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Bir tasarım unsuru olarak akıllı telefonlarda ekran/kasa oranı: En yükseğinden en düşüğüne modern telefonlar

3 yıl
13,4b
1
87
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Endüstriyel tasarımın akıllı telefon arenasındaki güncel rekabeti konusu ekran / kasa oranı. Modern telefonların, özellikle de küresel markaların duyurduğu bazı yeni modellerin birbirine benzediği tartışıladursun, çerçevesiz ya da çerçevesize yakın tasarım dilini benimseyen kimi üreticiler, ortaya koydukları tasarımlar ile heyecan yaratmayı başarıyorlar.
Hazırlanan yeni bir grafik, duyurusu yapılan ve hali hazırda satışı devam eden telefonları , ekranın kasaya oranı kriteri çerçevesinde bir araya getiriyor. Tablodan da anlaşılabileceği üzere, Japon üretici Sharp'ın ülkemizde göremediğimiz ve yakın gelecekte görme ihtimalimizin olmadığı Aquos serisi telefonları, bu konuda başı çekiyorlar.
Görünüm anlamında etkileyici bir profil ortaya koyan Japon üretici, bu tercihin olumsuz bir yansıması olarak genel kullanımı etkileyecek bazı radikal teknoloji kararlar almak zorunda kalmış. Örneğin çerçevesiz ekran görünümü için üst kısımdaki geleneksel ahize yerleşimine son veren Sharp, titreşimlerden istifade eden kendine has ses iletişim teknolojisi kullanıyor.
Daha alışılageldik telefon tasarımları arasında, iddiası en yüksek model ise Çinli üretici Oppo'nun çiçeği burnunda modellerinden R7 Plus. Bir başka Çinli üretici Huawei de yıllardır ince çerçeveli telefon tasarımlarına ciddi yatırım yapıyor. Yine yakın gelecekte ülkemize gelmesini beklediğimiz "phablet" modelleri P8 Max'te, bu konuda hayli iddialı.
Daha yaygın modeller arasında başı çeken ise Galaxy Note 4 oluyor. Devam modeli Note 5 için dedikodu kazanının ateşi yükslirken, gerek tasarım gerekse de genel performansı ile güncelleğinden pek bir şey kaybetmeyen cihaz, ekran/kasa oranı kriterinde de en iyiler arasında yer alıyor. Yeni telefon modellerinden LG G4 ise, G2 ile akıllı telefon dünyasına tasarım konusunda belli dersler veren LG'nin önemli ama bu kriterde başa güşeren modeli değil malesef.
Kendi dünyalarını temsil eden iPhone 6 serisi ise, sıralamada gerilerde kalsalar da 5.5-inç iPhone 6 Plus'un Çin'de gördüğü yoğun ilgi ile dünya satışlarında en azından model bazında zirveyi açık ara fark ile sürdürüyorlar. Jonathan Ive'ı Chief Design Officer gibi yeni bir sıfatla ödüllendirdiği Apple, iPhone 6s'de çerçeveleri incelteceği iddia ediliyor.  
Tabi bu tabloda olmayan bazı başka modelleri de yarışa dahil edebiliriz ama genel hatları, güncellekleri ve popülerlikleri itibariyle akıllı telefon dünyasına yön veren önemli modellerin ekran/kasa yarışındaki son durumu bu şekilde. Bu Infografik için veriler, GSM Arena ile Phone Arena gibi sitelerden temin edilmiş. Buradaki veritabanı bilgileri zaman zaman yanlışlık arz edebiliyor ama bilinen veriler itibariyle ekosistemin son durumu genel olarak bu şekilde.  

http://www.mobilsiden.dk/nyheder/grafik-hvor-meget-af-din-smartphone-er-skaerm,lid.34558/ Yorum Yaz
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napolyon94 3 yıl en beğenilen
En keko yine iphone
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allien72 3 yıl
ilko
iphone bugatti gibidirherkes satın alamaz

