BitTorrent, "Live" isimini verdiği yeni servisinin açık betasına başladı

Torrent denildiği zaman akıllara gelen ilk uygulamalardan birisi olan BitTorrent, Live ismini verdiği yeni servisinin açık betasına başladı.

BitTorrent kurucusu Bram Cohen tarafından bugün yapılan duyuru ile açık betasına başlanan "Live" servisi, kişilerin canlı olarak web kamera, cep telefonu vb. cihazlar ile P2P (Peer to Peer) yayın yapmalarına olanak sağlıyor. 2012 Kasım ayından beri kapalı betası yapılan servis, kişilerin birbirleri üzerinden bant genişliği elde ederek rahatça canlı video yayınları yapmalarına bir temel oluşturuyor.

Mevcut canlı video yayını yapan sitelere yeni bir alternatif oluşturması beklenen ve videoyu yayınlayan ilk kişiyi izleyen herkesin bant genişliğini arttırdığı sisteme, aşağıdaki adres üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://live.bittorrent.com

http://live.bittorrent.com