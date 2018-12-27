Beyaz Saray, Huawei ve ZTE'ye yeni bir ambargo koymaya hazırlanıyor

Reuters'in haberine göre Trump yönetimi, Çin'in en büyük ağ ekipmanı şirketlerinden olan Huawei ve ZTE'ye karşı ikinci bir ambargo kararı almaya hazırlanıyor. Zira, ABD yönetimi iki şirketin de Çin hükümetinin emriyle çalıştığını ve telekominikasyon ekipmanlarını casusluk için kullanabileceklerini düşünüyor.

Casusluk faaliyetlerinde kullanılabilir

Sekiz aydan daha uzun bir süredir hazırlanan bu yürütme emri, 2019'yılının hemen başında uygulamaya konabilir. Yeni yasaya göre ABD şirketleri, önemli ulusal güvenlik riskleri oluşturan telekominikasyon üreticilerinden ekipman satın alamayacak. Bunların başında da Çinli şirketler Huawei ve ZTE geliyor.

https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-tech-exclusive/exclusive-white-house-mulls-new-year-executive-order-to-bar-huawei-zte-purchases-idUSKCN1OQ09P

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Koyulacak bu yeni yasa, açık bir şekildeve'yi hedef göstermese de, ABD'nin bu kararı almasınınbu iki şirket gösteriliyor. Bakalım yürütmeye konulacak busonrası ABD ve Çin arasında halihazırda sürennasıl bir boyut kazanacak, hep beraber göreceğiz.