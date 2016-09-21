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Bilim kurgu filmi Passengers'ın ilk fragmanı yayınlandı

120 yıllık bir uzay yolculuğunun hemen başında uyanan iki yolcunun hikayesini anlatan Passengers'ın ilk fragmanı yayınlandı. Filmin başrollerinde Jennifer Lawrence ve Chris Pratt var.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
17,6b
1
34
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Hollywood'un en gözde yıldızları arasında yer alan Jennifer Lawrence ve Chris Pratt'i ilk kez bir araya getiren bilim kurgu filmi Passengers, bu yılın sonunda sinemaseverler ile buluşacak. The Imitation Game (Enigma) ile adını duyuran Norveçli yönetmen Morten Tyldum'un yönettiği Passengers için bekleyiş sürerken, filmden ilk fragman yayınlandı.
Prometheus ve Doctor Strange gibi filmlerin de senaristi olan Jon Spaihts'in senaryosunu yazdığı Passengers, 120 yıl uzaklıktaki bir koloniye doğru yol alan Starship Avalon adlı uzay gemisinde geçiyor ve uyku kapsüllerinde oluşan bir hata nedeniyle henüz yolculuğun başında uyanan iki yolcunun hikayesini anlatıyor. İstikametine varmasına hala 90 yıl olan bir uzay gemisinde bir başlarına kalan bu yolcular, gemideki herkesin kurtuluşu için mücadele vermek zorunda kalacaklar.
En baştan uyaralım: Hollywood'un tüm filmi fragmanda anlatma hastalığı Passenger fragmanına da yansımış durumda. Eğer film hakkında pek bilgi sahibi olmadan filmi izlemek istiyorsanız, bu fragmanı es geçmenizde fayda var. Film hakkında gereğinde fazla bilgi vermesini görmezden gelirsek, Passengers'ın ilk fragmanı son derece heyecan verici bir filmin bizi beklediğini gösteriyor. Filmin Türkiye vizyon tarihi: 30 Aralık 2016.

http://deadline.com/2016/09/jennifer-lawrence-chris-pratt-passengers-trailer-1201823119/ Yorum Yaz
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mementopolis 3 yıl en beğenilen
Bunu izlemek yerine 2007 yapimi "Sunshine" 'i izleyin daha iyi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Passenger'i zaten Lawrance yüzünden izlemicem sevmiyorum su kadini ya..
C
Ö
P

Bunu izlemek yerine 2007 yapimi "Sunshine" 'i izleyin daha iyi.Passenger'i zaten Lawrance yüzü...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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Allons-y 3 yıl
Maşallah artık öyle fragmanlar yayınlıyorlar ki filme gitmeye gerek kalmıyor bütün konuyu öğreniyoruz.
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napolyon94 3 yıl
filmden az önce çıktım, maşallah 2 dk 42 sn lik bir süre için güzel bir senaryosu vardı Efekler de güzel, yılın en güzel kısa filmi.
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Redunay 3 yıl
Sunshine ile bu filmin ne alakası var. Her türlü izlenir bu film.
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Tall Man 3 yıl
Hikayeyi anladık çok şükür. Geri kalan kısımlar yapmacık aşk ve kahramanlık sahneleri.
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ahmetkep 3 yıl
Fragmanın filmi kapsadığı konusundaki eleştirileri abartı buldum. Sonuçta film güzelse, kendini izlettiriyorsa tekrar tekrar bile izlenir. Kaldı ki bu iki buçuk dakikalık bir fragman. Örneğin Edge of Tomorrow filmi çok hoşuma gitmişti. 4-5 kez izlemiştim. Aynı şekilde bu filmin konusuna benzer olan Pandorum filmini de iki üç kez izlemiştim. Konu güzel, oyunculuk iyiyse, kendini izlettiriyorsa sorun değil. Tüm konuyu anlatan bir fragman da olabilir. Sadece sonu anlaşılmasın yeter.
Filmi izlemeden filmi ve oyuncuları eleştirmek bana çok acımasızca geliyor.
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montevo 3 yıl
fragmana bakarsak film yaışıklı kaslı ve seksi bi erkeğin güzel ve seksi bi kızla olan bilimkurgu su anlatılıyor.yani sadece temel şehvet duyguları gösteriliyor.şahsen bu fragman abakarak bu filmi es geçerdim.
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frostburn 3 yıl
lawrence çok itici gerçekten , hele o skandal resimlerden sonra iyice gözden düştü kadın.
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Nightmare70 3 yıl
Passenger Airbag coming soon..
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Yazmayı_Severim 3 yıl
Trailer'ın "spoiler" butonu içinde verilmesi gerekirdi
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WarSaw 3 yıl
sunshine güzel filmdi ama bu da güzel olur izlenir. hemen sabit fikirlilik yapmayın.
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fthkn 3 yıl
Hollywood imkanları çok gelişmiş. Dünyayı İkinci bir aya ayak basma hikayesine ikna etmeleri artık daha kolay olacak. Çok pahalı filmleri sevmiyorum. Aç gözlü para avcısı yapımcılardan nefret ediyorum. o kadar abartıyorlar ki. Halbuki hiç dikkat çekmeyen mütevazi efektleri olan ama mükemmel senaryoları olan filmler de çıkıyor. Atmosferi yakalıyor böyle filmler. Özellikle Star Trek Star Wars gibi abartının da sonunu getiren filmlerden nefret ediyorum. Anladık paranız çok ama her zaman iyi film çekilmiyor su gibi parayla bile.
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Halilowich 3 yıl
Hollywood usulü Adem-Havva
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bestercan 3 yıl
Bence gayet güzel film.
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