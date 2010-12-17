Beyaz renkli Samsung Galaxy S, 649 Euro'dan Almanya pazarına giriş yapıyor

Gerek ana vatanında gerek küresel pazarda yedi haneli satış rakamlarına ulaşan Android işletim sistemli Samsung i9000 Galaxy S'nin beyaz renkli versiyonunun Almanya'ya dağıtımına başlandı.

649 Euro fiyat etiketine sahip olması beklenen akıllı telefonun tamamında değil; arka kapağında renk değişiminin yapıldığını görüyoruz. Galaxy S'nin teknik özelliklerini kısaca özetlersek telefon, 1 GHz saat hızında çalışan ARM Cortex A8 işlemci, 512 MB RAM, PowerVR SGX grafik işlemcisi, quadband GSM / HSDPA (7.2 Mbps) / HSUPA desteği, 4.0 inç boyutunda 480x800 piksel SuperAMOLED dokunmatik ekran, TouchWIZ 3.0 arayüzü, ivme / mesafe sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, 8 GB / 16 GB dahili bellek seçenekleri, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 5 megapiksel otomatik odaklamalı kamera, 720p video kaydı, WI-FI 802.11b/g/n, aGPS, Bluetooth 3.0, RDS'li FM radyo ve 1500 mAh batarya ile göz dolduruyor.

http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=afd5ceca-432d-4805-8552-89d0dc6a53ad