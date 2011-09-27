Beyaz renkli Galaxy S II, ülkemizde satışa sunuluyor

Dünya genelinde 10 milyonluk satış sayısını aşarak, Samsung tarihine altın harflerle ismini yazdıran Galaxy SII, şimdi de beyaz renk seçeneğiyle ülkemizde teknoloji severlerin karşısına çıkıyor.

Son iki ayda 5 milyon, 29 Nisan'dan bu yana ise 10 milyonluk satış sayısını aşan Galaxy SII, gücünü çift çekirdekli 1.2 GHz'lik işlemcisinden alıp, 4.27 inçlik Super AMOLED Plus ekranını ile kullanıcılara daha gelişmiş görüntüleme deneyimi sunarken; 8.49 mm inceliğindeki ve 116 gramf ağırlığındaki kasasıyla rahat bir taşınabilirlik sunuyor.