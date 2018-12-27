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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Beyaz Saray, Huawei ve ZTE'ye yeni bir ambargo koymaya hazırlanıyor

ABD başkanı Donald Trump, yeni yılla birlikte ABD şirketlerinin Çinli Huawei ve ZTE tarafından üretilen telekominikasyon ürünlerini almama konusunda bir acil durum emri vereceği ortaya çıktı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Reuters'in haberine göre Trump yönetimi, Çin'in en büyük ağ ekipmanı şirketlerinden olan Huawei ve ZTE'ye karşı ikinci bir ambargo kararı almaya hazırlanıyor. Zira, ABD yönetimi iki şirketin de Çin hükümetinin emriyle çalıştığını ve telekominikasyon ekipmanlarını casusluk için kullanabileceklerini düşünüyor.

Casusluk faaliyetlerinde kullanılabilir

Sekiz aydan daha uzun bir süredir hazırlanan bu yürütme emri, 2019'yılının hemen başında uygulamaya konabilir. Yeni yasaya göre ABD şirketleri, önemli ulusal güvenlik riskleri oluşturan telekominikasyon üreticilerinden ekipman satın alamayacak. Bunların başında da Çinli şirketler Huawei ve ZTE geliyor.
Koyulacak bu yeni yasa, açık bir şekilde Huawei ve ZTE'yi hedef göstermese de, ABD'nin bu kararı almasının sebebi olarak bu iki şirket gösteriliyor. Bakalım yürütmeye konulacak bu yasa sonrası ABD ve Çin arasında halihazırda süren ticaret savaşı nasıl bir boyut kazanacak, hep beraber göreceğiz.

https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-tech-exclusive/exclusive-white-house-mulls-new-year-executive-order-to-bar-huawei-zte-purchases-idUSKCN1OQ09P Yorum Yaz
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Brky 4 ay en beğenilen
O değil de; Bu sitenin hali nedir ya ? Günlerdir nedir bu yavaşlık ? Bizde size ambargo koymaya hazırlanıyoruz.
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mladenbmv 4 ay
kendisi tüm dünyayı microsoft ve google android aracılıyla dinliyor ona neden açıklama yapmıyorlar.bence dünya artık abd nin egemenliğindne çıkmalı ve küresel olarak bağımsız tüm dünya ülkeleriyle uyumlu pc ve tlf işletim sistemleri yapılmalı çinli ve ab ve diğer ülkeler birleşip bunu yapmalı yoksa abd bugun zte huwaı ye yaptığını yarın tüm firmalara yapar özelikle tlf firmaları birleşip abd nin bu yaptırımlarına başka işletim sistemleri yaparak cevap vermeli şu an bunun için zaman var bir an önce başlamalılar öyle tek tlf firması samsung gibi baidu v.s olmamalı tekel olmamalı çoklu olmalı.
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Brky 4 ay en beğenilen
O değil de; Bu sitenin hali nedir ya ? Günlerdir nedir bu yavaşlık ? Bizde size ambargo koymaya hazırlanıyoruz.
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