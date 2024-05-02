Microsoft’un OpenAI yatırımları kıskançlık ve korkudan doğdu

Tam Boyutta Gör Bugün yapay zeka konusunda iki büyük kutbun olduğunu görüyoruz: Microsoft ve Google. Arama devi yapay zeka yatırımlarına daha erken başlamış olsa da Microsoft, özellikle OpenAI ortaklığı ile aradaki farkı takdire şayan bir şekilde kapatmıştı. Ancak ortaya çıkan yeni belgeler gösteriyor ki Microsoft’un bu kritik yatırımının arkasında aslında kıskançlık ve endişe bulunuyordu.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı açtığı rekabet davasında ortaya çıkan e-postalar, Microsoft yöneticilerinin Google'ın yapay zeka üstünlüğü karşısında endişelerini ve kıskançlıklarını dile getirdiklerini gösteriyor. Microsoft CEO'su Satya Nadella’nın "OpenAI Üzerine Düşünceler" başlıklı 2019 tarihli e-posta dizisi, CTO Kevin Scott, CFO Amy Hood ve kurucu ortak Bill Gates ile yapılan üst düzey görüşmeleri ortaya koyuyor.

"Çok ama çok endişelendim"

Bu e-postalarda bazı önemli itiraflar da bulunuyor. CTO Scott, Nadella ve Gates'e gönderdiği e-postada "Makine öğrenimi ölçeği açısından rekabetin birkaç yıl gerisindeyiz" itirafında bulunurken Google'ın BERT dil modelini kopyalayıp eğitmelerinin altı ay sürdüğünü, çünkü mevcut altyapının buna uygun olmadığını belirtiyor. Aslında Scott’ın Google ve yapay zeka girişimlerini en başta pek dikkate alamadığını görüyoruz. Zira kendisi Google'ın AlphaGo modellerine atıfta bulunarak şirketin "oyun oynama numaralarını" görmezden geldiğini söylüyor. Hatırlarsanız o dönemde AlphaGo, Go dünya şampiyonunu yenmişti.

Ancak Scott, burada bir hata yaptığını kabul ederek şu ifadeleri kullanıyor e-postalarında: "Kolayca kopyalayamayacağımız [doğal dil] modelleri oluşturmak için inşa ettikleri tüm altyapıyı yanlarına aldıklarında, işleri daha ciddiye almaya başladım. Model eğitimi konusunda Google ile aramızdaki tüm yetenek boşluklarının nerede olduğunu anlamaya çalıştıkça, çok ama çok endişelendim."

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Scott ayrıca Google'ın Gmail'deki otomatik tamamlama özelliklerinin 2019'da korkutucu derecede iyi hale geldiğini de söylüyor. Scott, Microsoft’un makine öğrenimi ekiplerinde zeki insanların olduğunu ancak hırs konusunda eksikler yaşandığını belirtiyor. Ona göre bu ekiplere kaynak sağlansa bile işleri büyütmek zaman alacaktı. Scott’ın yorumları ve OpenAI hakkında net düşüncelerin Microsoft CFO'su Amy Hood'a ileten CEO Nadella’nın “Bunu neden yapmamızı istediğimi açıklayan çok iyi bir e-posta” dediği de görülüyor.

Bill Gates, OpenAI'ın kapısını açtı

Tam Boyutta Gör İlgili e-posta dizisinin büyük kısmı redakte edilmiş olsa da büyük kısmının Nadella ya da Gates'e bir cevap şeklinde gönderildiği görülüyor. Bill Gates, 2020 yılında yönetim kurulundan ayrılmış olsa da Microsoft’un günümüzdeki ayrılmaz OpenAI ortaklığında ciddi pay sahibi olduğu belirtiliyor. Bu e-postaları ilk kimin başlattığı belirsiz ancak Gates’in 2016’dan beri OpenAI ile düzenli olarak görüştüğü bildiriliyor.

Microsoft, 2019 yılında OpenAI’a ilk 1 milyar dolarlık yatırımını yapmıştı. Aradan geçen yıllar içerisinde Microsoft, OpenAI’a 13 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Şirketin ChatGPT’ye güç veren GPT dil modelleri Office uygulamalarına, Bing arama motoruna, Edge'e ve hatta Windows işletim sistemine eklendi. Microsoft, OpenAI yatırımı ile birlikte korkularını yenmekle kalmayıp mevcut durumda yapay zeka konusunda kendisini lider konuma taşıdı. Öte yandan rekabet halen çok sert ve yakın ilerliyor.

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Microsoft’un OpenAI yatırımları kıskançlık ve korkudan doğdu