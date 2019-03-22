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NATO'nun eski genel sekreteri, bir Blockchain şirketine danışman oldu

NATO'nun eski genel sekreteri ve Danimarka'nın eski başbakanı olan Anders Fogh Rasmussen, bir Blockchain kimlik şirketinde stratejik danışman konumunda çalışmaya başladı.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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İsviçre merkezli blok zinciri kimlik ağı Concordium, eski Danimarka başbakanı ve NATO genel sekreteri olan Anders Fogh Rasmussen’i stratejik bir danışman olarak işe aldı. 
Blockchain şirketi olan Concordium'un arkasındaki kontrol birimi olan Concordium Vakfı, Rasmussen’in uzmanlığı ile belirli alanlarda blok zinciri dağıtımını ele almayı hedefliyor. 
Eski siyasetçi şu anda demokrasi, transatlantik ilişkiler ve güvenlik politikası dahil olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir danışmanlık firması olan Rasmussen Global'e başkanlık ediyor.
Lars Seier Christensen:"Concordium Network'ün muazzam kapsamı ve büyük potansiyeli göz önüne alındığında, Concordium Vakfı'nın paha biçilmez stratejik uzmanlığa sahip kişilerin bilgisini kullanması esastır." dedi ve sözlerine şunları ekledi: "Anders, küresel genişleme planlarımızın, güvenli ve özel iletişim için blok zinciri çözümü gerektiren alanlara taşımasının yanı sıra, devlet daireleriyle bağlantı kurmada önemli bir rol oynayacaktır."
Rasmussen ile olan işbirliği, özellikle "oy kimliğine" odaklanırken, Concordium daha genel bir blok zinciri operatörü olarak konumlandırmayı ve işlemlerde kayıt tutmayı kolaylaştırmayı hedefliyor. 

https://cointelegraph.com/news/ex-nato-secretary-general-bullish-on-blockchain-as-he-partners-with-swiss-startup Yorum Yaz
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