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Beyaz eşyada ÖTV sıfırlandı

Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenleme kapsamında beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde uygulanan ÖTV'nin sıfırlandığı açıklandı. Peki hangi ürünler için, ne zamana kadar geçerli olacak ?
2 yıl
14,9b
1
56
Diğer Ev Elektroniği
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Beyaz eşya satın almak isteyenler için önemli haber Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan geldi ve önümüzdeki üç ay boyunca buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, klima ve kimi küçük ev aletlerinden alınan özel tüketim vergisi yani ÖTV, 30 Nisan tarihine kadar sıfırlanmış oldu. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenleme çerçevesinde firmaların mevcut fiyat politikalarını güncellemesi bekleniyor.
Yaşanan gelişme sonrasında ülkemizin önde gelen beyaz eşya üreticilerinin hisseleri güne yükselişle başladı. En büyük sıçramayı %5'in üzerindeki değer kazancıyla Vestel hisseleri gerçekleştirirken, onu %3'ün üzerinde yükselen Arçelik takip etti. Beyaz eşya üreticilerinin bir süredir talep ettiği bu gelişmenin, 152 ülkeye ihracat yapan ve üretim kapasitesiyle Çin'den sonra ikinci büyük olan yerli sektörü daha da hareketlendirmesi öngörülüyor.

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alex59 2 yıl
Bunlar temel ihtiyaç ve her zaman olması gereken bu ama bunu halkına, özellikle seçim zamanları esnetip bir lütufmuş gibi sunmak, istediğini elde ettikten sonra zamlarla açığı kapatmak ancak geri kalmış ülkelerde olur.
Bunlar temel ihtiyaç ve her zaman olması gereken bu ama bunu halkına, özellikle seçim zamanları esnetip bir lütufmuş gibi sunmak, istediğini elde ettikten sonra...
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asiruhh1903 2 yıl
Beyaz eşya 30 nisana kadar tekne yatlar sınırsız otv kaldırılmış :)
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BatuhanXxX 2 yıl
Bunlar hep referanduma kadar ağır krizi erteleme çabaları.
Enflasyon sepetini değiştir.
Geçici Ötv kaldırımı
Konut kredisi kolaylığı.
Başkan olduktan sonra zaten umrumda değil ne olduğu.
Herşey Tahta çıkana kadar..
Bunlar hep referanduma kadar ağır krizi erteleme çabaları.Enflasyon sepetini değiştir.Geçici Ötv kaldırımıKonut kredisi kolaylığı.Başkan...
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forum13 2 yıl
benim takip ettiğim bulaşık makinesi fiyatları düşmemiş..sizin gördüğünüz bildiğiniz varmı fiyat açısından düşüşte olan.700-100 tl aralığında
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HumWE 2 yıl
Hendeğin ucu bu...
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DH Misafiri 2 yıl
Parola_18 arkadaşı forum yönetimi niye yasaklamıyor acaba?
ilkokul çocuğu anlaşılan ki babama şikayet ederim olayları çok sinir bozucu
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DH Misafiri 2 yıl
Otomobil de ÖTV ve KDV ya kaldırılsın yada oranlar düşürülsün.
Ortalama araçlarda ÖTV % 50
ÖTV li fiyata + KDV 18 eklendiği için TOPLAM % 77 vergi ödeniyor.
Oranlar düşürülürse piyasa canlanır..
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infra_dark 2 yıl
bir lira bile düşmedi. hiç indirim yapmasalardı kurutma makinesi alacaktım. ama şimdi dolandırıcılık yaptıkları için kızdım ve alcağım makineden de vazgeçim. kim zararlı çıktı şimdi.
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shopsiemens 2 yıl
Arkadaşlar ÖTV leri düşmüş halleriyle Siemens markası ile ilgilenenlere fiyat verebilirim.
Maalesef malları ötv li fiyattan alan mağazalar ötv siz satamıyorlar şuan için de çözümsüz görünüyor.
İlgilenen arkadaşlar ulaşabilirler.
Serdar Çetin
05533976676
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heartybroken 2 yıl shopsiemens
shopsiemens

Arkadaşlar ÖTV leri düşmüş halleriyle Siemens markası ile ilgilenenlere fiyat verebilirim.



Maalesef malları ötv li fiyattan alan mağazalar ötv siz satamıyorlar şuan için de çözümsüz görünüyor.



İlgilenen arkadaşlar ulaşabilirler.



Serdar Çetin

05533976676



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hocam bu ürünleri fiyatlandırır mısın ?
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gopgop 2 yıl
İndirim daha yansimadi mi ? Buzdolabi bakiyorduk hepsinin fiyati ayni ?
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nohackmove 2 yıl
Bu fiyat düşüşü nerede gerçekleşti?
HB de alışveriş listem vardı yeni ev için onlarda fiyatlar değişmemiş.
Ayrıca Satıcıların fiyatları vergi indirimi kadar arttırıp karını arttırmayacağının garantisi var mı?
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atabey444 2 yıl
Yetmez ama "Evet"
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hadjimurat 2 yıl
Becerebiliyosan otv denen illeti topyekun yada kadameli olarak kaldirda gorelim sirf referandum oncesi ayak oyunlari yersen 100 lira fiyat dusecek diye beyaz esya alalim la gidin bi oteye ya fakir fukaranin kanini emdiniz allahin osuruk gazi lpg 3 lira olmus beyaz esyada otv sifirlanmismis bu memleketin basina gelmis en buyuk bela bu hukumet ve partidir baska soylenecek bisey de yoktur
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