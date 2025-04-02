Dexter: Original Sin'in 2. sezonu için beklenen açıklama geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2000'lerin en popüler dizilerinden biri olan Dexter'ın prequel dizisi Dexter: Original Sin, geçtiğimiz yıl izleyici ile buluştu. Orijinal dizinin yıllarca öncesinde geçen dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Yayınlandığı Showtime kanalının bugüne kadar dijitalde en iyi çıkış yapan dizisi olan Original Sin, bu performansını sonraki haftalarda da korudu. Bu yüzden Showtime'ın diziye 2. sezon onayı vereceği düşünülüyordu ama şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmamıştı. Beklenen o açıklama dün geldi.

Dexter: Original Sin 2. Sezon Onayını Aldı

Showtime (ya da tam adıyla Paramount+ with Showtime) Dexter: Original Sin'in 2. sezonu için resmi onayı verdi. Bu duyuruyla birlikte, senarist ekibinin çok yakında 2. sezon için yeniden toplanacağı da açıklandı.

Nisan ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 4 gün önce eklendi

Dexter: Original Sin, izleyicileri Dexter'da anlatılan olayların öncesine götürüyor. 1991 yılında, yani orijinal dizinin yaklaşık 15 yıl öncesinde geçen Original Sin, henüz 20'li yaşlarının başındaki genç ve tecrübesiz Dexter Morgan'a odaklanıyor.

İçindeki öldürme güdüsünü bastırmak için yıllarca uğraşan Dexter, artık bu dürtüyü bastırmakta iyiden iyiye zorlanmaya başlayınca devreye babası giriyor. Bir polis memuru olan Harry Morgan, Dexter'ın kontrol edilemez bu öldürme dürtüsünü en azından kötülere yöneltmesi için "Harry Kanunları" olarak adlandırdığı kurallar dizisini üvey oğluna öğretmeye başlıyor.

Hem orijinal dizide hem de devam dizilerinde Michael C. Hall tarafından canlandırılan Dexter Morgan karakterine bu kez genç oyuncu Patrick Gibson hayat veriyor. Babası Harry Morgan'ı ise Christian Slater canlandırıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Dexter: Original Sin 2. sezon için beklenen açıklama geldi