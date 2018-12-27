Beyaz Saray, Huawei ve ZTE'ye yeni bir ambargo koymaya hazırlanıyor

Teknoloji Editörü
Reuters'in haberine göre Trump yönetimi, Çin'in en büyük ağ ekipmanı şirketlerinden olan Huawei ve ZTE'ye karşı ikinci bir ambargo kararı almaya hazırlanıyor. Zira, ABD yönetimi iki şirketin de Çin hükümetinin emriyle çalıştığını ve telekominikasyon ekipmanlarını casusluk için kullanabileceklerini düşünüyor.
Casusluk faaliyetlerinde kullanılabilir
Sekiz aydan daha uzun bir süredir hazırlanan bu yürütme emri, 2019'yılının hemen başında uygulamaya konabilir. Yeni yasaya göre ABD şirketleri, önemli ulusal güvenlik riskleri oluşturan telekominikasyon üreticilerinden ekipman satın alamayacak. Bunların başında da Çinli şirketler Huawei ve ZTE geliyor.Koyulacak bu yeni yasa, açık bir şekilde Huawei ve ZTE'yi hedef göstermese de, ABD'nin bu kararı almasının sebebi olarak bu iki şirket gösteriliyor. Bakalım yürütmeye konulacak bu yasa sonrası ABD ve Çin arasında halihazırda süren ticaret savaşı nasıl bir boyut kazanacak, hep beraber göreceğiz.
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-tech-exclusive/exclusive-white-house-mulls-new-year-executive-order-to-bar-huawei-zte-purchases-idUSKCN1OQ09P Yorum Yaz Paylaş Tweetle