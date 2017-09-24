Beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimi 30 Eylül’de sona erecek

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Yerli ekonomiyi canlandırmak ve vatandaşların alım gücünü arttırmak amacıyla beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, mobilya ve konut sektörüne vergi indirimi getirilmişti. Bu vergi indirimleri 30 Eylül tarihinde sona erecek.

Vergi indiriminin bitmesinin ardından beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerindeki ÖTV sıfırdan yüzde 6,7’ye, mobilyadaki KDV yüzde 8’den yüzde 18’e yükselecek. Ayrıca 150 metrekareden büyük konutlardaki KDV yüzde 8’den tekrar yüzde 18’e çıkacak.

Vergi indirimi, piyasaları canlandırmak adına Şubat ayında Bakanlar Kurulu kararıyla getirilmişti. Normal şartlarda 30 Nisan’da sona erecek vergi indirimi, sektördeki durumdan dolayı 30 Eylül’e kadar uzatılmıştı.

Vergi İndirimi Uzatılmayacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamada vergi indirimlerinin sektörlerde canlanma yarattığını ve amacını karşıladığını ifade etti. Ağbal açıklamasında “Hatta talep öyle canlı ki firmalar bu defa kendileri fiyat artışlarına gittiler. O açıdan şu anda Türkiye ekonomisinin büyümede yakaladığı ivme, iç talepte gösterdiği performans bu indirimlerin devamını gerekli kılmıyor." dedi.