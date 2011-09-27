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Beyaz renkli Galaxy S II, ülkemizde satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Beyaz renkli Galaxy S II, ülkemizde satışa sunuluyor
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Dünya genelinde 10 milyonluk satış sayısını aşarak, Samsung tarihine altın harflerle ismini yazdıran Galaxy SII, şimdi de beyaz renk seçeneğiyle ülkemizde teknoloji severlerin karşısına çıkıyor.

Son iki ayda 5 milyon, 29 Nisan'dan bu yana ise 10 milyonluk satış sayısını aşan Galaxy SII, gücünü çift çekirdekli 1.2 GHz'lik işlemcisinden alıp, 4.27 inçlik Super AMOLED Plus ekranını ile kullanıcılara daha gelişmiş görüntüleme deneyimi sunarken; 8.49 mm inceliğindeki ve 116 gramf ağırlığındaki kasasıyla rahat bir taşınabilirlik sunuyor.

Beyaz renkli Galaxy S II, ülkemizde satışa sunuluyor
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Beyaz renkli Galaxy S II, ülkemizde satışa sunuluyor
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napolyon94 8 yıl
Cok isiniyor yav :/
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helsloot 8 yıl
Benimki zaten beyaz


Sgp Glass sayesinde
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TearsForFears 8 yıl
Galaxy S2 donanım özellikleriyle çok iyi bir telefon.Keşke kalınlığı arttırıp şu ısınma sorununa çözüm bulsalarmış.Kameranın oldugu kısım ve kameranın arkasına denk gelen cam yüzey çok ısınıyor.Bu ısınma sadece oyun oynarken oluyor.
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SystemApps 8 yıl TearsForFears
LawLess437

Galaxy S2 donanım özellikleriyle çok iyi bir telefon.Keşke kalınlığı arttırıp şu ısınma sorununa çözüm bulsalarmış.Kameranın oldugu kısım ve kameranın arkasına denk gelen cam yüzey çok ısınıyor.Bu ısınma sadece oyun oynarken oluyor.

bölgesel bir ısınmaysa sorun olmaz.Yani pil ısınmadıktan sonra diğer parçalar sıcaklıktan etkilenmez kolay kolay içiniz rahat olsun
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4Crumby 8 yıl
Ya bu beyazlari neden siyahla ayni anda cikarmiyolar bi bilgisi olan paylasabilir mi ?
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Al PaC 8 yıl 4Crumby
4Crumby

Ya bu beyazlari neden siyahla ayni anda cikarmiyolar bi bilgisi olan paylasabilir mi ?

Cihaz popülaritesini güncel tutmak ve zamana yaymak amacıyla. Aynı anda farklı renk seçeneklerini genelde Nokia sunar.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Rainbow6 8 yıl
ba ba ba beyaz renkte sonradan geliyo .. oh be en nihayet falan diye bi de reklam yapsaydin
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Nuvo' 8 yıl
kusursuz ..
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SystemApps 8 yıl
bence siyah daha güzel ama beyaz da bayan kullanıcılara yakışır daha çok :)
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roy mustang 8 yıl SystemApps
SystemApps
bence siyah daha güzel ama beyaz da bayan kullanıcılara yakışır daha çok :)

+1
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sadowins167 8 yıl
Allah razı olsun Donanım haber ne zamandır bunu bekliyodum :D
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Lepanto 8 yıl
iPhone gibi bunda da renge göre fiyat belirlemesinler de...
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Androidd 8 yıl
hepsiburada.com/...


sunuldu bile: )
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