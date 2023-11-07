Kara göründü! Akıllı telefon satışlarında düşüş bitiyor

Çöküş yavaşladı
Telekomünikasyon, medya ve teknolojinin küresel kapsamı konusunda uzmanlaşmış bağımsız bir analist ve danışmanlık firması olan Omdia’nın yayınladığı son akıllı telefon ön sevkiyat raporuna göre, yılın üçüncü çeyreğindeki sevkiyatlar bir önceki yıla kıyasla sadece yüzde 0,7’lik bir düşüş görerek 301,6 milyon adede ulaştı. Bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında ise yüzde 13,4'lük bir artış söz konusu.
Bu yıl Apple, Xiaomi, Transsion Holdings Group, Honor ve Huawei dahil olmak üzere büyük akıllı telefon üreticilerin bir kısmı büyüme kaydedenken Samsung, vivo ve Realme gibi devler ise düşüş yaşadı. Bununla birlikte COVID-19 salgını sırasında görülen güçlü akıllı telefon talebi döneminden sonra, genel akıllı telefon sevkiyatlarında yıllık bazda düşüşlerin art arda dokuzuncu çeyreğini de görmüş durumdayız. Bunda yüksek enflasyon trendinin payı büyük.
Transsion Holding çılgın bir yükseliş yakaladı
Muhtemelen Transsion Holding’in adını çoğu kişi şimdiye kadar hiç duymadı ancak bu şirketin altında Infinix Mobile, TECNO Mobile, itel Mobile bulunuyor. TECNO’nun Türkiye’de üretim tesisi de bulunuyor. Öte yandan Transsion Holding, çeyrek bazda yüzde 7,3 artış, yıllık bazda ise yüzde 48,6 artış yakalayarak 26,3 milyon adete ulaştı.
Transsion, Honor ve Huawei başta olmak üzere tüm büyük markaların yarısının sevkiyatları geçtiğimiz yıla kıyasla artış gösterdi. Dolayısıyla 2023'te akıllı telefon sektörünün karşı karşıya olduğu sorunların sona ermekte olduğu açık; enflasyon küresel olarak yavaşlıyor ve bununla birlikte tüketicilerin güveni de artıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.