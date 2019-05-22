The Sims 4 PC sürümü ücretsiz oldu

Bugün internet dünyasında birden fazla PC oyun mağazası var ve her hafta ücretsiz oyun kampanyaları yapılıyor. Epic Games ve Steam kampanyasından sonra EA Origin de bir kampanya yaptı.

Kısa süreliğine

Electronic Arts tarafından geliştirilen popüler simülasyon oyunu The Sims 4, 28 Mayıs tarihine kadar yani bir hafta boyunca EA Origin mağazası üzerinde ücretsiz dağıtılıyor olacak. Bunun için Origin üzerinde hesabınızın olması gerekiyor.

Ayrıca Bkz.

"Honor 20 Pro tanıtıldı, standartlar yeniden belirlendi"

Geniş karakter ve çevre oluşturma araçları sayesinde beğeni toplayan The Sims 4, son eklenen araçlar ile daha da üretken bir oyun olmuştu. Origin Access aboneleri için Get Famous ve Strangerville ek paketleri ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Ayrıca Origin üyeleri için Digital Deluxe Edition paketi de 50$ fiyat etiketine sahip.