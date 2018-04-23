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Sony Pictures, 'Breaking Bad' temalı bira üreten şirketi mahkemeye verdi

Sony Pictures, Kaliforniya bira fabrikası Knee Deep Brewing'i mahkemeye verdi. Davanın konusu ise bira şirketinin, Breaking Bad temalı biralar üretmesi. Konunun detayları haberimizde.
1 yıl
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Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi rekorunu elinde bulunduran Breaking Bad, şu sıralar bambaşka bir olayla gündemde. 50 yaşındaki kimya öğretmeni Walter White karakterinin başından geçenleri anlatan bu suç dizisi, isim ve teması ile ABD merkezli bir bira şirketine ilham vermiş durumda.

Bira şirketinin CEO'sundan ilginç açıklama

Reyting rekorları kıran Breaking Bad dizisinin yapımcısı Sony Pictures, "Breaking Bud" markalı biraları üreten şirketi mahkemeye verdi. Knee Deep Brewing şirketi, ürettiği Breaking Bud biralarının görsellerinde ünlü dizinin temalarını kullanırken, isminde ise sadece bir harf değişikliği yapmakla yetinmiş. Sony Pictures, markasını kullanan bira şirketine ihtiyati tedbir koydurarak, logo, isim ve görsellerindeki Breaking Bad temasına son vermesini istiyor.
Sony yetkilileri, Knee Deep Brewing şirketinin bu biraları 2015 yılında üretmeye başladığını ve satışlarını yükseltebilmek için Breaking Bad logosunu kasıtlı olarak kullandığını iddia ediyor. Bira şirketinin CEO'su Jerry Moore ise, üç yıl önce Sony Pictures ile iletişime geçtiğini ve onların böyle bir çalışmadan herhangi bir rahatsızlık duymadıklarını belirtirken, bu çalışmanın bir espri niteliği taşıdığını ve müşterilerin ürünü Breaking Bad dizisiyle bağdaştırmadığını öne sürdü.

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Mianfei 1 yıl en beğenilen
ağla sony isim farklı , karelere renklere telif veremezsin
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The Ace of Spades 10 ay
Ulan salak Sony adamlar senin reklamını yapıyor ne güzel işte . Gidin adamlarla anlaşma yapın hem siz büyümeye devam edin hem de adamlar yolunu bulsun .. Fifty fifty takılın işte .. Hatta büyük payı da sen al yine ..
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Reinor 10 ay
Hahahahaha
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aycibin 1 yıl
temalı ürün yapabilir ama sony ile anlaşarak.bud büyük marka,bilinçli yapmadıysa büyük hata.bazen de pazarlamada bilinçli yapılır ve beklenen ceza için de bütçesi baştan ayrılır.belki arka planda böyle bir reklam kampanyası düşünlmüştür.
sony'nin yaptığı normal.biri de çıksın resident evil'daki "umbrella corporation" logosuyla gofret çıkarsın.aynı şey.
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Rachsuchtig 1 yıl
Saçma bir hamle olmuş. Bira aslında resmen dizinin reklamını yapıyor izlemeyen varsa bile belki görüp izler
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homebird 1 yıl
İzlediğim en kaliteli diziydi. Bazı sahneler belleğime öyle kazınmışki aradan yıllar geçmesine rağmen her ayrıntısını hatırlıyorum.
Konuya gelirsek, yapımcının buradan bir şey çıkarması zor görünüyor.
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Mianfei 1 yıl en beğenilen
ağla sony isim farklı , karelere renklere telif veremezsin
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