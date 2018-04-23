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Bill Gates'in desteklediği EarthNow projesi ile Dünya canlı olarak izlenebilecek

Başta Microsoft'un kurucusu Bill Gates olmak üzere bir çok şirketin desteklediği EarthNow projesi ile dünya gerçek zamanlı olarak canlı izlenebilecek. Heyecan verici gelişmenin detayları haberimizde.
1 yıl
3,1b
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13
Uzay
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Finansmanını Bill Gates, Airbus, SoftBank Group ve OneWeb'in kurucusu Greg Wyler'ın sağladığı EarthNow projesi hayata geçmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar Dünyamızın sadece uzaydan çekilen videolarını izleyebiliyorduk ama artık EarthNow sayesinde dünyanın herhangi bir yerinin görüntüsünü, canlı olarak izleme şansına sahip olacağız.

EarthNow ile Dünyayı etkileyen faktörler tespit edilecek

Dünya yörüngesinde sürekli olarak gerçek zamanlı video görüntüleri aktaran küçük bir uydu filosu olan EarthNow, gezegenimizin her yerini sadece birkaç saniyelik gecikme ile gerçek zamanlı izleyebilmemizi sağlayacak. Dev yatırımcıların projeye aktardıkları para miktarları açıklanmazken, EarthNow 'ın sağlayacakları ise heyecan verici.
OneWeb kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Greg Wyler konu ile ilgili olarak: "EarthNow iddialı ve eşi görülmemiş bir proje, ancak amacımız çok basit: İnsanların gerçek zamanlı olarak Dünyayı izlemelerini istiyoruz. Dünyayı canlı ve filtresiz görebilme, inceleyebilme şansına tüm insanların sahip olması gerektiğine inanıyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.
EarthNow projesinin asıl hedefinin ise kasırgalar ve tayfunları gözlemlemek, orman yangınlarını tespit etmek, mahsulleri izlemek, yasadışı balıkçılığa son vermek, terör bölgelerini izlemek ve başka bir şekilde gezegenimizi etkileyen şeylerin farkına varmak şeklinde özetleniyor. Dünyanın çarpıcı görüntüleri doğrudan ekranlarımıza taşıyacak bu projenin ne zaman tamamlanacağı ise şimdilik açıklanmadı.

https://techcrunch.com/2018/04/18/earthnow-promises-real-time-views-of-the-whole-planet-from-a-new-satellite-constellation/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
youtube Odd Reality kanalını izleyin bi
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1982-utkan 1 yıl
Kandili izleyebilirmiyim Veya Beyaz sarayı 🤔
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tbbtl 1 yıl
gıs le yapmaya çalıştığımız uzaktan algılama işleri direkt gözlemlemek büyük gelişme, üstelik uydu fotoğraflarını anlık alamıyorsunuz
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Provezza. 1 yıl
Terör bölgelerini izlemek ! Sömürge haline getirmek için terörist ilan ettiğimiz devletleri izlemek diyeceklerdi herhalde.
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gun 1 yıl
4K ve HDR olsun Apple TV’de oynasın arkasınada radyo müzik çalayım harika bir ortam olur.
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zero fear 1 yıl gun
4K olacağını zannetmiyorum ama şimdilik HD Kalitede olması bile inanılmaz büyük bir adım
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T Square 1 yıl
Arap baharı neden yapıldı sanıyorsunuz.ve planlarda iran türkiye gibi ülkelerin parçalanması da var.amaç buralarda yaşayan insanların devlet güçlerini ellerinden alıp zayıflaştırmak ve kontrol altında tutabilmek.çünkü dünyanın düz olduğu yavaş yavaş kabul görmeye başlayacak ve insanlar şu anki emperyal ülkelere kafa tutmaya başlayacak.hatta dünya savaşı da bu yüzden patlak verir eğer olursa.
bugün bizden biri aksini ispatlayana 50 bin tl veriyorum dedi, yarın bir yabancı 5 milyon dolar vereceğim diyecek böyle böyle büyüyecek bu iş, bunları örtbas etmek için böyle projeler duyurup göz boyamaya devam ediyorlar. Küre dünya, Uzay ve uydu yalanları ile dirilişi engelliyorlar.
3 Yanıt Yanıtla
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Spider_hip 1 yıl T Square
Ne alaka yahu. Dünya düz olsa ortadoğu dirilecek, sırf düz değil diye dirilemiyor. Hatta 3. dünya savaşı düz diye çıkacak :) Allah allah. Çok değişik. Yuvarlak olmasa tutamayacağız küçük enişteyi.
1 Yanıt Yanıtla +3
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denizbay1 1 yıl T Square
T Square
Arap baharı neden yapıldı sanıyorsunuz.ve planlarda iran türkiye gibi ülkelerin parçalanması da var.amaç buralarda yaşayan insanların devlet güçlerini ellerinden alıp zayıflaştırmak ve kontrol altında tutabilmek.çünkü dünyanın düz olduğu yavaş yavaş kabul görmeye başlayacak ve insanlar şu anki emperyal ülkelere kafa tutmaya başlayacak.hatta dünya savaşı da bu yüzden patlak verir eğer olursa.
bugün bizden biri aksini ispatlayana 50 bin tl veriyorum dedi, yarın bir yabancı 5 milyon dolar vereceğim diyecek böyle böyle büyüyecek bu iş, bunları örtbas etmek için böyle projeler duyurup göz boyamaya devam ediyorlar. Küre dünya, Uzay ve uydu yalanları ile dirilişi engelliyorlar.









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-Lanaya- 1 yıl T Square
Dünya düz olsa amerika yerle bir olacakti degil mi
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sniper23 1 yıl
Düz dünyacılar için iyi bir yeşil arka plan izlencesi olacaktır.

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tanerss 1 yıl sniper23
Düz dünyayı(!) yuvarlak göstermek için harcanacak işlemcü gücünü düşünün!
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