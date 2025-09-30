Giriş
    ABD'de elektrikli araçlar için federal vergi indirimleri sona erdi

    ABD'de Trump yönetimi, elektrikli araçlara yönelik 7.500 dolarlık federal vergi indirimlerini sona erdirdi. Bunun sonucunda ABD'de satışların düşmesi bekleniyor. 

    ABD'de elektrikli araçlar için vergi indirimleri sona erdi Tam Boyutta Gör
    ABD'de elektrikli araçlara yönelik 7.500 dolarlık federal vergi indirimi 1 Ekim'de sona erecek. Bunun sonucunda elektrikli araç satışlarında düşüş gerçekleşmesi bekleniyor.

    Elektrikli araç satışları olumsuz etkilenecek

    Vergi indiriminin sona ermesinden önce ABD'de müşteriler son fırsattan yararlanmak amacıyla elektrikli araçlara yöneldi. Ağustos ayında ülke genelinde satışlar rekor kırarak 146 bin adede yükseldi. Ancak önümüzdeki aylarda düşüşün gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    ABD'de elektrikli araç fiyatları içten yanmalılara göre ortalama 9.000 dolar daha pahalı. 7.500 dolarlık teşvik, elektriklilerin fiyatını içten yanmalılara yaklaştırıyordu. Temmuz ve ağustosta, indirimler ve kampanyalarla birlikte elektrikli araçların ortalama fiyatı 44.908 dolara düştü. Bu rakam, benzinli araçların ortalama 45.521 dolarlık fiyatından bile daha düşük.

    Elektrikli araçlara yönelik bu destekler ilk kez 1992’de George H.W. Bush döneminde gündeme gelmişti. Obama, 7.500 dolarlık krediyi satış noktasında indirime çevirdi ve 1 milyon elektrikli aracın yollara çıkması hedeflendi.  Biden döneminde de bu destek IRA (Enflasyonu Düşürme Yasası) kapsamında sürdü.

    Ekonomistlerin çalışmasına göre, teşviklerin kalkmasıyla satışlar %27 düşebilir. Bu oran, Almanya’da 2024’te teşvikler iptal edildiğinde yaşanan gerilemeyle aynı. Uzmanlar, kademeli kaldırılmanın daha sağlıklı olacağını savunuyor. Yine de bazı uzmanlar bunun uzun vadede olumlu bir etki yaratabileceğini söylüyor. Çünkü artık otomobil üreticileri, gerçekten uygun fiyatlı elektrikli modeller geliştirmek zorunda kalacak. Ayrıca elektrikli araçlar, “devlet dayatması” imajından da kurtulabilir.

    Peki üreticiler ne yapacak?

    Teşvik olmadan markalar fiyatları düşürmek veya ekstra kampanyalar sunmak zorunda kalacak. Tesla ve GM, 2019’da benzer bir durum yaşadığında fiyat indirerek çözüm bulmuştu. Ancak bugün çoğu üretici zaten elektrikli araçlardan zarar ediyor, üstelik ithal modellere gelen yüksek vergiler de tabloyu ağırlaştırıyor.

    Bu süreçte bazı elektrikli araç projeleri iptal ediliyor ya da erteleniyor. Honda, GM'nin montajını yaptığı Acura ZDX'in üretimini durdurdu. Stellantis, dev bataryalı elektrikli Ram kamyonetini satışa çıkarmadan iptal etti. Yurt dışından elektrikli araç ithal eden, gümrük vergilerinden etkilenen Volvo, Audi ve Mercedes gibi markalarda ABD pazarında sıkıntılar yaşıyor. Örneğin Volvo, Amerika için ES90 sedan modelini iptal etti. Porsche, üç sıralı elektrikli SUV amiral gemisi modelini erteledi ve elektrikli operasyonlarında 2,1 milyar dolarlık zarar açıkladı.

