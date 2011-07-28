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Beyaz renk seçeneğine sahip Samsung i9100 Galaxy S II görselleri ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
33,9b
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78
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Beyaz renk seçeneğine sahip Samsung i9100 Galaxy S II görselleri ortaya çıktı
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Samsung'un, dünya çapında 55 günde 3 milyon, 85 günde ise 5 milyon satış yaptığı; yıl sonuna kadar 10 milyon satış barajını aşacağını öngördüğü amiral gemisi Galaxy S II'ye beyaz renk seçeneğini eklediğini dün sizlerle paylaşmıştık. Bu sürpriz bilgi, İngiltere'nin en büyük online satış mağazalarından Clove'dan gelmişti. 15 Ağustos tarihinden itibaren beyaz renkli Galaxy S II'nin İngiltere'de stoklara giriş yapacağını tahminleyen Clove, vergiler dahil 492 Pound yani yaklaşık 803$ fiyat belirlemiş; ancak sitede akıllı telefonla ilgili herhangi bir görsele yer vermemişti.
Bugün, beyaz renk sevenlerin hedef alındığı Galaxy S II'ye ait olduğu belirtilen biri Almanya, diğeri İngiltere merkezli olmak üzere iki farklı kaynaktan fotoğraflar yayınlandı. Fakat üstteki fotoğrafta parlak çerçeve dikkat çekerken, alttaki fotoğrafta parlak çerçeve, Samsung logosu, görüntülü konuşma için kamera ve sensörler görünmüyor. Almanya merkezli fotoğrafta akıllı telefonun hem ön yüzünün hem de arka yüzünün tamamen beyazlara büründüğünü görüyoruz. Beyaz rengin telefona farklı bir hava kattığını söylemek mümkün. Çok kısa bir süre içinde telefonda parlak çerçevenin olup olmadığı ortaya çıkacaktır.
Siyah renkli versiyonla tamamen aynı teknik özellikleri paylaşan telefonun ağustos ayında boy göstermesi bekleniyor. Bakalım, yeni renk seçeneği satışları ne ölçüde etkileyecek?
Beyaz renk seçeneğine sahip Samsung i9100 Galaxy S II görselleri ortaya çıktı
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Başlıca teknik özellikler;

  • 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci
  • 1 GB RAM
  • Android Gingerbread işletim sistemi
  • TouchWiz 4.0 arayüzü
  • Dört band GSM ile HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) desteği
  • 4.27-inç, 480 x 800 piksel, Super AMOLED Plus dokunmatik ekran
  • 16 GB / 32 GB dahili flash bellek + microSD kart desteği
  • 8 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş
  • Görüntülü konuşma için 2 MP kamera
  • Full HD video kaydı
  • Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS
  • NFC
  • RDS'li FM radyo
  • 1650 mAh batarya
Kaynak 1
Kaynak 2
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Gürbüz G 8 yıl en beğenilen
sis xvier
5 MİLYON SATTI AMA HABERLERE GÖRE İADE ORANI %30 A YAKIN NE ANLADIM BEN BU İŞTEN ZATEN SAMSUNG KOPYACI BİR MARKA BU TELEFONUNDA İPHONE A BENZEMESİ ŞAŞIRTICI DEĞİL....

