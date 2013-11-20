Bisikletçilere özel hava yastığı Hövding'in satışına başlandı

Spor ya da gezme amaçlı olarak bisiklete binmek oldukça eğlenceli ve keyifli bir aktivite olsa da, ülkemiz kara yolları üzerinde bisikletlere özel yolların çok az sayıda olması ve çoğu kişinin kask takmak istememesi, herkesin çok iyi bildiği gibi birçok tehlikeli soruna yol açabiliyor. İşte kask takmak istemeyen bu kişiler için hazırlanan hava yastığı modeli Hövding'in satışına başlanmış durumda.

Uzun zamandır geliştirilen Hövding, kişilerin boynuna takılıyor ve içerisinde yer alan elektronik devrelerin yardımıyla oluşan anormal darbeleri algılayarak, helyum gazıyla şişirdiği (0.1 saniye açılma ve şişme süresi) özel koruma yastığını sürücülerin kafasını tam olarak saracak şekilde açıyor. Bu sayede kişilerin kafa bölgesini her açıdan koruma altına alan ürün, ufak kara kutusuyla da kazanın 10 saniyelik bölümünü veri olarak kaydediyor. Farklı renk ve desen seçenekleriyle herkesin zevkine uygun bir yapı ortaya koyan Hövding, gösterilen örnekler doğrultusunda gerçekten oldukça faydalı bir amaca hizmet ediyor.

Firmanın resmi sitesi üzerinden 540$ fiyat etiketiyle satın alınabilen Hövding bisikletçilere özel hava yastığı hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://shop.hovding.com