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The Sims 4 PC sürümü ücretsiz oldu

EA Origin mağazası üzerinde değeri 270TL olan The Sims 4 PC sürümü 1 haftalığına ücretsiz olarak indirmeye sunuldu. Simülasyon türünü sevenler kesinlikle kaçırmasın.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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18
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün internet dünyasında birden fazla PC oyun mağazası var ve her hafta ücretsiz oyun kampanyaları yapılıyor. Epic Games ve Steam kampanyasından sonra EA Origin de bir kampanya yaptı.

Kısa süreliğine

Electronic Arts tarafından geliştirilen popüler simülasyon oyunu The Sims 4, 28 Mayıs tarihine kadar yani bir hafta boyunca EA Origin mağazası üzerinde ücretsiz dağıtılıyor olacak. Bunun için Origin üzerinde hesabınızın olması gerekiyor.

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Geniş karakter ve çevre oluşturma araçları sayesinde beğeni toplayan The Sims 4, son eklenen araçlar ile daha da üretken bir oyun olmuştu. Origin Access aboneleri için Get Famous ve Strangerville ek paketleri ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Ayrıca Origin üyeleri için Digital Deluxe Edition paketi de 50$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.polygon.com/2019/5/21/18634362/the-sims-4-free-pc-origin Yorum Yaz
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MustafaC53 2 hf. en beğenilen
Ek paket dolandırıcılığının ilk temsilcilerindendir kendisi. Umarım Sims 5, 4 kadar boş olmaz. (Ek paketsiz hâlini kastediyorum)
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Paetzold 2 hf.
Ekledim, teşekkürler.
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berk768 2 hf.
Para verseler böyle oyunlar oynamam.Sırf ücretsiz oldu diye boş çocuk oyunlarını oynayacaklara acıyorum...
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BZTRL 2 hf.
Origin launcher'dan alamdım oyunu web sitesi üzerinden aldım. Alamayan varsa bu şekilde deneyebilir.
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Guest-5B8CBD9F6 2 hf. yeni yorumcu
hmmm
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tobepeople 2 hf.
2020 Ye kadar Sims 5 gelecek demek ki :)
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a_y_k_u_t 2 hf.
Teşekkürler, kütüphaneye ekledim :)
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WaylandIZMIR 2 hf.
Steamde indirimsiz fiyatı 31 lira. İndirimde 10 lira falan oluyor.
Edit: Sims 4 steamde yok. Hatalı bakmışım
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Nerevarine 2 hf. WaylandIZMIR
Sims 4 Steam'de yok. 3 var.
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medverdev 2 hf.
eskimişti ama olsun yinede iyi oldu bu
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SEO-Uzmanı 2 hf.
simslerde bu hafta
seçim sandığına giden aile modeli ! :)
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İlke Kurtlutepe 2 hf. yeni yorumcu
Almaya çalışanlarda sadece arkadaşa hediye etme seçeneği çıkanlar oyunu istek listesine ekleyip liste üzerinden oyunu alsın. O zaman kütüphaneye ekleniyor.
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