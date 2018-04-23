Sony Pictures, 'Breaking Bad' temalı bira üreten şirketi mahkemeye verdi

Tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi rekorunu elinde bulunduran Breaking Bad, şu sıralar bambaşka bir olayla gündemde. 50 yaşındaki kimya öğretmeni Walter White karakterinin başından geçenleri anlatan bu suç dizisi, isim ve teması ile ABD merkezli bir bira şirketine ilham vermiş durumda.

Bira şirketinin CEO'sundan ilginç açıklama

Reyting rekorları kıran Breaking Bad dizisinin yapımcısı Sony Pictures, "Breaking Bud" markalı biraları üreten şirketi mahkemeye verdi. Knee Deep Brewing şirketi, ürettiği Breaking Bud biralarının görsellerinde ünlü dizinin temalarını kullanırken, isminde ise sadece bir harf değişikliği yapmakla yetinmiş. Sony Pictures, markasını kullanan bira şirketine ihtiyati tedbir koydurarak, logo, isim ve görsellerindeki Breaking Bad temasına son vermesini istiyor.

Sony yetkilileri, Knee Deep Brewing şirketinin bu biraları 2015 yılında üretmeye başladığını ve satışlarını yükseltebilmek için Breaking Bad logosunu kasıtlı olarak kullandığını iddia ediyor. Bira şirketinin CEO'su Jerry Moore ise, üç yıl önce Sony Pictures ile iletişime geçtiğini ve onların böyle bir çalışmadan herhangi bir rahatsızlık duymadıklarını belirtirken, bu çalışmanın bir espri niteliği taşıdığını ve müşterilerin ürünü Breaking Bad dizisiyle bağdaştırmadığını öne sürdü.