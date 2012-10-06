Bilim adamları otonom deniz kaplumbağası robotu geliştiriyor

Farklı amaçlar için geliştirilen ve hayvan formlarından ilham alan robot tasarımlarını daha fazla görür olduk. Zürih'te geliştirilen naro-tartaruga bunlardan birisi.





Naro-tartaruga Zürih Teknik Yüksekokulu bilim adamları tarafından geliştirilen ve otonom olarak haraket edebilen kaplumbağa tasarımlı bir robot. Bir balık yerine kaplumbağa seçilmiş olmasının nedeni ise büyük gövdenin içerisinde gerekli mekanizma ve sensörleri yerleştirmek ve ayrıca kargo da taşıyabilmek.





Kaplumbağanın her bir ayağı üçlü komuta düzeneklerine bağlı. Bu sayede birbirinden bağımsız olarak hareket edebiliyor. Amaç daha az enerji tüketmek ve sızıntı ihtimalini en aza indirmek.





Proje, su altı robotları için yeni bir dönem başlatmayı amaçlıyor. Böylece farklı görevler için uygun sensörler kolaylıkla robotlara entegre edilebilecek.