Kara göründü! Akıllı telefon satışlarında düşüş bitiyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon üreticileri, ekonomik koşullar nedeniyle kendilerini okyanusun ortasında buldu. Azalan gelirler ve düşen satışlar nedeniyle etkilenen üreticiler önemli tasarruf adımları atarak kayıpları önlemeye çalışıyordu. Sektörden gelen yeni raporlar ise üreticiler için artık karanın göründüğüne işaret ediyor. Omdia tarafından yayınlanan rapora göre birçok üretici büyüme trendine geri dönerken akıllı telefon sevkiyatındaki düşüş yavaşlıyor.

Çöküş yavaşladı

Telekomünikasyon, medya ve teknolojinin küresel kapsamı konusunda uzmanlaşmış bağımsız bir analist ve danışmanlık firması olan Omdia’nın yayınladığı son akıllı telefon ön sevkiyat raporuna göre, yılın üçüncü çeyreğindeki sevkiyatlar bir önceki yıla kıyasla sadece yüzde 0,7’lik bir düşüş görerek 301,6 milyon adede ulaştı. Bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında ise yüzde 13,4'lük bir artış söz konusu.

Bu yıl Apple, Xiaomi, Transsion Holdings Group, Honor ve Huawei dahil olmak üzere büyük akıllı telefon üreticilerin bir kısmı büyüme kaydedenken Samsung, vivo ve Realme gibi devler ise düşüş yaşadı. Bununla birlikte COVID-19 salgını sırasında görülen güçlü akıllı telefon talebi döneminden sonra, genel akıllı telefon sevkiyatlarında yıllık bazda düşüşlerin art arda dokuzuncu çeyreğini de görmüş durumdayız. Bunda yüksek enflasyon trendinin payı büyük.

Tam Boyutta Gör Bu çeyrekte de 58,8 milyon sevkiyatla hala en çok sevkiyat yapan şirket Samsung oldu. Samsung çeyrek bazda yüzde 10,3 artış sağlasa da önceki yıla kıyasla yüzde 8.2’lik düşüş gördü. Buna bağlı olarak Samsung’un pazar payı yüzde 21’den yüzde 19’a geriledi. Apple, önceki çeyrekte gördüğü düşüşü hızlı bir şekilde toparlayarak 53,4 milyon adetle çeyrek bazda yüzde 23,6 ve yıllık bazda yüzde 2,3'lük bir artış kaydetti. Apple’ın pazar payı bu çeyrekte yüzde 18’e yükseldi. Xiaomi'nin pazar payı, uzun bir süre düşen sevkiyatların ardından toparlanıyor. Firma bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,0 ve geçen yıla göre yüzde 2,5 artışla 41,5 milyon sevkiyat gerçekleştirdi. Ancak Xiaomi için asıl pazar tehdidi Oppo, vivo ve giderek artan bir şekilde Transsion Holdings’in olduğu görülüyor.

Transsion Holding çılgın bir yükseliş yakaladı

Muhtemelen Transsion Holding’in adını çoğu kişi şimdiye kadar hiç duymadı ancak bu şirketin altında Infinix Mobile, TECNO Mobile, itel Mobile bulunuyor. TECNO’nun Türkiye’de üretim tesisi de bulunuyor. Öte yandan Transsion Holding, çeyrek bazda yüzde 7,3 artış, yıllık bazda ise yüzde 48,6 artış yakalayarak 26,3 milyon adete ulaştı.

Transsion, Honor ve Huawei başta olmak üzere tüm büyük markaların yarısının sevkiyatları geçtiğimiz yıla kıyasla artış gösterdi. Dolayısıyla 2023'te akıllı telefon sektörünün karşı karşıya olduğu sorunların sona ermekte olduğu açık; enflasyon küresel olarak yavaşlıyor ve bununla birlikte tüketicilerin güveni de artıyor.

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