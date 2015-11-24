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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bir klavye düşünün ki içi parçalanmadan açılamıyor!

iFixit içini açma süreçlerine yeni ürünler doğrultusunda devam ediyor. Firmanın bu doğrultudaki son konuğu iPad Pro için Smart Keyboard oldu ve ilginç bir sonuç ortaya çıktı.
3 yıl
5,4b
1
21
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bir klavye düşünün ki içi parçalanmadan açılamıyor!

Detaylarına burada ve burada yer verdiğimiz Apple iPad Pro ile Apple Pencil sonrası sıra Apple Smart Keyboard'un içini açmaya geldi ve iFixit çok geçmeden hazırladığı yeni raporu teknoloji dünyası ile paylaştı.
Teknolojik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgiler veren iFixit, Apple'ın iPad Pro ile beraber tanıttığı yeni kablosuz klavyesi Smart Keyboard'u 11 adımda parçalarına ayırdı ve 10 üzerinden 0 puan verdi. iFixit'den "0" puan alan nadir ürünler arasına yerleşen klavye, bunu tamamen kapalı gövdesinin parçalanmadan açılamıyor olmasıyla aldı. 
Bünyesinde herhangi bir görünür bağlantı noktası olmadığı için içi kesilerek açılan Smart Keyboard, kumaş ile plastikten üretilen bu yekpare gövdesiyle suyla toza karşı dayanıklı bir çözüm oluşturuyor ve tuş sistemi olarak Apple'ın yeni "Kelebek" anahtar tasarımını kullanıyor. Apple Macbok ailesinde de kullanılmaya başlanan bu anahtar bildiğiniz gibi daha rahat yazılmasına imkan tanıyor ve daha ince ancak stabil klavyelerin önünü açıyor.
iFixit'in Apple Smart Keyboard için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. iPad Pro için Smart Keyboard'un ülkemiz satış fiyatının 650 TL seviye olduğunu belirmekte fayda var.
Bir klavye düşünün ki içi parçalanmadan açılamıyor!
 

https://www.ifixit.com/Teardown/Smart+Keyboard+Teardown/53052 Yorum Yaz
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Delikli Nane 3 yıl en beğenilen
o fiyata klavye dahil sistem toplayan var
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Das Boot 3 yıl
Klavyenin fiyata gel. Artık ciddi tartışmadan uzak, komik oluyor Apple'ın fiyatları.
1 Yanıt Yanıtla +13
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gcb1903 3 yıl Turist55
Turist55

patren

klavye bozulunca yenisi al diyor resmen apple


Ne zaman klavyenin bozulupta tamir edildiğini gördün? Ya su dökülür devreler yanar yada kırıp parçalarsın

Hocam hiç klavyeniz bozulmadı mı? Ben daha geçen ay Thermaltake klavyeyi yolladım garantiye yaptılar geldi. Niye bozulmasın daha önce 2 tane Microsoft klavyem de bozulmuştu. Klavye gayet bozulan bir alet. Hatta bozulmayan ne var ki.


Olaya dönersek adamlar 10 tane parasına sattık zaten bozulunca biz de tamir etmeyiz yenisini veririz diye düşünmüşler zaar.
Turist55patrenklavye bozulunca yenisi al diyor resmen appleNe zaman klavyenin bozulupta tami...
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mskblt 3 yıl
Alırlar kardeşim alırlar bi telefona 4500 lira veren adam buna mı acıycak.Apple yapsında kağıt mendil olsun.100 lira olsun 100'lüğü adam gider onu yinede alır böyle adamlar var çünkü.
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Mianfei 3 yıl
Apple soyguncudur bu paralari piyasadaki hic bi serefsiz firma haketmiyor
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Göztepeli 3 yıl
Arkadaş şu elektronik cihazlar neden bu kadar zor açılır anlamam, koy dört tane vida isteyen açsın bozulduğunda tamiretmeye çalışsın ama olur mu illaki uğraştıracaklar içini açamasında yenisini alsın ya da açmaya çalışırken bozsun...
Geçen gün HP laptop un pilini tutan yaylı sistem bozuldu 21 tane vida söktüm yine de arka kapağı açamadım...
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Das Boot 3 yıl
Klavyenin fiyata gel. Artık ciddi tartışmadan uzak, komik oluyor Apple'ın fiyatları.
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DH Misafiri 3 yıl
Yine bir donanım haber klasiği apple kötüleme haberleri yapmakta üzerinize yok. Diğer firmalar hata yapar ama apple yapamaz neden çünkü onlar ucuza ürün satıyor zaten apple pahalı olduğu için olmamalı. Evet pahalı ama bana bir tane firma gösterin satışının arkasında durup gerektiğinde yüzbinlerce cihazı yenisiyle değiştiren?. Sony mi ? Hani şu 4k video çekerken ısınıp kamerayı kapatan telefonları? Samsung mu? Hani 2 ay sonra donup kullanıcıyı formata zorlayan?
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alemburda34 3 yıl
Allah kimseyi apple eline dusurmesin garantin bitti diyeim klavye bozuldu 650 Tl bir klavyeye vermek insanin agirina girer. Apple iste luks tuketimin basi.
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cournaleous 3 yıl
çöp möp denmişte bu klavyeyi cs at diye çıkartmamış adamlar sana banada çıkartmamışlar üst segment ürünü iş adamlarına hitap ediyor.
fan boy fln değilim a4 tech klavyem birtane android dandik telefonum var eksilemeyin =D
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EnemyDestroyeD 3 yıl cournaleous
cournaleous
çöp möp denmişte bu klavyeyi cs at diye çıkartmamış adamlar sana banada çıkartmamışlar üst segment ürünü iş adamlarına hitap ediyor.
fan boy fln değilim a4 tech klavyem birtane android dandik telefonum var eksilemeyin =D

üst segment adam klavye kullanmaz para verir eleman tutar ona yzdırır kardeşim
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BekirHan 3 yıl
icouldntfixit
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OverClocK1ng 3 yıl
"Bir klavye düşünün ki içi parçalanmadan açılamıyor!"
Apple...
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mementopolis 3 yıl
cöp
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Delikli Nane 3 yıl en beğenilen
o fiyata klavye dahil sistem toplayan var
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