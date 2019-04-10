Bir kara deliğin ilk fotoğrafı ortaya çıkıyor: Tarihi anları canlı izleyin

Bir kara deliğin ilk gerçek fotoğrafını görmeye artık çok yakınız. Uluslararası astronomlardan oluşan dev bir bilim heyeti birazdan canlı yayınla tarihi duyuruyu yapacak. Aşağıdaki pencereden konferansı canlı olarak izleyebilir ve bilim dünyasının bu tarihi anına tanıklık edebilirsiniz.

Kara deliğin ilk fotoğrafı yayınlandı. İşte tarihi görüntü:

Nasıl bir fotoğraf beklenebilir?

Peki hiçbir şekilde ışık yaymayan veya yansıtmayan bir cismin fotoğrafı nasıl çekilebilir? Bunu direkt olarak başarmamız imkansız. Ancak kara deliklerin etrafı, yutulan yıldızların veya gaz bulutlarının kalıntıları gibi inanılmaz parlak cisimlerle kaplı. Astronomide 'toplanma diski' ismi verilen bu yapı olay ufkunun (ışığın bile kaçamadığı nokta) etrafında yörüngesel bir harekete yayılmış halde bulunuyor. Bugün yayınlanacak olan fotoğrafta işte tam olarak burayı göreceğiz. Yani gerçek anlamda bir kara deliği değil ancak kara deliğin silüetini göreceğiz.

Aşağıda bugün yayınlanacak fotoğrafın tam olarak neye benzeyebileceğiyle ilgili yapılan modellemeler yer alıyor.

Olay Ufku Teleskobu (Event Horizon Telescobe) nedir?

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Canlı yayın Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.Bir kara deliğin gerçek anlamda fotoğrafını çekmek mümkün değil. Zira kara deliklerin kütleçekimi o kadar yoğun ki bu devasa kütleçekiminden ışık bile kurtulamıyor. Kara delikler tüm elektromanyetik radyasyonları içine çekiyor. Dolayısıyla ne kadar yetenekli olursa olsun teleskoplarımızın hiçbirisinin bir kara deliği gerçek anlamıyla görmesi mümkün değil.Olay Ufku Teleskobu (EHT), dünyanın farklı bölgelerinde bulunan onlarca radyo teleskobunun koordineli bir şekilde çalıştırılmasıyla oluşturuldu. Devasa bir uluslararası iş birliği olan EFT; Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika ve hatta Antarktika'da bulunan radyo teleskoplarından oluşuyor.EFT'nin amacı Samanyolu'nun merkezinde yer alan Sagittarius A* isimli süper kütleli kara deliği görüntülemekti. Sgr A* hem çok uzak bir konumda bulunuyor hem de kütlesine oranla inanılmaz küçük bir boyuta sahip. Dolayısıyla böylesi bir cismin fotoğrafını çekebilmemiz için normalde devasa bir teleskoba ihtiyacımız var. Ancak onlarca farklı teleskobun bir araya getirilmesiyle oluşturulan EFT de buna benzer bir güce sahip.