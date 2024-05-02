Microsoft’un OpenAI yatırımları kıskançlık ve korkudan doğdu

ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı açtığı rekabet davasında ortaya çıkan e-postalar, Microsoft yöneticilerinin Google'ın yapay zeka üstünlüğü karşısında endişelerini ve kıskançlıklarını dile getirdiklerini gösteriyor. Microsoft CEO'su Satya Nadella’nın "OpenAI Üzerine Düşünceler" başlıklı 2019 tarihli e-posta dizisi, CTO Kevin Scott, CFO Amy Hood ve kurucu ortak Bill Gates ile yapılan üst düzey görüşmeleri ortaya koyuyor.
"Çok ama çok endişelendim"
Bu e-postalarda bazı önemli itiraflar da bulunuyor. CTO Scott, Nadella ve Gates'e gönderdiği e-postada "Makine öğrenimi ölçeği açısından rekabetin birkaç yıl gerisindeyiz" itirafında bulunurken Google'ın BERT dil modelini kopyalayıp eğitmelerinin altı ay sürdüğünü, çünkü mevcut altyapının buna uygun olmadığını belirtiyor. Aslında Scott’ın Google ve yapay zeka girişimlerini en başta pek dikkate alamadığını görüyoruz. Zira kendisi Google'ın AlphaGo modellerine atıfta bulunarak şirketin "oyun oynama numaralarını" görmezden geldiğini söylüyor. Hatırlarsanız o dönemde AlphaGo, Go dünya şampiyonunu yenmişti.
Ancak Scott, burada bir hata yaptığını kabul ederek şu ifadeleri kullanıyor e-postalarında: "Kolayca kopyalayamayacağımız [doğal dil] modelleri oluşturmak için inşa ettikleri tüm altyapıyı yanlarına aldıklarında, işleri daha ciddiye almaya başladım. Model eğitimi konusunda Google ile aramızdaki tüm yetenek boşluklarının nerede olduğunu anlamaya çalıştıkça, çok ama çok endişelendim."
Scott ayrıca Google'ın Gmail'deki otomatik tamamlama özelliklerinin 2019'da korkutucu derecede iyi hale geldiğini de söylüyor. Scott, Microsoft’un makine öğrenimi ekiplerinde zeki insanların olduğunu ancak hırs konusunda eksikler yaşandığını belirtiyor. Ona göre bu ekiplere kaynak sağlansa bile işleri büyütmek zaman alacaktı. Scott’ın yorumları ve OpenAI hakkında net düşüncelerin Microsoft CFO'su Amy Hood'a ileten CEO Nadella’nın “Bunu neden yapmamızı istediğimi açıklayan çok iyi bir e-posta” dediği de görülüyor.
Bill Gates, OpenAI'ın kapısını açtı
Microsoft, 2019 yılında OpenAI’a ilk 1 milyar dolarlık yatırımını yapmıştı. Aradan geçen yıllar içerisinde Microsoft, OpenAI’a 13 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Şirketin ChatGPT’ye güç veren GPT dil modelleri Office uygulamalarına, Bing arama motoruna, Edge'e ve hatta Windows işletim sistemine eklendi. Microsoft, OpenAI yatırımı ile birlikte korkularını yenmekle kalmayıp mevcut durumda yapay zeka konusunda kendisini lider konuma taşıdı. Öte yandan rekabet halen çok sert ve yakın ilerliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.