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Beyaz renkli Samsung Galaxy S, 649 Euro'dan Almanya pazarına giriş yapıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,5b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Beyaz renkli Samsung Galaxy S, 649 Euro'dan Almanya pazarına giriş yapıyor
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Gerek ana vatanında gerek küresel pazarda yedi haneli satış rakamlarına ulaşan Android işletim sistemli Samsung i9000 Galaxy S'nin beyaz renkli versiyonunun Almanya'ya dağıtımına başlandı.

649 Euro fiyat etiketine sahip olması beklenen akıllı telefonun tamamında değil; arka kapağında renk değişiminin yapıldığını görüyoruz. Galaxy S'nin teknik özelliklerini kısaca özetlersek telefon, 1 GHz saat hızında çalışan ARM Cortex A8 işlemci, 512 MB RAM, PowerVR SGX grafik işlemcisi, quadband GSM / HSDPA (7.2 Mbps) / HSUPA desteği, 4.0 inç boyutunda 480x800 piksel SuperAMOLED dokunmatik ekran, TouchWIZ 3.0 arayüzü, ivme / mesafe sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, 8 GB / 16 GB dahili bellek seçenekleri, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 5 megapiksel otomatik odaklamalı kamera, 720p video kaydı, WI-FI 802.11b/g/n, aGPS, Bluetooth 3.0, RDS'li FM radyo ve 1500 mAh batarya ile göz dolduruyor.

Beyaz renkli Samsung Galaxy S, 649 Euro'dan Almanya pazarına giriş yapıyor
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http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=afd5ceca-432d-4805-8552-89d0dc6a53ad Yorum Yaz
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KaptanCook 8 yıl
dikkatli bakarsanız ses açma-kapama ve power tuşlarıda beyaz oysa siyah galaxy lerde bunlar siyah :D yani beyaz kapak taksak bile çok sırıtıcak
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sabahander 8 yıl
Selamlar...

Türkiye'de de bu ürün satışa sunulmuş... Ben bugün almayı düşünüyorum ama nasıl göründüğü konusunda tam emin olamadım. Satışa sunulan internet sitesinde de detaylı resimler yok. Alan arkadaşlar varsa en azından birkaç resim koyabilirler mi ? İnternet üzerinde arattığınız zaman farklı bir çok beyaz kapak çıkıyor. Kimini sadece arka kapağı , kiminin tuş takımları bile beyaz. En azından bilgimiz olması açısından yardımcı olabilirseniz sevinirim...

Saygılar...
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fatihaky 8 yıl
çeşit çeşit var linklerden bakabilirsin cgi.ebay.com/... cgi.ebay.com/... cgi.ebay.com/... cgi.ebay.com/...
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//GTR-S 8 yıl
telefonumu seviyorum....
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mbsahan 8 yıl
Sadece arka beyaz kapaktan bulup değişikli kullanmak lazım...
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mbsahan 8 yıl
2 tane iphone3gs + 1 tane iphone4----- 1 tane galaxy s e denk değildir :D lütfen arabanızı çekin iphonecular kıskanmayalım ;)
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fatihaky 8 yıl
iphone'dan sonra galaxy s'e gecis yaptım. Bence çok guzel bi cihaz phone'u bi daha elime alasım gelmiyor. Zaten piyasada beyaz arka kapak var hemde orjinalden daha kaliteli bence. 1 aydır beyaz olarak kullanıyorum. En guzel yanı istedigin zaman kapagını degistirebilmen
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mericx 8 yıl

fatihaky

iphone'dan sonra galaxy s'e gecis yaptım. Bence çok guzel bi cihaz phone'u bi daha elime alasım gelmiyor. Zaten piyasada beyaz arka kapak var hemde orjinalden daha kaliteli bence. 1 aydır beyaz olarak kullanıyorum. En guzel yanı istedigin zaman kapagını degistirebilmen



ben bulamadım hiç bir yerde yok.

siz nerden buldunuz ?

netten nerden alabiliriz ?
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Rouvax 8 yıl
iphone taklidi ya, en kötü tasarımlı android telefon
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suhaksk 8 yıl
Sanki işportadan arka kapak aınıp takılmış gibi duruyor ön konsol siyah olması sadece beşiktaşlıların işine gelecektir :D
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AmerSalih 8 yıl
HTC ve iphone harici guzel tasarımlı kasa yapan yok....
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nassair 8 yıl
bende katılıyorum sadece bi arka kapak beyaz, tabi zevk meselesi ama ön konsolda beyaz olsa daha iyi olurdu sani :/
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northernlights 8 yıl

nassair

bende katılıyorum sadece bi arka kapak beyaz, tabi zevk meselesi ama ön konsolda beyaz olsa daha iyi olurdu sani :/

Bence de böyle olmamış sadece arka kapak beyaz yapılıp piyasa sürülür mü yahu?
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engurlu 8 yıl
ben siyahını 460  ya aldım..hemen hemen 200  fark bi kapak için çok abartı çok gereksiz..
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