"Bir klavye düşünün ki içi parçalanmadan açılamıyor!"

Detaylarına burada ve burada yer verdiğimiz Apple iPad Pro ile Apple Pencil sonrası sıra Apple Smart Keyboard'un içini açmaya geldi ve iFixit çok geçmeden hazırladığı yeni raporu teknoloji dünyası ile paylaştı.

Teknolojik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgiler veren iFixit, Apple'ın iPad Pro ile beraber tanıttığı yeni kablosuz klavyesi Smart Keyboard'u 11 adımda parçalarına ayırdı ve 10 üzerinden 0 puan verdi. iFixit'den "0" puan alan nadir ürünler arasına yerleşen klavye, bunu tamamen kapalı gövdesinin parçalanmadan açılamıyor olmasıyla aldı.

Bünyesinde herhangi bir görünür bağlantı noktası olmadığı için içi kesilerek açılan Smart Keyboard, kumaş ile plastikten üretilen bu yekpare gövdesiyle suyla toza karşı dayanıklı bir çözüm oluşturuyor ve tuş sistemi olarak Apple'ın yeni "Kelebek" anahtar tasarımını kullanıyor. Apple Macbok ailesinde de kullanılmaya başlanan bu anahtar bildiğiniz gibi daha rahat yazılmasına imkan tanıyor ve daha ince ancak stabil klavyelerin önünü açıyor.

iFixit'in Apple Smart Keyboard için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. iPad Pro için Smart Keyboard'un ülkemiz satış fiyatının 650 TL seviye olduğunu belirmekte fayda var.

https://www.ifixit.com/Teardown/Smart+Keyboard+Teardown/53052