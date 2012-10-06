Bilim adamları otonom deniz kaplumbağası robotu geliştiriyor

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Farklı amaçlar için geliştirilen ve hayvan formlarından ilham alan robot tasarımlarını daha fazla görür olduk. Zürih'te geliştirilen naro-tartaruga bunlardan birisi.
Naro-tartaruga Zürih Teknik Yüksekokulu bilim adamları tarafından geliştirilen ve otonom olarak haraket edebilen kaplumbağa tasarımlı bir robot. Bir balık yerine kaplumbağa seçilmiş olmasının nedeni ise büyük gövdenin içerisinde gerekli mekanizma ve sensörleri yerleştirmek ve ayrıca kargo da taşıyabilmek.
Kaplumbağanın her bir ayağı üçlü komuta düzeneklerine bağlı. Bu sayede birbirinden bağımsız olarak hareket edebiliyor. Amaç daha az enerji tüketmek ve sızıntı ihtimalini en aza indirmek.
Proje, su altı robotları için yeni bir dönem başlatmayı amaçlıyor. Böylece farklı görevler için uygun sensörler kolaylıkla robotlara entegre edilebilecek.
http://www.naro.ethz.ch/p2/tartaruga.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Burda bahsedilen kargo sizlerin anladığı kargo değil. Kuzey buz denizine kurulacak olan petrol arama platformlarında deniz dibine monte edilecek devasal parçaları oraya kadar önde gemiler çekerken arkasında ise bu tip robotlar dengeleme ve maksimum 30 santimetrelik(Çok az bir yanılma payıdır.) sapma ile yerleştirme işlerini yapacaklar.
Bu yorumun ile "Kim ne derse desin Samsung." ve/veya "Kim ne derse desin Apple." yorumları arasında hiçbir fark yok. Bu arada hayatında daha önce hiç Fazilojik diye birşey duydun mu?
Sizinkiler de Laiklik, Kemalizm vs diye tartışsın
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Zamazingo, ETH Zurich