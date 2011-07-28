Beyaz renk seçeneğine sahip Samsung i9100 Galaxy S II görselleri ortaya çıktı

Samsung'un, dünya çapında 55 günde 3 milyon, 85 günde ise 5 milyon satış yaptığı; yıl sonuna kadar 10 milyon satış barajını aşacağını öngördüğü amiral gemisi Galaxy S II'ye beyaz renk seçeneğini eklediğini dün sizlerle paylaşmıştık. Bu sürpriz bilgi, İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Clove'dan gelmişti. 15 Ağustos tarihinden itibaren beyaz renkli Galaxy S II'nin İngiltere'de stoklara giriş yapacağını tahminleyen Clove, vergiler dahil 492 Pound yani yaklaşık 803$ fiyat belirlemiş; ancak sitede akıllı telefonla ilgili herhangi bir görsele yer vermemişti.



Bugün, beyaz renk sevenlerin hedef alındığı Galaxy S II'ye ait olduğu belirtilen biri Almanya , diğeri İngiltere merkezli olmak üzere iki farklı kaynaktan fotoğraflar yayınlandı. Fakat üstteki fotoğrafta parlak çerçeve dikkat çekerken, alttaki fotoğrafta parlak çerçeve, Samsung logosu, görüntülü konuşma için kamera ve sensörler görünmüyor. Almanya merkezli fotoğrafta akıllı telefonun hem ön yüzünün hem de arka yüzünün tamamen beyazlara büründüğünü görüyoruz. Beyaz rengin telefona farklı bir hava kattığını söylemek mümkün. Çok kısa bir süre içinde telefonda parlak çerçevenin olup olmadığı ortaya çıkacaktır.

Siyah renkli versiyonla tamamen aynı teknik özellikleri paylaşan telefonun ağustos ayında boy göstermesi bekleniyor. Bakalım, yeni renk seçeneği satışları ne ölçüde etkileyecek? Tam Boyutta Gör

Başlıca teknik özellikler;





1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci

1 GB RAM

Android Gingerbread işletim sistemi

TouchWiz 4.0 arayüzü

Dört band GSM ile HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği

4.27-inç, 480 x 800 piksel, Super AMOLED Plus dokunmatik ekran

16 GB / 32 GB dahili flash bellek + microSD kart desteği

8 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş

Görüntülü konuşma için 2 MP kamera

Full HD video kaydı

Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS

NFC

RDS'li FM radyo

1650 mAh batarya