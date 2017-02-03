Beyaz eşyada ÖTV sıfırlandı

Beyaz eşya satın almak isteyenler için önemli haber Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi ve önümüzdeki üç ay boyunca buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, klima ve kimi küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisi yani ÖTV, 30 Nisan tarihine kadar sıfırlanmış oldu. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenleme çerçevesinde firmaların mevcut fiyat politikalarını güncellemesi bekleniyor.

Yaşanan gelişme sonrasında ülkemizin önde gelen beyaz eşya üreticilerinin hisseleri güne yükselişle başladı. En büyük sıçramayı %5'in üzerindeki değer kazancıyla Vestel hisseleri gerçekleştirirken, onu %3'ün üzerinde yükselen Arçelik takip etti. Beyaz eşya üreticilerinin bir süredir talep ettiği bu gelişmenin, 152 ülkeye ihracat yapan ve üretim kapasitesiyle Çin'den sonra ikinci büyük olan yerli sektörü daha da hareketlendirmesi öngörülüyor.