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Bill Gates: "Steve Jobs olağanüstü bir deha idi"

7 yıl
8,9b
1
81
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bill Gates yeni bir röportajında Steve Jobs'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. The Telegraph gazetesinde yer alan röportajında Gates, hastalığı hakkında son durumunu öğrendiği Steve Jobs'a ölümünden haftalar öncesinde bir mektup yazarak en iyi dileklerini ilettiğini söyledi. Steve Jobs'a inşa ettiği şirket ve geride bıraktıkları için harika hissetmesi gerektiğini söyleyen Bill Gates,"barış ve affedicilik yoktu çünkü savaşta değildik. Biz (her iki taraf) harika ürünler yaptık ve rekabet olumlu bir şeydir..." dedi.
Steve Jobs'un vefatından kısa bir süre sonra eşi Laurene Powell Jobs'dan telefon aldığını söyleyen Bill Gates, "O (Laura Jobs), biyografi kitabı ikiniz arasındaki karşılıklı saygıyı doğru resmetmiyor. Steve, senin mektubuna değer verdi ve başucunda tuttu." açıklamasında bulundu. Bill Gates rekabetin en yoğun olduğu dönemlerde Steve Jobs'dan çok sayıda eleştri almış olmasına rağmen, röportajında onu "olağanüstü bir deha" olarak tanımlayarak ona  duyduğu saygıyı da gözler önüne sermiş oldu. Bill Gates ayrıca kişisel bilgisayar pazarında Apple'dan çok daha yüksek pazar payına sahip olduklarına ancak son 4-5 yılda Steve Jobs liderliğindeki Apple'ın, Mac ve iPhone-iPad ile inanılmaz işler başardığını da ekledi.
"Birbirimizin işlerinden büyük keyif aldık. Steve, benimle rekabet edebilmek için çok fazla zamanını harcadı, çoğu zaman hakkımda eleştirel şeyler söyledi. Steve Jobs, içerisinde benim de bulunduğum bu alana çok önemli katkılar yapmıştır" dedi. 

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hakansant 7 yıl en beğenilen
Kör ölür badem gözlü,kel ölür sırma saçlı olur
Demiş bir atasözümüz...
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Centauri 7 yıl
irfandemirci
steve jobsun xerox dan grafik arayüzü araklamasından nedense kimse bahsetmiyor.

Oyle birsey olmadigi, sadece eksik bilgiye olan cahil ve kompleksli kisilerin sozleri oldugu icin olabilir.
Apple grafik arayuzunun bir bolumunu Xerox'dan ANLASMA ile aldi ARAKLAMADI.
Xerox'ta arayuz uzerine calisanlar bile Apple'a gecti. Bu bir. Ikinicisi Xerox'tan alinan arayuzun su an kullanilan arayuzle hic ilgisi yok, simdi kullanilan arayuz Apple'in gelistirdigi arayuz.
irfandemircisteve jobsun xerox dan grafik arayüzü araklamasından nedense kimse bahsetmiyor.Oyle birsey olmadigi, sadece eksik bilgiye...
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abrenax 7 yıl
Bill Gates gerçekten de çok iyimser davranıyor. Normalde "sen benim fikirlerimi çaldın, windowsu mac os tan kopyaladın" vs. gibi sözlere maruz kalmasına rağmen saygısını korumaya devam etmiş.
Bill Gates gerçekten de çok iyimser davranıyor. Normalde "sen benim fikirlerimi çaldın, windowsu mac os tan kopyaladın" vs. gibi sözlere maruz kalmasına rağmen ...
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DevSakalSurat 5 yıl
DH kelimesini "deha" diye okuyanlar ufaktan begene çòq
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Obi-WanKenobi 5 yıl
Dogru söylemiş
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r4deon 5 yıl
1 tane fan eksilmis bisey olmaz dunyaya gore dahi o..
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r4deon 5 yıl
hayir ondan degil buyukler her zaman susar. kucukler ivirdar zivirdar
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masaüçyarımsaat 7 yıl
adam sağken ondan kötüsü yok, öldükten sonra "stave jobs dahi bira adam " bırak bu işleri bill gates.
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DH Misafiri 7 yıl
Koyunun olmadığı yerde keçiye abdurrahman çelebi derler. dahiler hep eski zamanlarda kaldığı için artık üç sağdan beş soldan biraz satın alıp, biraz araklayıp, biraz da kopyalayıp bunları toparlayarak ortaya bişeyler çıkaran ve buna da nasıl oluyorsa patent alan, sonrada "bunu ben icat ettim, artık benden başka kimse bunu kullanamaz" diyip yaygara koparanlar, diğer taraftan da beş para etmez bir işletim sistemi çıkarıp reklamını ve pazarlamasını iyi yaparak tüm dünyada yaygın hale getiren(windows dışında sürekli çöken, arıza çıkaran, yavaşlayan ve güvenliğin sıfır olduğu başka bir işletim sistemi yok) insanlar nasıl oluyorsa dahi oluyorlar onu anlamadım işte. birinin türlü türlü zımbırtısı ve programları için para vermek zorunda kalırken, diğeri için de donanım yükseltme, format attırma, tamir ettirme vs. için büyük miktarda paralar veriliyor. bu kadar kazık yiyen insanların da söylediği tek şey o insanların birer dahi olduğu....
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Bl00dyHell 7 yıl
Steve Jobs'un ölümü konusunda Richard Stallman'a aynen katılıyorum.
"Aptalları özgürlüklerinden etmek için tasarlanmış hapisanemsi şık bilgisayarların öncüsü Steve Jobs öldü.
Chicago Belediye Başkanı Harold Washington’ın yolsuzluğa bulaşmış eski belediye başkanı Daley’in ölümü üzerine söylediği gibi “Öldüğüne değil ama gittiğine memnun oldum”. Kimse ölmek zorunda olmayı haketmiyor-Jobs, Bay Bill veya onlardan daha büyük kötülükler yapmış kişiler bile. Ama hepimiz Jobs’ın halkın bilişimi üzerindeki kötü etkisinin sona ermesini görmeyi hakediyoruz." - Richard Mathew Stallman
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etlik 5 yıl Bl00dyHell
Bl00dyHell

Steve Jobs'un ölümü konusunda Richard Stallman'a aynen katılıyorum.