Samsung'a bir mail at; bundan sonra telefonlarınızı kare şeklinde üretin de. home tuşunu ön kameranın yanına, ses açma- kısma tuşlarını da home tuşunun olduğu yere yerleştirsinler. sen de mutlu ol tüm apple camiasıyla birlikte bütün iBoy'lar mutlu mesut yaşayın.
sis xvier5 MİLYON SATTI AMA HABERLERE GÖRE İADE ORANI %30 A YAKIN NE ANLADIM BEN BU İŞTEN ZATEN SAMSUNG KOPYACI BİR MARKA BU TELEFONUNDA İPHONE...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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detroit21 8 yıl
Hepsi graham bell'in hatasiydi ...
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Haşin Erkek 8 yıl
Ne kadar saçma ve CAHİLCE yorumlar var ... Yok efendim neymiş beyaz renk appleınmış sanki beyaz rengi onlar buldu... Telefonun tipi benziyormuş demezler mi birde adamlar altıgenmi yapsın ? Konuşmak için konuşmayın kendinizi rezil etmeyin
Ne kadar saçma ve CAHİLCE yorumlar var ... Yok efendim neymiş beyaz renk appleınmış sanki beyaz rengi onlar buldu... Telefonun tipi benziyormuş demezler mi bir...
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DH Misafiri 8 yıl
Ya arkadaş hala gelip, yok telefonu kare mi yapacaktı, yok bilmemneydi gibisinden, sanki iPhone'a benzemesi bir zorunlulukmuşçasına yazılar yazıyorsunuzya hayretler olsun. Sony'nin tellerine bakın görün nasıl farklı tasarım yapılıyormuş istenirse. Adamlar artık telefonun tasarımını benzetmeyide geçti pazarlama taktiklerini bile taklit ediyor. Ne denilebilirki daha bu duruma, sözün bittiği yer. Yanlış anlaşılmasın, samsung kötü firma pis kaka demiyorum ben, ama bu kadarda olmazki ayıp yahu ayıp.
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DH Misafiri 8 yıl
hiç teknik özelliklerden bahseden yok beyaz renk uçuruyormu :D samsung tek geçerim...
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mundt 8 yıl
Bencede siyah olan modelden daha şık ve kibar bir görüntüsü var ben beğendim. Allah olmayanlara da nasip etsin :)
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piyanistxl 8 yıl
bence beyaz iğrenç duruyor... her zaman siyah derim... alırsam da siyah alırım.. asalet var siyahda.. elektronik aletlerde siyah her zaman başkadır..:)
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vicv3ga 8 yıl
Beyaz çıkınca,sizce piyasa da hareketlenme olur mu? Siyah in fiyatı düşer mi? Almayi düsünüyorum,ama korkuyorum,ya bu cihazda galaxy tab gibi ,yarı yarıya deger kaybeder se? Ayrıca,Apple - samsung kavgalarından hoşlanmıyorum.Dün bir haber okumuştum,bir avrupa ülkesinde galaxy tab 10.1 satışları durdurulmuş,apple a cok benziyor diye,bir haber vardi.alttaki yorumlar: androidciler damlar simdi,yine kare den bahsederler . . . Bu mudur yani? Nden böyle yapıyor sunuz? Benim gibi kullanıcıların aklını bulandırıyor sunuz? Ben hala karar aşamasındayım,galaxy s2 mi alsam,yoksa sene sonuna kadar bekleyip iPhONE 5 mi alsam diye?
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NewKids 8 yıl
Beyaz çok yakışmış çok hoş duruyor.
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TheOnu 8 yıl
Sırf kirlilik arkadaş. Bari böyle bir foruma bu kadar boş-beleş insan doluşmasa ne güzel olurdu değil mi ama?
Ya bir üreticide çıkıp 2000 mah gücünde bir batarya üretse o telefon ne satardı ama. Akılları,fikirleri birbirinden ince, birbirinden küçük cihazlar üretmek. Şu telefonların içine 5 gün gidecek bir batarya koysanız ben o telefonu yanımda dizüstü çantasıyla taşımaya hazırım :d
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detroit21 8 yıl TheOnu
nights

Sırf kirlilik arkadaş. Bari böyle bir foruma bu kadar boş-beleş insan doluşmasa ne güzel olurdu değil mi ama?
Ya bir üreticide çıkıp 2000 mah gücünde bir batarya üretse o telefon ne satardı ama. Akılları,fikirleri birbirinden ince, birbirinden küçük cihazlar üretmek. Şu telefonların içine 5 gün gidecek bir batarya koysanız ben o telefonu yanımda dizüstü çantasıyla taşımaya hazırım :d


