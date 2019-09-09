BIOLIFE4D, 3 boyutlu baskı yöntemiyle mini bir insan kalbi üretti

Tam Boyutta Gör

Şikago merkezli bir biyoteknoloji şirketi olan BIOLIFE4D, yapmış olduğu duyuruyla 3 boyutlu baskı yöntemi kullanılarak mini bir insan kalbi ürettiğini belirtti.

Gerçek bir insan kalbine kıyasla oldukça küçük boyutlarda olan kalp, şirket yetkililerine göre normal bir insan kalbinin sahip olduğu hücre yapısının aynına sahip. BIOLIFE4D yetkilileri, atılan bu adımın gerçek boyutlara sahip bir insan kalbinin biyobaskı yoluyla elde edilebilmesinin önünü açacağını ifade etmiş.

BIOLIFE4D, bahse konu organı üretebilmek adına; canlı hücrelerden oluşan ve karmaşık doku modellerinin basılmasını sağlayan biyomürekkep ile özel bir biyobaskı teknolojisini ve hastalardan alınan kalp kası hücrelerini kullanmış.

Şirketten yapılan açıklamaya göre basılan organın ileriki dönemde yapılacak kalp nakli ameliyatları için bir zıplama tahtası görevi görebileceği, ayrıca bu yöntem sayesinde ilaç şirketlerinin yeni ürünlerini çok daha güvenli ortamlarda ve doğru modeller üstünde deneyebileceği belirtiliyor.

Gündemi takip eden okuyucularımızın hatırlayacağı üzere, geçtiğimiz Nisan Ayında Tel Aviv Üniversitesince dünyanın ilk kalbi basılmıştı. Tavşan kalbi büyüklüğündeki kalp, sınırlı fonksiyonlara sahipti. BIOLIFE4D’ın iddiasına göre kendi ürettikleri kalp, 4 adet odacığı ile birlikte normal bir insan kalbiyle aynı özelliklere sahip.

Elde ettikleri başarı hakkında konuşan şirketin CEO’su Steven Morris, “Bu yolculuğa, hayatları kurtarmaya yarayacak bir teknoloji geliştirme gayesiyle çıktık. Koyduğumuz hedefe, bugün bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz. Çalışmalarımıza, nakil yapılabilecek boyutta bir kalp basana ve kalp hastalıklarının tedavi şeklini sonsuza dek değiştirene kadar devam edeceğiz.” ifadelerini kullanmış.

https://www.forbes.com/sites/jessedamiani/2019/09/09/biolife4d-just-3d-printed-a-human-mini-heart/#2a349f97eeef