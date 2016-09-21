Bilim kurgu filmi Passengers'ın ilk fragmanı yayınlandı

Hollywood'un en gözde yıldızları arasında yer alan Jennifer Lawrence ve Chris Pratt'i ilk kez bir araya getiren bilim kurgu filmi Passengers, bu yılın sonunda sinemaseverler ile buluşacak. The Imitation Game (Enigma) ile adını duyuran Norveçli yönetmen Morten Tyldum'un yönettiği Passengers için bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı.

Prometheus ve Doctor Strange gibi filmlerin de senaristi olan Jon Spaihts'in senaryosunu yazdığı Passengers, 120 yıl uzaklıktaki bir koloniye doğru yol alan Starship Avalon adlı uzay gemisinde geçiyor ve uyku kapsüllerinde oluşan bir hata nedeniyle henüz yolculuğun başında uyanan iki yolcunun hikayesini anlatıyor. İstikametine varmasına hala 90 yıl olan bir uzay gemisinde bir başlarına kalan bu yolcular, gemideki herkesin kurtuluşu için mücadele vermek zorunda kalacaklar.

En baştan uyaralım: Hollywood'un tüm filmi fragmanda anlatma hastalığı Passenger fragmanına da yansımış durumda. Eğer film hakkında pek bilgi sahibi olmadan filmi izlemek istiyorsanız, bu fragmanı es geçmenizde fayda var. Film hakkında gereğinde fazla bilgi vermesini görmezden gelirsek, Passengers'ın ilk fragmanı son derece heyecan verici bir filmin bizi beklediğini gösteriyor. Filmin Türkiye vizyon tarihi: 30 Aralık 2016.

http://deadline.com/2016/09/jennifer-lawrence-chris-pratt-passengers-trailer-1201823119/