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BitMEX CEO'su:"Bitcoin 2019 yılı sonunda 10,000 dolar olacak."

BitMEX'in CEO'su Arthur Hayes, Bitcoin'in 2019 yılının sonunda 10,000 dolar olacağını söyleyerek yıl sonu Bitcoin fiyat tahmini yaptı. Tom Lee de 2019'da bir boğa piyasası olacağını söylemişti.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Kripto para ticaret platformu BitMEX'in kurucu ortağı ve CEO'su olan Arthur Hayes, Bitcoin’in bu yıl 10.000 dolar fiyat seviyesine geri döneceğini öngördü.
Hayes’e göre, pazarın toparlanması 2019’un dördüncü çeyreğinde başlayacak. Hayes:"2019 piyasalar için çok şiddetli olacak ama Bitcoin tekrar 10,000 dolar olacak. Bu durum, çok önemli bir psikolojik engel. Bitcoin'in 1,000 dolardan 10,000 dolara yükseliş 11 ay almıştı ama 10,000 dolardan 20,000 dolara çıkışı ve tekrar 10,000 dolara düşüşü bir aydan daha az sürdü." dedi.
Arthus Hayes, geçtiğimiz yıl yaptığı yıl sonu Bitcoin tahmininde birçok analist gibi yanılmıştı. Hayes, Bitcoin'in 2018 yılını 50,000 dolar ile bitireceğini tahmin etmişti fakat bu tahmininde yanılmıştı.
Hayes'in yanıldığı tahminleri olsa da, özellikle geçtiğimiz yıl Kasım ayında yaptığı analizlerin sonuçlarını doğru yorumlaması yatırımcılarda bir güven oluşturmuştu. Özellikle Ethereum'un ve Bitcoin'in fiyatına dair yaptığı kısa vadeli analizlerin doğruluğu Hayes'i yatırımcıların gözünde güvenilir bir analist konumuna getirmişti.

https://cointelegraph.com/news/bitmex-ceo-arthur-hayes-says-bitcoin-will-test-10-000-in-2019 Yorum Yaz
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medyxnet 1 ay
sanmıyorum.Bence düşecek
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harun26180 1 ay
Ne zaman böyle çıkıcak haberleri yapılsa düşmeye devam ediyor. Demekki 2019 sonunda dahada düşecek.
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kambochian 1 ay
tahminim, 10-12 seviyelerine 2010 ortasinda yaklasmasi ve 2020 sonunda 60k usd degmesi, en azindan ben pozisyonumu buna gore alacagim.
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DH Misafiri 1 ay
Adam zaten şunu diyor; çıkarken bir haylı zaman geçiyor ama düşerken ise günler içinde yok oluyor. Bir şey stabil ise çıkarken nasıl ki kademe kademe yukarı doğru bir çizgi seyrediyorsa düşerken de aynı çizgide olmalı. Yok aniden çıkıyor veya dengeli çıkıyor ama inerken dengesiz iniyorsa o iş, ticaret vb... daima sakattır.
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MHEC 1 ay
Yav he he.
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AKTeknisyen 1 ay
Yahu kardeşim birde bu tür paraların ticaretini yapmayan bağımsız 3. kişilerin konuştuğunu duyalım bu konuda.Nerede Coin ticareti yapan bu işten para kazanan şirketleri borsaları yönlendiren tip varsa o öyle olacak bu böyle olacak diye örtülü reklam yapmaktan vazgeçmiyor.
Malını satan hiç bir esnafın malını kötülememesi aksine abartması gibi bunlarda ha babam gaz veriyorlar.
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qoqoCAN 1 ay
Vaya anasını geleceği görüyor
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Spider_hip 1 ay
Arthus Hayes, geçtiğimiz yıl yaptığı yıl sonu Bitcoin tahmininde birçok analist gibi yanılmıştı. Hayes, Bitcoin'in 2018 yılını 50,000 dolar ile bitireceğini tahmin etmişti fakat bu tahmininde yanılmıştı.
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EyeCoral 1 ay
bi bitmediniz be Bitcoin şu kadar olacakçılar...geçtiğimiz sene sonu ne on bini,100.000 dolar olacak diyenler vardı...bitcoin bir gerçek evet, belki ileride kullanım alanı da bulabilir evet, ama şu anda tek değerde tutan şey kısa yoldan zengin olur muyum hayali kuran bir güruhun sürekli para yığması..
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Rajeesh 1 ay
olucak demekle olmuyor. kendi borsasında longlasın görelim. boş atmaya bıkmadılar
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