar yapmadan devam ettirecek. Beşinci jenerasyon Apple TV'nin 2016 Eylül ya da Ekim aylarında resmi olarak duyurulabileceği tahmin ediliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20151204PD203.html Yorum Yaz
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esmerbuyucu 3 yıl en beğenilen Master_Evil
Master_Evil
apple tv 5. nesile geçmiş daha birinciyi göremedik, demek ki bizi pek ilgilendirmiyor

Film veya dizi izlemiyorsan neden ilgilendirsin ki.
Master_Evilapple tv 5. nesile geçmiş daha birinciyi göremedik, demek ki bizi pek ilgilendirmiyorFilm veya dizi izlemiyorsan n...
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zero fear 2 yıl
Apple TV'nin Android TV BOX'lardan farkı ne? Elma logosu mu?
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Mixenon 2 yıl
Muhtemelen Eylül, Ekim gibi yeni iphone ile beraber ortaya çıkar...
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drjacob 2 yıl
4.nesil var gayet memnunum
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eyoruk 2 yıl drjacob
drjacob
4.nesil var gayet memnunum

Ben de çok memnunum fakat 5.nesil nasıl çıkacak merak ediyor insan.Aradaki fark 3 ile 4 kadar olacak mı mesela ? Yoksa sadece 4k olması mı fark olacak .
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The Islander 2 yıl
Nasıl fake habermiş belli değil, üzerinden neredeyse 2 sene geçti
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eyoruk 2 yıl
Son durum nedir acaba ?
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esmerbuyucu 3 yıl
Acaba 4K gerçekten gerekli mi? Kimse bunu tartışmıyor.
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*siteci* 3 yıl
Koy A9X yada ona yakın güçte bir işlemciyi, özellikle de gpu tarafını güçlü yap ve hardcore oyuncu olmayan kitleyi Xbox ve Playstation'dan çal.
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EFSANEBRAD 3 yıl
Tarayıcı koymaları şartoğlu şart...
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mustiabi 3 yıl
Optic ses çıkışına tekrar yer vermeleri gerekir. Neden kaldırdıklarını da anlamadım zaten.
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1BilimAdamı 3 yıl
En büyük teknoloji şirketi appleın pc,telefon,tablet hariç yenilikçi birşeyler üretmemesi tuhaf o kadar arge parasını sadece eldekilerini daha iyi yapmak için mi harcıyorlar anlamıyorum.
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Patren 3 yıl
insan özelliklerinde yazar haberde
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