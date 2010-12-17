Beyaz renkli Samsung Galaxy S, 649 Euro'dan Almanya pazarına giriş yapıyor

Gerek ana vatanında gerek küresel pazarda yedi haneli satış rakamlarına ulaşan Android işletim sistemli Samsung i9000 Galaxy S'nin beyaz renkli versiyonunun Almanya'ya dağıtımına başlandı.
649 Euro fiyat etiketine sahip olması beklenen akıllı telefonun tamamında değil; arka kapağında renk değişiminin yapıldığını görüyoruz. Galaxy S'nin teknik özelliklerini kısaca özetlersek telefon, 1 GHz saat hızında çalışan ARM Cortex A8 işlemci, 512 MB RAM, PowerVR SGX grafik işlemcisi, quadband GSM / HSDPA (7.2 Mbps) / HSUPA desteği, 4.0 inç boyutunda 480x800 piksel SuperAMOLED dokunmatik ekran, TouchWIZ 3.0 arayüzü, ivme / mesafe sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, 8 GB / 16 GB dahili bellek seçenekleri, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, 5 megapiksel otomatik odaklamalı kamera, 720p video kaydı, WI-FI 802.11b/g/n, aGPS, Bluetooth 3.0, RDS'li FM radyo ve 1500 mAh batarya ile göz dolduruyor.
http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=afd5ceca-432d-4805-8552-89d0dc6a53ad Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Türkiye'de de bu ürün satışa sunulmuş... Ben bugün almayı düşünüyorum ama nasıl göründüğü konusunda tam emin olamadım. Satışa sunulan internet sitesinde de detaylı resimler yok. Alan arkadaşlar varsa en azından birkaç resim koyabilirler mi ? İnternet üzerinde arattığınız zaman farklı bir çok beyaz kapak çıkıyor. Kimini sadece arka kapağı , kiminin tuş takımları bile beyaz. En azından bilgimiz olması açısından yardımcı olabilirseniz sevinirim...
Saygılar...
ben bulamadım hiç bir yerde yok.
siz nerden buldunuz ?
netten nerden alabiliriz ?
Bence de böyle olmamış sadece arka kapak beyaz yapılıp piyasa sürülür mü yahu?