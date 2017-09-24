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Beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimi 30 Eylül’de sona erecek

Sektörü canlandırmak ve vatandaşların satın alım gücünü arttırmak amacıyla beyaz eşya, mobilya ve konut sektörüne getirilen vergi indirimleri önümüzdeki hafta sona erecek.
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimi 30 Eylül’de sona erecek
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Yerli ekonomiyi canlandırmak ve vatandaşların alım gücünü arttırmak amacıyla beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, mobilya ve konut sektörüne vergi indirimi getirilmişti. Bu vergi indirimleri 30 Eylül tarihinde sona erecek.
Vergi indiriminin bitmesinin ardından beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerindeki ÖTV sıfırdan yüzde 6,7’ye, mobilyadaki KDV yüzde 8’den yüzde 18’e yükselecek. Ayrıca 150 metrekareden büyük konutlardaki KDV yüzde 8’den tekrar yüzde 18’e çıkacak.

Vergi indirimi, piyasaları canlandırmak adına Şubat ayında Bakanlar Kurulu kararıyla getirilmişti. Normal şartlarda 30 Nisan’da sona erecek vergi indirimi, sektördeki durumdan dolayı 30 Eylül’e kadar uzatılmıştı.

Vergi İndirimi Uzatılmayacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamada vergi indirimlerinin sektörlerde canlanma yarattığını ve amacını karşıladığını ifade etti. Ağbal açıklamasında “Hatta talep öyle canlı ki firmalar bu defa kendileri fiyat artışlarına gittiler. O açıdan şu anda Türkiye ekonomisinin büyümede yakaladığı ivme, iç talepte gösterdiği performans bu indirimlerin devamını gerekli kılmıyor." dedi.


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ürüng ayıg toyon 1 yıl en beğenilen
Beyaz eşyalara özel tüketim vergisi koymak da ayrı bir kafa,bunların neyi özel de birde üstüne ayrı vergi istiyorsun.
1 Yanıt Yanıtla +55
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OverClocK1ng 1 yıl
"Yerli ekonomiyi canlandırmak ve vatandaşların alım gücünü arttırmak amacıyla"
Öyle mi yoksa seçim için mi...
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zultaran 1 yıl
Zaten vergi indirimi vatandaşa yansımadı, mesela gübre deki vergileri de kaldırdılar ne oldu firmalar haftasına zamları yapıştirdi, bu nasıl vergi indirimi şimdi vergi indirimi bitti ayağına vergi kadar daha zam yaparlar.Niye denetlenmiyor özel sektör.Kelebekten taksitle koltuk aldım elimde vergi indiriminden önceki broşür var daha ucuz.
Zaten vergi indirimi vatandaşa yansımadı, mesela gübre deki vergileri de kaldırdılar ne oldu firmalar haftasına zamları yapıştirdi, bu nasıl vergi indirimi şimd...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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SPaCeLoRD 1 yıl
%60 zam yapsınlar, bu millet bunu hakediyor...
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malitoprak91 1 yıl
Ulan sanki indirim olmuş gibi ya vay anasını sayın seyirciler.. İndirim başlarında evlendim 60 bin civarı para harcadık aldığım eşyalar şuan daha pahalı. Şimdi alsam belki 65 7ü bin olacaktı. Ş...z satıcılar vergi indirimi oldu diye BİNDİRİM üstüne BİNDİRİM yaptılar. Şimdi sözde vergi indirimi bitti diye yine bindirecekler. Binilen hep biz olduk yine olacağız..
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mavizaman 1 yıl
nereden tutarsan tut elinde kalır devletide milleti de özel sekötrüde ayrı bir terane.
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Lumibrite 1 yıl
indirim mi varmiş? göremedik de...
şubatta 1800-1900 tl'den satılan buzdolabını 2400 tl'den aldım. Satan kız "Abi sırf kurban bayramı öncesi 2 kez zam geldi" dedi.
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PrestigeMan 1 yıl
Nolurrr zaman yapın ya hiç yapmadığınız şey
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pcwolf28 1 yıl
Asgari ücretin azlığından, Cumhurbaşkanının grev engelini desteklemek için Ohal bunun için var demesi,
Altın, pırlanta gemi yat vs lüks tüketimde ötv olmaması,
Sırf vestel istedi diye ithal ürünlere ek vergi getirmeleri
Sırf bir kaç bilgisayar mağazası istedi diye gümrük sınırını 30 euroya düşürmeleri...
Bu adamların tamamen kapitalist düzene çalıştığını gösteriyor, sorsan vatandaşı yaşat ki devlet yaşasın derler.
Vatandaşa hayatı zehir zıkkım edip bir de indirim yaptık diye böbürleniyorlardı...
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fatihsasa 1 yıl
Vergi indirimi malesef tüketiciye yansımadı.Önceki satış fiyatlarından daha yüksek tutarlar çıktı.Ama halkın geneli fiyat araştırması yapmadığı için saldırdı..
Temel fıkrası falan değil. bizzat gözlerimle görüp kulaklarımla duyduğum tv röportajında espri yapmadığı her halinden belli bir adama benzin zamları soruluyor.O da ben hep 50 liralık alıyorum beni etkilemiyor benzin fiyatının artışı diyor..
Malesef kitle bu..
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OrQuN 1 yıl
99 depreminde geçici olarak çıkartılan ÖTV bugün hâlâ en yüksek oranlarda halktan alınıyor. Biz bu vergi indiriminin sonunda nu konudaki verginin tamamen kalkmasını bekleyenler olarak büyük yanlışa düştük. Para bazıları için dinden imandan herşeyden üstün.
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echonia 1 yıl
vergi indiriminden önce 1200 liraya bulaşık makinesi aldık,
vergi indirimi geldi ama aynı makine şu anda 1350 lira
birileri bizi öpüyor ama... hadi hayırlısı
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Lagionaire67 1 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam bu vergi indirimiyle beraber mazotta yatlarada indirim gelmişti o ne oldu ne?
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