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Bilim adamları otonom deniz kaplumbağası robotu geliştiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Farklı amaçlar için geliştirilen ve hayvan formlarından ilham alan robot tasarımlarını daha fazla görür olduk. Zürih'te geliştirilen naro-tartaruga bunlardan birisi.

Naro-tartaruga Zürih Teknik Yüksekokulu bilim adamları tarafından geliştirilen ve otonom olarak haraket edebilen kaplumbağa tasarımlı bir robot. Bir balık yerine kaplumbağa seçilmiş olmasının nedeni ise büyük gövdenin içerisinde gerekli mekanizma ve sensörleri yerleştirmek ve ayrıca kargo da taşıyabilmek.

Kaplumbağanın her bir ayağı üçlü komuta düzeneklerine bağlı. Bu sayede birbirinden bağımsız olarak hareket edebiliyor. Amaç daha az enerji tüketmek ve sızıntı ihtimalini en aza indirmek. 

Proje, su altı robotları için yeni bir dönem başlatmayı amaçlıyor. Böylece farklı görevler için uygun sensörler kolaylıkla robotlara entegre edilebilecek.


http://www.naro.ethz.ch/p2/tartaruga.html Yorum Yaz
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Mr.Legend 7 yıl en beğenilen
Deniz altındaki fay hattı vs. araştırmalar için çok yararlı olur bu ürün. Bizimkiler domatesler müslüman mı diye tartışsın daha.
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Jesse James 7 yıl
Robotik veya benzeri anlam taşıyan bir başlık altında listelenmesi gereken haber DH yetkilileri tarafından "Zamazingo" başlığı altında listelenmiştir. Hiç düzeltmeden bozmaya, eski DH' yi mumla aratmaya devam edin lütfen.
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FERFEROS 7 yıl
Su altı araştırmaları için güzel düşünülmüş.Ayrıca casusluk falan yapabilir. :)
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Jesse James 7 yıl
lyridder

Robot aracılığıyla kargo? çok illegal geliyor kulağa


Aseudra

Kargo işi saçma bence.Gemiyle taşısın aynı şey.


Burda bahsedilen kargo sizlerin anladığı kargo değil. Kuzey buz denizine kurulacak olan petrol arama platformlarında deniz dibine monte edilecek devasal parçaları oraya kadar önde gemiler çekerken arkasında ise bu tip robotlar dengeleme ve maksimum 30 santimetrelik(Çok az bir yanılma payıdır.) sapma ile yerleştirme işlerini yapacaklar.

ThePoseidon

Araştırma harici gereksiz duruyor


Bu yorumun ile "Kim ne derse desin Samsung." ve/veya "Kim ne derse desin Apple." yorumları arasında hiçbir fark yok. Bu arada hayatında daha önce hiç Fazilojik diye birşey duydun mu?
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ThePoseidon 7 yıl
Araştırma harici gereksiz duruyor
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lyridder 7 yıl
Robot aracılığıyla kargo? çok illegal geliyor kulağa
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Aseudra 7 yıl
Kargo işi saçma bence.Gemiyle taşısın aynı şey.
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DH Misafiri 7 yıl
Mr.Legend
Deniz altındaki fay hattı vs. araştırmalar için çok yararlı olur bu ürün. Bizimkiler domatesler müslüman mı diye tartışsın daha.

Sizinkiler de Laiklik, Kemalizm vs diye tartışsın
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Mr.Legend 7 yıl en beğenilen
Deniz altındaki fay hattı vs. araştırmalar için çok yararlı olur bu ürün. Bizimkiler domatesler müslüman mı diye tartışsın daha.
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tobepeople 7 yıl
karadenizi araştıramıyorlardı eğer ağır ve sağlam olursa karadenizi komple araştırıp alttan tüm değerli hammadde petrol yada altın ne peşindelerse alırlar artık ruhumuz da duymaz :)
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Puzzles 7 yıl
İyiymiş. Sağlam casusluk yapar bu
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