BitMEX CEO'su:"Bitcoin 2019 yılı sonunda 10,000 dolar olacak."

Kripto para ticaret platformu BitMEX'in kurucu ortağı ve CEO'su olan Arthur Hayes, Bitcoin’in bu yıl 10.000 dolar fiyat seviyesine geri döneceğini öngördü.

Hayes’e göre, pazarın toparlanması 2019’un dördüncü çeyreğinde başlayacak. Hayes:"2019 piyasalar için çok şiddetli olacak ama Bitcoin tekrar 10,000 dolar olacak. Bu durum, çok önemli bir psikolojik engel. Bitcoin'in 1,000 dolardan 10,000 dolara yükseliş 11 ay almıştı ama 10,000 dolardan 20,000 dolara çıkışı ve tekrar 10,000 dolara düşüşü bir aydan daha az sürdü." dedi.

Arthus Hayes, geçtiğimiz yıl yaptığı yıl sonu Bitcoin tahmininde birçok analist gibi yanılmıştı. Hayes, Bitcoin'in 2018 yılını 50,000 dolar ile bitireceğini tahmin etmişti fakat bu tahmininde yanılmıştı.

Hayes'in yanıldığı tahminleri olsa da, özellikle geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaptığı analizlerin sonuçlarını doğru yorumlaması yatırımcılarda bir güven oluşturmuştu. Özellikle Ethereum'un ve Bitcoin'in fiyatına dair yaptığı kısa vadeli analizlerin doğruluğu Hayes'i yatırımcıların gözünde güvenilir bir analist konumuna getirmişti.

https://cointelegraph.com/news/bitmex-ceo-arthur-hayes-says-bitcoin-will-test-10-000-in-2019