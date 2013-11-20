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Bisikletçilere özel hava yastığı Hövding'in satışına başlandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bisikletçilere özel hava yastığı Hövding'in satışına başlandı
Spor ya da gezme amaçlı olarak bisiklete binmek oldukça eğlenceli ve keyifli bir aktivite olsa da, ülkemiz kara yolları üzerinde bisikletlere özel yolların çok az sayıda olması ve çoğu kişinin kask takmak istememesi, herkesin çok iyi bildiği gibi birçok tehlikeli soruna yol açabiliyor. İşte kask takmak istemeyen bu kişiler için hazırlanan hava yastığı modeli Hövding'in satışına başlanmış durumda.
Uzun zamandır geliştirilen Hövding, kişilerin boynuna takılıyor ve içerisinde yer alan elektronik devrelerin yardımıyla oluşan anormal darbeleri algılayarak, helyum gazıyla şişirdiği (0.1 saniye açılma ve şişme süresi) özel koruma yastığını sürücülerin kafasını tam olarak saracak şekilde açıyor. Bu sayede kişilerin kafa bölgesini her açıdan koruma altına alan ürün, ufak kara kutusuyla da kazanın 10 saniyelik bölümünü veri olarak kaydediyor. Farklı renk ve desen seçenekleriyle herkesin zevkine uygun bir yapı ortaya koyan Hövding, gösterilen örnekler doğrultusunda gerçekten oldukça faydalı bir amaca hizmet ediyor.
Firmanın resmi sitesi üzerinden 540$ fiyat etiketiyle satın alınabilen Hövding bisikletçilere özel hava yastığı hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Bisikletçilere özel hava yastığı Hövding'in satışına başlandı

http://shop.hovding.com Yorum Yaz
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Mythology 6 yıl en beğenilen
Her kaza yaptığımızda 540 USD öderiz artık.
2 Yanıt Yanıtla +14
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Umutcan 6 yıl
Açılmış hali açısından Lady gaga ilk müşterileri olur.
1 Yanıt Yanıtla +8
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UchihaEziği 6 yıl
Buna 540 vermeyi düşünüyorsanız kafanızı korumaya pekte gerek yok
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HünkarBeğendi 6 yıl
hah aynı böyle tüm kadroyu ve bizi saracak şekilde yapsalar tam olacak...kaza anında birden şişecek sonra havayastıklarından bir topa dönüşücez.
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Master_Evil 6 yıl
kask varken o kadar gerekli mi?
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WarSaw 6 yıl
bunun açılmış halinin manuel şişirmeli modelini yapsalar hem çok daha ucuza mal olur hemde açılcakmı açılmıcakmı derdi tasası olmaz.
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PhotoBy_Anonim 6 yıl
Bunu taksam zaten düşmem ki ben. O kadar para verdikten sonra düşülür mü?
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metebyr 6 yıl
i want to play a game..
(hazır piskiletin üzerinde takıcaz, yanaklara 2 şer halka oldu mu tamamdır sahne)
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DH Misafiri 6 yıl
Yandan çarpınca ne oluyor peki ?
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khytr89 6 yıl
1 kazanin maliyeti
Airbag 580 $
Ortopedi masrafi 1000tl
Toplam: 2200tl :s
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rorschach_ 6 yıl khytr89
khytr89

1 kazanin maliyeti



Airbag 580 $

Ortopedi masrafi 1000tl



Toplam: 2200tl :s

bedelin değil hayatın önemi var burada ama tabi tercih meselesi.


bu arada @umut doğru söylüyorsun o bundan da beter.
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kımyasal 6 yıl
540 Dolar için böbreği gazeteye sarıcak adam var.
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bnym97 6 yıl
Bizim bindiğimiz bisikletler 540$ değil hava yastığı mı alıcaz zaten yastık bildiğin full face kask
full face kasklar daha ucuz + daha güvenli ya yastık açıldığı gibi sivri birşeye batıp patlarsa ne işe yarayıcak
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Mythology 6 yıl en beğenilen
Her kaza yaptığımızda 540 USD öderiz artık.
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rorschach_ 6 yıl
valla suratı her türlü dağılır öne doğru düşenin, yastığın önü açık. kask lazım.
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Umutcan 6 yıl
Açılmış hali açısından Lady gaga ilk müşterileri olur.
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