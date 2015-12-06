Beşinci nesil Apple TV üretime giriyor

Tüketiciler arasında büyük beğeni toplayan dördüncü nesil incelemesine burada yer verdiğimiz Apple TV, daha şimdiden bir sonraki nesli hakkındaki detaylarla gündeme gelmeye başladı.

Digitimes tarafından yapılan habere göre beşinci jenerasyon Apple TV, 2016'nın ilk çeyreğinde büyük boyutlu üretilmeye başlanacak. Aralık ayı içerisinde ise ilk üretim denemelerinin gerçekleştirileceği belirtilen cihaz, yeni konumlandırılacak işlemci ile dördüncü nesle oranla çok daha güçlü hale gelecek ve bu da yeni uygulama ile oyunların daha kaliteli hale gelmesine yardımcı olacak.

Bu güçlü yeni işlemciyi soğutmak için özel bir ısı dağılım sistemi kullanacağı belirtilen Apple, görünüşe bakılırsa dördüncü jenerasyonda gerçekleştirdiği köklü değişimi yeni nesillerde büyük atılımlar yapmadan devam ettirecek. Beşinci jenerasyon Apple TV'nin 2016 Eylül ya da Ekim aylarında resmi olarak duyurulabileceği tahmin ediliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20151204PD203.html