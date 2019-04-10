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Bir kara deliğin ilk fotoğrafı ortaya çıkıyor: Tarihi anları canlı izleyin

Astronomi tarihinin en önemli duyurularından birisi birazdan yapılacak. Bir kara deliğin ilk gerçek fotoğrafının ortaya çıkarılacağı konferansı buradan canlı olarak izleyebilirsiniz.
1 ay
78,9b
1
31
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Bir kara deliğin ilk gerçek fotoğrafını görmeye artık çok yakınız. Uluslararası astronomlardan oluşan dev bir bilim heyeti birazdan canlı yayınla tarihi duyuruyu yapacak. Aşağıdaki pencereden konferansı canlı olarak izleyebilir ve bilim dünyasının bu tarihi anına tanıklık edebilirsiniz.

Canlı yayın Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.


Kara deliğin ilk fotoğrafı yayınlandı. İşte tarihi görüntü:




Nasıl bir fotoğraf beklenebilir?


Bir kara deliğin gerçek anlamda fotoğrafını çekmek mümkün değil. Zira kara deliklerin kütleçekimi o kadar yoğun ki bu devasa kütleçekiminden ışık bile kurtulamıyor. Kara delikler tüm elektromanyetik radyasyonları içine çekiyor. Dolayısıyla ne kadar yetenekli olursa olsun teleskoplarımızın hiçbirisinin bir kara deliği gerçek anlamıyla görmesi mümkün değil.

Peki hiçbir şekilde ışık yaymayan veya yansıtmayan bir cismin fotoğrafı nasıl çekilebilir? Bunu direkt olarak başarmamız imkansız. Ancak kara deliklerin etrafı, yutulan yıldızların veya gaz bulutlarının kalıntıları gibi inanılmaz parlak cisimlerle kaplı. Astronomide 'toplanma diski' ismi verilen bu yapı olay ufkunun (ışığın bile kaçamadığı nokta) etrafında yörüngesel bir harekete yayılmış halde bulunuyor. Bugün yayınlanacak olan fotoğrafta işte tam olarak burayı göreceğiz. Yani gerçek anlamda bir kara deliği değil ancak kara deliğin silüetini göreceğiz.

Aşağıda bugün yayınlanacak fotoğrafın tam olarak neye benzeyebileceğiyle ilgili yapılan modellemeler yer alıyor.

Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescobe) nedir?


Olay Ufku Teleskobu (EHT), dünyanın farklı bölgelerinde bulunan onlarca radyo teleskobunun koordineli bir şekilde çalıştırılmasıyla oluşturuldu. Devasa bir uluslararası iş birliği olan EFT; Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve hatta Antarktika'da bulunan radyo teleskoplarından oluşuyor.

EFT'nin amacı Samanyolu'nun merkezinde yer alan Sagittarius A* isimli süper kütleli kara deliği görüntülemekti. Sgr A* hem çok uzak bir konumda bulunuyor hem de kütlesine oranla inanılmaz küçük bir boyuta sahip. Dolayısıyla böylesi bir cismin fotoğrafını çekebilmemiz için normalde devasa bir teleskoba ihtiyacımız var. Ancak onlarca farklı teleskobun bir araya getirilmesiyle oluşturulan EFT de buna benzer bir güce sahip.
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Portraitclub 1 ay en beğenilen
Yutsa da kurtulsak zaten sıkıldım bunca giderden faturadan ev kirasından Allah’ın conisi hayatını yaşıyor ben hayatım yaşasın diye yaşıyorum. Nedir bu arkadaş? bir gök cismi mi, çarpacak kara delik mi yutacak ne olacaksa olsun artık sıkıldım
Yutsa da kurtulsak zaten sıkıldım bunca giderden faturadan ev kirasından Allah’ın conisi hayatını yaşıyor ben hayatım yaşasın diye yaşıyorum. Nedir bu arkadaş? ...
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Suzuyâ 1 ay
Eli titremiş çekerken bulanık oğlum bu.
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b@d0 1 ay
Yaklaşık olarak 500.000.000.000.000.000.000 km olduğu söyleniyor. Bugün yola çıkıp 120km/sa ortalama hızla gitsek (ki ne olur ne olmaz, mobese ve EDS'lerden dolayı dünyayı çıkana kadar 90km/saat'i geçmemenizi tavsiye ederim),
475646879756468,798 yıl sonra kara deliğe ulaşıyoruz. Sonra kim takar enflasyonunu tanzimini, kebap gibi mekan. Pırıl pırıl kafalar... Allah'ım nasip et.
Yaklaşık olarak 500.000.000.000.000.000.000 km olduğu söyleniyor. Bugün yola çıkıp 120km/sa ortalama hızla gitsek (ki ne olur ne olmaz, mobese ve EDS'lerden dol...
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DH Misafiri 3 hf.
dünya düz dünya dönmüyor bunlar yalan Allaha inanın evrim Allahı inkardır büyük patlama ve gezegen teorileri şeytanın oyunlarıdır bu dünyaya bir hiçten gelmediniz hiç düsünmez misiniz hiç akıl etmezmisiniz körü körüne nasaya bir din gibi inanyorsunuz bugünkü teknolojide hiç bir görüntüye inanamazsınız 1969dan beri saçma sapan uydurma görsellere videolara nasıl inanıyorsunuz
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DH Misafiri 1 ay
Sauron bu gencler...
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cabriyo 1 ay
kip thorn, interstellar filminde karadeliği formüllere göre doğrumu çizmiş şimdi göreceğiz.
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pspsexer 1 ay
50 milyar isik yili uzaktaki bir muamma..insanoglu akilli gecinsede daha hic bir sey bilmiyor..50 milyar isik yili uzaktan gelen bir goruntu 50 milyar yil oncesine aittir..bu delik milyarlarca yil once kendini yutmus ve yok olmus olabilir..daha yuttugu seylere ne olur onu bilmeden yorum yapmaniz yersiz..daha cok firin ekmek yemek sart..yolun en basindayiz..dunyadaki kara delikler bile fazlasiyla bas agritirken daha cok erken
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DH Misafiri 1 ay
Adamlar neler diyor millet neler yazıyor :) Adamların teorileri purgatory olabilir diyorlar yuhh daha neler dedim kadın da diyor ki henüz puzzle ın parçalarını tamamlamadık bu yalnızca bir kısmı sadece nerede olduğunu tespit ettik yani tek bir bakış açısından görünen yüzü olduğunu söylüyor ama o kadar büyük olduğunu söylüyorsa farklı açılardan da görüntüleyemezler ömür yetmez onun dairesel bir şekilde görüntülenmesine :)
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The.Mafia 1 ay
Ne kara delikmiş sosyal medyada alay konusu oldu
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Askaparta 1 ay
Nasaysa inanmam derken silüet çıktı.
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KaleyDeskop 1 ay
cahilliğe bak adam sırf beğeni kasmak için neler yazmış. Yüzlerce kişinin eneğini böylemi kutluyorsun işsiz arkadaş? seninle aynı dünyada nefes almak bile azap geliyor, madem beğenmiyorsun yol al mars'a. Ya sev ya terket..
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burgfb 1 ay
44 milyon euroluk resim...
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Tengrist 1 ay
Benim cepte de var kara delik ay sonu maaşı yutuyor iflahımı gevretiyor
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kara delik, astronomi ve
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