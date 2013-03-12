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BitTorrent, "Live" isimini verdiği yeni servisinin açık betasına başladı

6 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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BitTorrent,
Torrent denildiği zaman akıllara gelen ilk uygulamalardan birisi olan BitTorrent, Live ismini verdiği yeni servisinin açık betasına başladı.
BitTorrent kurucusu Bram Cohen tarafından bugün yapılan duyuru ile açık betasına başlanan "Live" servisi, kişilerin canlı olarak web kamera, cep telefonu vb. cihazlar ile P2P (Peer to Peer) yayın yapmalarına olanak sağlıyor. 2012 Kasım ayından beri kapalı betası yapılan servis, kişilerin birbirleri üzerinden bant genişliği elde ederek rahatça canlı video yayınları yapmalarına bir temel oluşturuyor.
Mevcut canlı video yayını yapan sitelere yeni bir alternatif oluşturması beklenen ve videoyu yayınlayan ilk kişiyi izleyen herkesin bant genişliğini arttırdığı sisteme, aşağıdaki adres üzerinden ulaşabilirsiniz.
http://live.bittorrent.com 

http://live.bittorrent.com Yorum Yaz
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V4LKyR 6 yıl
Hocam eyw iyi güzel de, neden hep ünlem işareti kullandın ki? İnsan okuyunca sanki birine saldırıyomuşsun veya ateş püskürüyormuşsun gibi bir his uyandırıyor. Diğer noktalama işaretlerimiz de var bizim. :)
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SEO-Uzmanı 6 yıl
real time (geçikmeli) yayın akışı formatında bir yayın yapmayı düşünüyorlar ise
bu iş şimdiden ölü yatırım olur ona göre !
çünkü her insan bütün gün TV yayın saatini beklemiyor !
kimi 5 te işten çıkar kimi gece yarısından sonra müsait olur bilinmez
ben bile artık dizi saatini beklemekten sıkıldım !
öyle ki zaten bazı fanlar dizileri youtubeye atıyorlar
oradan müsait bir zamanda 1 tıkla hemen izlemeye başlıyoruz !
uzun lafın kısası geleneksel TV yayın akışını bekleme formatı artık bitmiştir.
geleneksel TV yayın akışlar sadece monoton hayatı olan veya hayatı monotonlaştıran bir hizmettir.
benim öngörüm şu şekilde gün gelecek diziler TV kanalları ile anlaşması bile gerekmeyecek !
bunun yerin diziler ücretsiz bir şekilde yayınlanacak ! ve izlenme oranlarına göre reklam verenler
dizilerin içine reklam arası olmayacak şekilde senaryoya uygun ürün yerleştirmeleri ile reklam arası bile vermeden insanlar dizi izlemeye başlayacaklar !
ben son kullanıcıyım ve ben ne istersem öyle olur vede oluyor da, zaten ! :D
son olarak torrent bu projede tam başarılı olabilmesi için sadece sınırlı buffering ile real time hizmet vermesi müşteri beklentilerini karşılamaya bilir !
ama bir kanalın 24 saatlik yayın akışı arşivleyecek bir şekilde ! şu an XTV kanalında 3-4 saat önceki yayını real-time akış formatında yayın yapar ise ! e işte o zaman o noktada dur ! bu gerçekten iyi iş yapabilecek potansiyeli olan nokta olur !
uzun lafın kısası TV var iken eş zamanlı yayını internetten izlemenin hiç bir artısı yok !
ama 24 saat içindeki yayınları istediğin zaman saati geriye alıp izleye bilme durumu olur ise
işte bu iş yapar arkadaşım !
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MURATSPLAT 6 yıl
Bu teknoloji, IP tv'nin darboğaz sorununu çözebilir.
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TheMEA 6 yıl MURATSPLAT
MURATSPLAT

Bu teknoloji, IP tv'nin darboğaz sorununu çözebilir.

Bu manada kullanılabileceğini hiç düşünmedim hocam. Çok mantıklı aslında. Özellikle belirli bi seviyeye gelmiş trackerler için vazgeçilmez olur.
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