"Aptalları özgürlüklerinden etmek için tasarlanmış hapisanemsi şık bilgisayarların öncüsü Steve Jobs öldü.

Chicago Belediye Başkanı Harold Washington’ın yolsuzluğa bulaşmış eski belediye başkanı Daley’in ölümü üzerine söylediği gibi “Öldüğüne değil ama gittiğine memnun oldum”. Kimse ölmek zorunda olmayı haketmiyor-Jobs, Bay Bill veya onlardan daha büyük kötülükler yapmış kişiler bile. Ama hepimiz Jobs’ın halkın bilişimi üzerindeki kötü etkisinin sona ermesini görmeyi hakediyoruz." - Richard Mathew Stallman

Tam olmasada kısmen katılıyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
Windows un başarısı MS-DOS üzerinde çalışmasından kaynaklandı. MS-DOS o dönemin donanımlarında Mac ten çok daha hızlı çalışabiliyordu ve çok daha fazla yazılım MS-DOS uyumluydu. Henüz renkli monitörün bile ultra luks olduğu donemlerde grafik arayüz yeterince verimli degildi. Windows'un ilk iki versiyonu fiyasko denecek kadar başarısız olmuştur. Satış başarısı olarak Mac OS un gerisinde kalmıştır. Windows un 3.0 versiyonundan itibaren başarılı olması 386 ların yaygınlaşması ve 2 MB ram kısıtının kalkması sayesinde olmuştur. Microsoft daha iyi ürün sunmasa da doğru zamanda doğru ürünle piyasada olmayı başarımıştır. Yoksa hem IBM tarafından geliştirilen OS/2 hemde MAC OS windows/dos işletim sistemlerine göre çok daha güçlü ve kullanıcı moderndi.
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Centauri 7 yıl
irfandemirci

Centauri
irfandemircisteve jobsun xerox dan grafik arayüzü araklamasından nedense kimse bahsetmiyor.
Oyle birsey olmadigi, sadece eksik bilgiye olan cahil ve kompleksli kisilerin sozleri oldugu icin olabilir. Apple grafik arayuzunun bir bolumunu Xeroxdan ANLASMA ile aldi ARAKLAMADI.Xeroxta arayuz uzerine calisanlar bile Applea gecti. Bu bir. Ikinicisi Xeroxtan alinan arayuzun su an kullanilan arayuzle hic ilgisi yok, simdi kullanilan arayuz Applein gelistirdigi arayuz.
yahu birader fanliginda bir bir derecesi var ama sen aşmişsin artik. Biz cahilligimize yanalim da, mütevvefa steve jobs hazretlerinin kendisinin bile kabul ettiği, (bkz. iyi sanatcilar kopyalar, büyük sanatçilar çalar)picasso özdeğişiyle taçlandırdığı bu büyük araklama, pardon hırsızlık olayini savunup ta komik olma. Bu arada kullanilan tüm grafik arayüzler bugünkü, ogünkü diye ayrilmaz ilk başlangica kadar gider. Sana bundan sonraki hayatinda basarilar diler en kisa zamanda cehaletinden, komplekslerinden ve gereksiz şahislara tapinma arzularindan kurtulmani dilerim.


Apple, Xerox'a proje uzerinde calisanlarla birlikte projeyi devralmak karsiliginda hisse verdi ve GUI Projesini devraldi. En aci olan sey, bilmedigi bir konuda baskasini cahil diye suclamak. Bu cahillikten ve kompleksten cok daha ote birsey.

en.wikipedia.org/...

Xerox tanesi $10 degerinde 100,000 hisse senedi almis anlasma karsiliginda

vectronicsappleworld.com/...

Ayrica Grafik arayuzunu gelistiren butun kadro Apple'a transfer olmus, sebep ise Xerox'un projeyi desteklememesi.

Burada da Xerox calisanlarin KENDILERI BIZZAT nasil gelistigini anlatiyor herseyin.
GUI Projesinin Xerox'taki lideri, Xerox ile Apple arasindaki anlasmayi ve Steve Jobs'in ziyaretini anlatiyor. (O ziyaretten 6 ay sonra Apple'a transfer olmus)

zdnet.com/...

Bilmediginiz konularda atip tutmayin. Herkes aptal degil sizin yalanlariniza inanacak.

Steve Jobs'in Picasso'dan dediginiz ornegi verdigi dogru. Ancak, siz, hic okumayan, bilmeyen, arastirmayan, ogrenmeyen birisi olarak; bir yerden bunu duyup kendi kendinize bir hikaye uydurmussunuz ve bu hikayeye inanmissiniz. Cehaletin temeli iste budur, arastirmama, bilmemek ogrenmemek bir yerden duydugu sloganlarla kendi kendine birseyler cikarmak, sonra da herkesi aptal zannedip inandirmaya calismak.

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multiTYRT 5 yıl
Xerox'un GUI'sini Apple mi arakladı MS mi bilmem ama Mac OS'un GUI'sini MS kesinlikle çaldı.
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DH Misafiri 7 yıl
silikon vadisi korsanları filmini bulamayanlar var :D benim gibi. bi link atın da izleyelim gardaş :)
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