Sokakta tüm yeni yetmelerin elinde. Nasıl oluyo bu iş?
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gcb1903 3 yıl
Ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zor.
Sony için hala " çerçeve " diyen arkadaşlar var. İşte bunlar sadece ezberci ve popülist olma peşindeki kişiler. Aynı şey Htc için de geçerli. Biri desin herkes papağan gibi aynı şeyi tekrarlıyor.
Kimse i5s için böyle şeyler söylemez ama zira Apple o isterse % 15 ekran oranı olsun gık denmez. Zira popülarite Iphone'dan yana.
Ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zor.Sony için hala " çerçeve " diyen arkadaşlar var. İşte bunlar sadece ezberci ve popülist olma peşindeki ...
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bkaramanb 3 yıl
Sony c5 ultra neden yok. Ekranı yanlara sıfır. Nasıl bi araştırmaysa.
1 Yanıt Yanıtla
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Tekara 3 yıl bkaramanb
Araştırmanın yapıldığı tarihe ve c5 ultranın cıkış tarihine bak.
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DH Misafiri 3 yıl
mobilsiden.dk/...,lid.34558/ yazının alındıgı sayfa
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aycibin 3 yıl
ekran kasa oranıyla satış oranları ters orantını.demekki kalın çerçeveli telefon daha tercih sebebi :)
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arizaeren 3 yıl
Yav bu dinanim haber editorleri cidden reklamci parali kalemsor baska bisey degil anlayin bunu. G2 yok g3 yok. Bu haberi farkli tek.sitelerinden okuyun hepsi var. Bu site tasak gecmelik bi site baska bi ise yaramaz
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cihangir151 3 yıl
Sıralama çok yanlış. Aynı ekran ölçüsüne sahip telefonlar oransal olarak karşılaştırılmalı. yoksa elbette 4.7 inçlik bir ekranın çerçeveye oranı 6 inçlik bir telefondan düşük olabilir.
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camoka5 3 yıl
ilko
iphone bugatti gibidirherkes satın alamaz

Ne kadar apa varsa elinde iphone var. Bugattiye binen kaç tane pale gördün?
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By Karabay 3 yıl
G3 %76,6. niye yok?
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wetpozer 3 yıl
Valla keşke gelse, çinde bir arkadaşımdan rica ettim getirtmeye çalışıyorum... 1500 tl'ye denk geliyor güncel kurla. bu seviye bir telefon için çok iyi bi fiyat bence...
beni tek korkutan Dil. şu an İNG ve CHN mevcut
kaoslordu100
wetpozerArkadaşlar an itibarıyla sınıfının kasa&ekran oranı en yüksek telefon %80.3 il LETV MAXdir.kaynak : m.lemall.com/... (not: sıradan 3. resim)(not: Dikkat! aşık olabilirisiniz)
Telefon süper. Üstelik kapasitif tuşlar var sanal tuş da değil. Dediğin kadar varmış hani Türkiyeye gelmez ki bunlar.

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wetpozer 3 yıl
Evet kesinlikle bende benzetiyorum. çinlilerin tasarım anlayışı hep aynı...
qazrfv
wetpozerArkadaşlar an itibarıyla sınıfının kasa&ekran oranı en yüksek telefon %80.3 il LETV MAXdir.kaynak : m.lemall.com/... (not: sıradan 3. resim)(not: Dikkat! aşık olabilirisiniz)
Linke tıkladığımda karşımda huawei mate 7 var sandım telefon aşırı ona benziyor sadece led flashın yeri değişmiş. Ayrıca huawei p8 max varda, mate 7 niye sıralamada yok acaba % 77.6lık bir ekran gövde oranı var.

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Biggest Star 3 yıl
Merak edenler için: LG G2 de ekran/kasa oranı %75.9
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Citizen'in Pengueni 3 yıl
Yüksek Apple teknolojisi.

Adamlar aynı oranda ekranı büyüttü devrim oldu.
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