HQ Trivia kapanıyor mu?

Beta sürecinde olmasına rağmen canlı bilgi yarışması alanında kısa sürede popüler olan ve Hadi gibi pek çok örneğe yol gösteren HQ Trivia uygulamasının başından kara bulutlar dağılmıyor. Kurucusunun ölümünün ardından işten çıkarmalar başladı.

Çıkış ve düşüş

HQ Trivia aslında Vine platformunun da kurucusu olan Colin Kroll ve Rus Yusupov tarafından hayata geçirilmişti. O dönem pek bilinmeyen canlı bilgi yarışması konseptini iyi oturtan uygulama bir anda popüler oldu. On milyonlarca indirilen uygulama aynı anda yüzbinlerce kişiyi canlı yayına kilitledi. Uygulamanın pazar değeri 100 milyon dolara kadar çıktı.

Ne varki Colin Kroll’ün aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybetmesi kötü günlerin başlangıcı oldu. Yerine geçen Rus Yusupov mevcut durumu idare etmek ve yeniliklerden uzak kalmak isteyince düşüş başladı.

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Geçen yılın sonlarından itibaren indirmelerde düşüş yaşayan uygulamanın ekibi imza kampanyası başlatarak Yusupov ile çalışmanın zor olduğunu ve ayrılması gerektiğini dile getirdi. Yusupov bunun üzerine 2 kişinin işine son verdi. Bunu protesto eden marka ortaklıkları şefi ve pazarlama şefi istifa etti.

Platform akıllı hoparlörlerde oynanan University adında bir konsept hayata geçirse de başarılı olamadı. Üzerine ünlü sunucu Scott Rogowsky de ayrılınca düşüş daha çok hızlandı. Yılın ilk altı ayında sadece 827 bin indirme aldı ve yüzde 92 düşüş yaşandı.

Gelen bilgilere göre 35 kişilik ekipten 7 kişi ayrıldı ve 28 kişi kaldı. Bu ayrılıkların moralleri bozduğu ifade ediliyor. Ayrıca oyunun popüler hayran sayfası da kapandı ve Facebook Watch üzerinde yayın yapan Confetti programı da sona erdi.

Diğer taraftan ekibin ikinci oyunu olan kelime bulmaca türündeki HQ Words daha fazla yatırım almaya başladı. Oyuncuların daha fazla ödül kazanabileceği yeni ücretli abonelik sistemi hayata geçti. Tüm bu gelişmeler HQ Trivia uygulamasının yakın zamanda kapanabileceğine yoruluyor.