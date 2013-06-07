Bing Translator uygulaması Windows 8 için yayınlandı

Çeviri konusundaki en başarılı uygulamalardan birisi olan Microsoft'un Bing Translator uygulaması yönünü şimdi de Windows 8 platformuna çevirdi.





40'dan fazla dili destekleyen Bing Translator, çevrimdışı çeviri desteği, cihaz kamerası ile çekilen görüntülerdeki yazıları tercüme edebilme, Charm araması yardımıyla Windows uygulamalarındaki içerikleri çevirebilme şeklinde pek çok önemli özellik sunuyor.





Uygulama hali hazırda ücretsiz olarak Windows 8 uygulama mağazasında yerini almış durumda.











