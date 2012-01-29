Bill Gates: "Steve Jobs olağanüstü bir deha idi"

Bill Gates yeni bir röportajında Steve Jobs'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. The Telegraph gazetesinde yer alan röportajında Gates, hastalığı hakkında son durumunu öğrendiği Steve Jobs'a ölümünden haftalar öncesinde bir mektup yazarak en iyi dileklerini ilettiğini söyledi. Steve Jobs'a inşa ettiği şirket ve geride bıraktıkları için harika hissetmesi gerektiğini söyleyen Bill Gates,"barış ve affedicilik yoktu çünkü savaşta değildik. Biz (her iki taraf) harika ürünler yaptık ve rekabet olumlu bir şeydir..." dedi.

Steve Jobs'un vefatından kısa bir süre sonra eşi Laurene Powell Jobs'dan telefon aldığını söyleyen Bill Gates, "O (Laura Jobs), biyografi kitabı ikiniz arasındaki karşılıklı saygıyı doğru resmetmiyor. Steve, senin mektubuna değer verdi ve başucunda tuttu." açıklamasında bulundu. Bill Gates rekabetin en yoğun olduğu dönemlerde Steve Jobs'dan çok sayıda eleştri almış olmasına rağmen, röportajında onu "olağanüstü bir deha" olarak tanımlayarak ona duyduğu saygıyı da gözler önüne sermiş oldu. Bill Gates ayrıca kişisel bilgisayar pazarında Apple'dan çok daha yüksek pazar payına sahip olduklarına ancak son 4-5 yılda Steve Jobs liderliğindeki Apple'ın, Mac ve iPhone-iPad ile inanılmaz işler başardığını da ekledi.

"Birbirimizin işlerinden büyük keyif aldık. Steve, benimle rekabet edebilmek için çok fazla zamanını harcadı, çoğu zaman hakkımda eleştirel şeyler söyledi. Steve Jobs, içerisinde benim de bulunduğum bu alana çok önemli katkılar yapmıştır" dedi.