Tebrik ediyorum ya her kelimene katiliyorum . Dedigim gibi graham bell yokmu o graham bell
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Stanislas Xavier 8 yıl
jakops.
sis xvierANDROİD KAYNIYOR ORTALIK BİR BAKIN ŞU TELEFONA exportandgo.com/... HAYATTA ANDROİD KULLANMAM GARİ BİRAZ AYRICALIK OLMALI TELEFONDA BELEDİYENİN ÜCRETSİZ YÜZME HAVUZU GİBİ ........
iphone yokken sende atlıyodun o havuza :)

pek bilgili olmadığın aşikar...ne yani iphone yokken android mi vardı biraz dergi oku sitelerde dolaş falan bunu iddia edenide yeni gördüm....
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dogustansaman 8 yıl
bir xperia arc değil tabi ki
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Gürbüz G 8 yıl
TuffkiLLe
GrBzGrMz
K.a.a.N
Klasör.:X:. ayfoncular daha doğrusu ayfancılar basmış yine...Ulen ayfondan çalımış kopyalamış olsa bile ilk defa çakma bir telefon orjinalinden daha üstün...Tasarım donanım yazılım herşeyiyle ayfona 5 basar :D Ayfon önce çakmasına yetişsin hele... XD
geçen sene çıkmış bir telefon ile geçen ay çıkmış bir telefonu kıyaslamak nasıl bir duygu? ben sgs2 düşünüyordum ama ip4 aldım hiç de pişman değilim hem cebime sığıyo hem de her firma uygulama çıkartmış karizması, özgünlüğü ve ikinci eldeki değeri ortada
geçen sene çıkmış bir telefon ama hala yeni çıkandan pahalı! performans karşılaştırması yapınca o geçen senenin telefonu, ama fiyata gelince yeni telefondan pahalı. ama sizin gibi iBoylar bunları anlamaz. anlar ama anlamamazlıktan gelir. ...kulakları var duymazlar, gözleri var görmezler...
ayet la o
ya da hadis falan babam söylüyordu geçen gün böyle böyle diye
kulakları gözleri lafından bahsediyorum.

söylediklerimin ayeti kerime olmadığını kim söyledi?
sen git babana "la" gibilerinden konuş!
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Kobrakai 8 yıl
Guzel ;-) i9000 sahibi olarak soylemek gerekirse bana yzak
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St Batuhan 8 yıl
Klasör.:X:.
ayfoncular daha doğrusu ayfancılar basmış yine...Ulen ayfondan çalımış kopyalamış olsa bile ilk defa çakma bir telefon orjinalinden daha üstün...Tasarım donanım yazılım herşeyiyle ayfona 5 basar :DAyfon önce çakmasına yetişsin hele... XD

Seni ergen seni, tabi canım amaçları o olmalı, yazılımları ortada, tek donanım ve kendi standartlarını koyup insanların bunu tercih etmesini ve stilini konusturmasını beceren bir firma, apple'ı severim ama su ana kadar tercih etmedim, android tercih ettim cünkü özgür ve gelisen bir platform. yukarıda yazdım zaten ama eksi basanlar olmus ;) olsun, onlarda zamzung boyluklarını göstersinler. beceriksiz bir çakma var ortada diyoruz bir kişi kalkmış yok şu şurada yok bu burada diyor. eğer zaten her noktasından aynısını yapsaydı bu firma çinli üreticilerle yarıştığını kanıtlamışta olurdu ama çakmasını yapıyor ki bi isim oluştursun. sürüsüne bereket telefon üreten zamzung ne hikmetse hep aynı tasarım. hiç yenilik, özgünlük hissettirmiyor. bu yanlış bir adım diyorum ama bazıları kör olmuş ;)
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Kanlı Gürz 8 yıl
Güzel ama beyaz kir gösterir,kahve,ketçap lekesi,inatçı kirler...
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