Sadece sesle çalışan sensör geliştirildi: Depremler için kullanılabilir

Çok dikkat etmesek de günlük yaşamımızda çok çeşitli sensörler kullanıyoruz. Sensörler, işitmeyi iyileştiren tıbbi cihazlardan depremleri tespit eden mekanik uygulamalara kadar her şeyde kritik öneme sahip. Ancak bu sensörler çalışmak için küçük taşınabilir bataryalara ihtiyaç duyuyorlar ve enerji tüketimlerine bağlı olarak bataryaların belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekiyor.
Bu da haliyle büyük bir elektronik atık sorunu yaratıyor. Avrupa Birliği'nde yapılan tahminlere göre, 2025 yılına kadar her gün 78 milyon kadar tek kullanımlık pil atık yığınına eklenecek. Böyle bir gelecekten kaçınmak için araştırmacılar alternatif kaynaklarla cihazlara güç sağlamaya çalışıyor ve ETH araştırma ekibi sesin güçlü bir alternatif olduğunu keşfetti.
Ses nasıl enerji sağlıyor?
Aşırı şarjdan kaçınmak için araştırmacılar bilgisayar modellemesi ve algoritmalar kullanarak sensör için küçük çubuklarla birbirine bağlanmış özdeş plakalardan oluşan özel bir yapı geliştirdiler. Bu küçük çubuklar, belirli bir sesin sensörü harekete geçirip geçirmeyeceğini belirliyor. Araştırmacılar prototiplerinin "dört" kelimesi söylendiğinde küçük elektrik darbeleri üretebildiğini ancak "üç" kelimesinin sensörde aynı etkiyi yaratmadığını gösterdi.
Sensörün daha yeni varyantları "açık", "kapalı", "yukarı" ve "aşağı" gibi on iki farklı kelimeyi algılayabilecek. Araştırmacılar şimdi bunları kısa bir süre içinde küçük bir resim boyutuna indirgemeyi çalışıyor. Bu sensörlerin kullanım alanlarından biri de depremler sırasında binaları izlemek olabilir. Bina tipik bir ses frekansı veren bir çatlak geliştirdiğinde alarm ile uyarı verilebilir.
Sensörler ayrıca hizmet dışı bırakılmış petrol kuyularını izlemek için de kullanılabilir. Bir sondaj kuyusundan gaz sızmaya başladığında, mekanik sensör bu sesi algılayarak alarm verebilir. Bu tür sistemler sürekli elektrik tüketmediğinden, daha düşük bakım maliyetleriyle kullanılabilirler. Araştırma ekibi bir prototipi 2027 yılına kadar piyasaya sürmeyi umuyor.Kaynakça https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2024/01/sound-powered-sensors-stand-to-save-millions-of-batteries.html https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202311877 https://interestingengineering.com/innovation/new-sensors-powered-by-sound Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.