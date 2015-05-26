Bir tasarım unsuru olarak akıllı telefonlarda ekran/kasa oranı: En yükseğinden en düşüğüne modern telefonlar

Endüstriyel tasarımın akıllı telefon arenasındaki güncel rekabeti konusu ekran / kasa oranı. Modern telefonların, özellikle de küresel markaların duyurduğu bazı yeni modellerin birbirine benzediği tartışıladursun, çerçevesiz ya da çerçevesize yakın tasarım dilini benimseyen kimi üreticiler, ortaya koydukları tasarımlar ile heyecan yaratmayı başarıyorlar.

Hazırlanan yeni bir grafik, duyurusu yapılan ve hali hazırda satışı devam eden telefonları , ekranın kasaya oranı kriteri çerçevesinde bir araya getiriyor. Tablodan da anlaşılabileceği üzere, Japon üretici Sharp'ın ülkemizde göremediğimiz ve yakın gelecekte görme ihtimalimizin olmadığı Aquos serisi telefonları, bu konuda başı çekiyorlar.

Görünüm anlamında etkileyici bir profil ortaya koyan Japon üretici, bu tercihin olumsuz bir yansıması olarak genel kullanımı etkileyecek bazı radikal teknoloji kararlar almak zorunda kalmış. Örneğin çerçevesiz ekran görünümü için üst kısımdaki geleneksel ahize yerleşimine son veren Sharp, titreşimlerden istifade eden kendine has ses iletişim teknolojisi kullanıyor.

Daha alışılageldik telefon tasarımları arasında, iddiası en yüksek model ise Çinli üretici Oppo'nun çiçeği burnunda modellerinden R7 Plus. Bir başka Çinli üretici Huawei de yıllardır ince çerçeveli telefon tasarımlarına ciddi yatırım yapıyor. Yine yakın gelecekte ülkemize gelmesini beklediğimiz "phablet" modelleri P8 Max'te, bu konuda hayli iddialı.

Daha yaygın modeller arasında başı çeken ise Galaxy Note 4 oluyor. Devam modeli Note 5 için dedikodu kazanının ateşi yükslirken, gerek tasarım gerekse de genel performansı ile güncelleğinden pek bir şey kaybetmeyen cihaz, ekran/kasa oranı kriterinde de en iyiler arasında yer alıyor. Yeni telefon modellerinden LG G4 ise, G2 ile akıllı telefon dünyasına tasarım konusunda belli dersler veren LG'nin önemli ama bu kriterde başa güşeren modeli değil malesef.

Kendi dünyalarını temsil eden iPhone 6 serisi ise, sıralamada gerilerde kalsalar da 5.5-inç iPhone 6 Plus'un Çin'de gördüğü yoğun ilgi ile dünya satışlarında en azından model bazında zirveyi açık ara fark ile sürdürüyorlar. Jonathan Ive'ı Chief Design Officer gibi yeni bir sıfatla ödüllendirdiği Apple, iPhone 6s'de çerçeveleri incelteceği iddia ediliyor.

Tabi bu tabloda olmayan bazı başka modelleri de yarışa dahil edebiliriz ama genel hatları, güncellekleri ve popülerlikleri itibariyle akıllı telefon dünyasına yön veren önemli modellerin ekran/kasa yarışındaki son durumu bu şekilde. Bu Infografik için veriler, GSM Arena ile Phone Arena gibi sitelerden temin edilmiş. Buradaki veritabanı bilgileri zaman zaman yanlışlık arz edebiliyor ama bilinen veriler itibariyle ekosistemin son durumu genel olarak bu şekilde.

http://www.mobilsiden.dk/nyheder/grafik-hvor-meget-af-din-smartphone-er-skaerm,lid.34558/