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Bing Translator uygulaması Windows 8 için yayınlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Bing Translator uygulaması Windows 8 için yayınlandı
Çeviri konusundaki en başarılı uygulamalardan birisi olan Microsoft'un Bing Translator uygulaması yönünü şimdi de Windows 8 platformuna çevirdi.

40'dan fazla dili destekleyen Bing Translator, çevrimdışı çeviri desteği, cihaz kamerası ile çekilen görüntülerdeki yazıları tercüme edebilme, Charm araması yardımıyla Windows uygulamalarındaki içerikleri çevirebilme şeklinde pek çok önemli özellik sunuyor. 

Uygulama hali hazırda ücretsiz olarak Windows 8 uygulama mağazasında yerini almış durumda.


Bing Translator uygulaması Windows 8 için yayınlandı


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Guest-73A8A7D1E 6 yıl
mukemmel
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İnsan Çakması 6 yıl
İndirdik bi bakalım.

Edit:İyi sayılır ama diğer translator uygulamalarıyla aynı gibi. Çevrimdışı çevirme özelliği çok iyi olmuş. Arayüzü ise Metro arayüzüne yakışan bir arayüzü.
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