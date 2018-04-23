Bill Gates'in desteklediği EarthNow projesi ile Dünya canlı olarak izlenebilecek

Finansmanını Bill Gates, Airbus, SoftBank Group ve OneWeb'in kurucusu Greg Wyler'ın sağladığı EarthNow projesi hayata geçmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar Dünyamızın sadece uzaydan çekilen videolarını izleyebiliyorduk ama artık EarthNow sayesinde dünyanın herhangi bir yerinin görüntüsünü, canlı olarak izleme şansına sahip olacağız.

EarthNow ile Dünyayı etkileyen faktörler tespit edilecek

Dünya yörüngesinde sürekli olarak gerçek zamanlı video görüntüleri aktaran küçük bir uydu filosu olan EarthNow, gezegenimizin her yerini sadece birkaç saniyelik gecikme ile gerçek zamanlı izleyebilmemizi sağlayacak. Dev yatırımcıların projeye aktardıkları para miktarları açıklanmazken, EarthNow 'ın sağlayacakları ise heyecan verici.

OneWeb kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Greg Wyler konu ile ilgili olarak: "EarthNow iddialı ve eşi görülmemiş bir proje, ancak amacımız çok basit: İnsanların gerçek zamanlı olarak Dünyayı izlemelerini istiyoruz. Dünyayı canlı ve filtresiz görebilme, inceleyebilme şansına tüm insanların sahip olması gerektiğine inanıyoruz." şeklinde bir açıklama yaptı.

EarthNow projesinin asıl hedefinin ise kasırgalar ve tayfunları gözlemlemek, orman yangınlarını tespit etmek, mahsulleri izlemek, yasadışı balıkçılığa son vermek, terör bölgelerini izlemek ve başka bir şekilde gezegenimizi etkileyen şeylerin farkına varmak şeklinde özetleniyor. Dünyanın çarpıcı görüntüleri doğrudan ekranlarımıza taşıyacak bu projenin ne zaman tamamlanacağı ise şimdilik açıklanmadı.

https://techcrunch.com/2018/04/18/earthnow-promises-real-time-views-of-the-whole-planet-from-a-new-satellite-constellation/